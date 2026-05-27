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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado se confunde e vota contra fim da escala 6x1

Favorável à proposta, Pastor Sargento Isidório disse ter sido alertado pela sua equipe sobre ter votado acidentalmente contra a PEC

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
27/05/2026 17:39

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Pastor Sargento Isidório na votação do parecer do fim da escala 6x1 na comissão especializada
Pastor Sargento Isidório na votação do parecer do fim da escala 6x1 na comissão especializada crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) se confundiu e votou contra a aprovação do texto-base do fim da escala 6x1 na comissão especializada na Câmara nesta quarta-feira (27/5).

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Por 34 votos a 4, a comissão aprovou o parecer favorável do relator Léo Prates (Republicanos-BA) à Proposta de Emenda Institucional (PEC) para instituir o máximo de 40 horas de trabalho semanais com dois dias de descanso. Agora, o texto segue para análise no Plenário da Câmara dos Deputados e deve ser votado ainda hoje.

Favorável à proposta, Pastor Sargento Isidório disse ter sido alertado pela sua equipe sobre ter votado acidentalmente contra a PEC.

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Votou errado

“Minha assessoria me ligou dizendo que parece que eu votei errado. Pelo amor de Deus, dá uma olhada aí, porque está dizendo que meu voto foi errado”, disse.

O momento inusitado arrancou risos dos presentes. O deputado ainda carregava uma placa que dizia: “Trabalhadores têm família e não são robôs. Escala 5x2 já!”.

Presidente da comissão, o deputado Alencar Santana (PT-SP) consolou Isidório: “Pastor, nós sabemos do seu compromisso.”

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O voto dele, entretanto, sequer tinha contado na votação. O pastor havia marcado presença como suplente da comissão, mas o titular do partido, Duarte Jr. (MA), também estava e votou favoravelmente. Como o Avante só tem uma vaga, apenas o voto de Duarte Jr. contou.

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