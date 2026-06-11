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Moraes autoriza Flávio Bolsonaro e família a visitarem ex-presidente

Ministro do STF considerou que o encontro familiar é compatível com as condições da prisão domiciliar e contribui para o suporte necessário ao cumprimento da pena

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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
11/06/2026 11:56

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O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro na garagem de sua residência em Brasília, em 11 de setembro de 2025
O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro na garagem de sua residência em Brasília, em 11 de setembro de 2025 crédito: Sergio Lima/AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita do senador Flávio Bolsonaro, da nora Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e das duas netas menores de idade. O encontro será no próximo sábado (13/6), entre 11h e 13h, no local onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

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Na decisão assinada nesta quarta-feira (10), Moraes afirmou que o pedido apresentado pela defesa é compatível com as finalidades da medida cautelar e com as regras já estabelecidas para o cumprimento da pena. Segundo o magistrado, a presença dos familiares contribui para a manutenção do suporte afetivo considerado importante durante o período de custódia.

“O pedido formulado para autorização de visitas do filho, netas e nora do custodiado revela-se compatível com as finalidades da prisão domiciliar e com as condições anteriormente fixadas, contribuindo para a manutenção do suporte familiar indispensável ao adequado cumprimento da pena”, escreveu o ministro.

Moraes também determinou que todos os visitantes passem por revista antes do ingresso no local da visita. Além disso, celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer sob a guarda dos policiais responsáveis pela fiscalização da medida.

A autorização atende a uma solicitação protocolada pela defesa do ex-presidente na última terça-feira (8). No pedido, os advogados argumentaram que os visitantes integram o núcleo familiar mais próximo de Bolsonaro. As duas crianças autorizadas a visitá-lo são filhas de Flávio Bolsonaro e Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro. O senador é apontado como um dos possíveis nomes da direita para a disputa presidencial de 2026.

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Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 24 de março, após receber alta médica de uma internação de duas semanas para tratamento de pneumonia bacteriana. A medida foi concedida por Moraes por razões humanitárias e tem duração prevista de 90 dias. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, a 27 anos e três meses de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado, pena fixada inicialmente em regime fechado.

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