COMISSÃO ESPECIALIZADA

Veja os deputados que votaram contra a PEC do fim da escala 6x1

Texto avançou na comissão especializada e deve ser votado no Plenário da Câmara ainda nesta quarta

Andrei Megre
27/05/2026 18:14

Julia Zanatta (PL-SC) foi uma das deputadas contrárias ao avanço da proposta crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O texto-base da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para acabar com a escala de trabalho 6x1 foi aprovada por 34 votos a favor e 4 contra na comissão especializada da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (27/5). Veja abaixo quem foram os parlamentares que se opuseram.

O relator da matéria na comissão, Léo Prates (Republicanos-BA), apresentou parecer favorável ao texto. A grande maioria dos partidos, incluindo o PL, orientaram voto favorável. As exceções foram Novo, Podemos, Solidariedade, Avante e a federação PSDB-Cidadania, que deram liberdade para seus deputados.

Em movimento surpreendente na noite dessa terça (26), a bancada do PL decidiu apoiar não só o fim da escala 6x1, mas a instituição imediata da escala 4x3. “Que a quebradeira comece antes das eleições. (...) A gente quer mostrar que quando der merda a culpa é deles”, explicou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Isso explica porque quatro dos sete deputados do PL na comissão (Dani Cunha, RJ; Luiz Carlos Motta, SP; Rodrigo da Zaeli, MT; e Paulo Marinho Jr., MA) votaram a favor da proposta, mesmo o partido tendo sido historicamente contrário.

Quem votou contra o fim da escala 6x1

  • Julia Zanatta (PL-SC)
  • Mauricio Marcon (PL-RS)
  • Osmar Terra (PL-RS)
  • Gilson Marques (NOVO-SC)

Todos os votos da comissão especializada

PL

  • Dani Cunha - Sim
  • Julia Zanatta - Não
  • Luiz Carlos Motta - Sim
  • Mauricio Marcon - Não
  • Osmar Terra - Não
  • Rodrigo da Zaeli - Sim
  • Paulo Marinho Jr - Sim

PT-PCdoB-PV

  • Alencar Santana - Sim
  • Alfredinho - Sim
  • Carlos Zarattini - Sim
  • Daiana Santos - Sim
  • Maria do Rosário - Sim
  • Reginaldo Lopes - Sim

UNIÃO

  • Geraldo Resende - Sim
  • José Rocha - Sim
  • Mauro Benevides Filho - Sim
  • Max Lemos - Sim

MDB

  • Cleber Verde - Sim
  • Rafael Brito - Sim
  • Saullo Vianna - Sim

PP

  • Any Ortiz - Sim
  • Julio Lopes - Sim
  • Pedro Westphalen - Sim

PSD

  • Luiz Gastão - Sim
  • Túlio Gadêlha - Sim
  • Sidney Leite - Sim

REPUBLICANOS

  • Leo Prates - Sim
  • Roberto Duarte - Sim
  • Leonardo Monteiro - Sim

AVANTE

  • Duarte Jr - Sim

PSDB-CIDADANIA

  • Marcelo Queiroz - Sim

PDT

  • Dorinaldo Malafaia - Sim

PODE

  • Glaustin da Fokus - Sim

PRD

  • Paulinho da Força - Sim

PSB

  • Lídice da Mata - Sim

SOLIDARIEDADE

  • Aureo Ribeiro - Sim

PSOL-REDE

  • Erika Hilton - Sim

NOVO

  • Gilson Marques - Não

