Veja os deputados que votaram contra a PEC do fim da escala 6x1
Texto avançou na comissão especializada e deve ser votado no Plenário da Câmara ainda nesta quarta
O texto-base da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para acabar com a escala de trabalho 6x1 foi aprovada por 34 votos a favor e 4 contra na comissão especializada da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (27/5). Veja abaixo quem foram os parlamentares que se opuseram.
O relator da matéria na comissão, Léo Prates (Republicanos-BA), apresentou parecer favorável ao texto. A grande maioria dos partidos, incluindo o PL, orientaram voto favorável. As exceções foram Novo, Podemos, Solidariedade, Avante e a federação PSDB-Cidadania, que deram liberdade para seus deputados.
Em movimento surpreendente na noite dessa terça (26), a bancada do PL decidiu apoiar não só o fim da escala 6x1, mas a instituição imediata da escala 4x3. “Que a quebradeira comece antes das eleições. (...) A gente quer mostrar que quando der merda a culpa é deles”, explicou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
Isso explica porque quatro dos sete deputados do PL na comissão (Dani Cunha, RJ; Luiz Carlos Motta, SP; Rodrigo da Zaeli, MT; e Paulo Marinho Jr., MA) votaram a favor da proposta, mesmo o partido tendo sido historicamente contrário.
Quem votou contra o fim da escala 6x1
- Julia Zanatta (PL-SC)
- Mauricio Marcon (PL-RS)
- Osmar Terra (PL-RS)
- Gilson Marques (NOVO-SC)
Todos os votos da comissão especializada
PL
- Dani Cunha - Sim
- Julia Zanatta - Não
- Luiz Carlos Motta - Sim
- Mauricio Marcon - Não
- Osmar Terra - Não
- Rodrigo da Zaeli - Sim
- Paulo Marinho Jr - Sim
PT-PCdoB-PV
- Alencar Santana - Sim
- Alfredinho - Sim
- Carlos Zarattini - Sim
- Daiana Santos - Sim
- Maria do Rosário - Sim
- Reginaldo Lopes - Sim
UNIÃO
- Geraldo Resende - Sim
- José Rocha - Sim
- Mauro Benevides Filho - Sim
- Max Lemos - Sim
MDB
- Cleber Verde - Sim
- Rafael Brito - Sim
- Saullo Vianna - Sim
PP
- Any Ortiz - Sim
- Julio Lopes - Sim
- Pedro Westphalen - Sim
PSD
- Luiz Gastão - Sim
- Túlio Gadêlha - Sim
- Sidney Leite - Sim
REPUBLICANOS
- Leo Prates - Sim
- Roberto Duarte - Sim
- Leonardo Monteiro - Sim
AVANTE
- Duarte Jr - Sim
PSDB-CIDADANIA
- Marcelo Queiroz - Sim
PDT
- Dorinaldo Malafaia - Sim
PODE
- Glaustin da Fokus - Sim
PRD
- Paulinho da Força - Sim
PSB
- Lídice da Mata - Sim
SOLIDARIEDADE
- Aureo Ribeiro - Sim
PSOL-REDE
- Erika Hilton - Sim
NOVO
- Gilson Marques - Não