Deputado se confunde e vota contra fim da escala 6x1

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) se confundiu e votou contra a aprovação do texto-base do fim da escala 6x1 na comissão especializada na Câmara nesta quarta-feira (27/5).

Por 34 votos a 4, a comissão aprovou o parecer favorável do relator Léo Prates (Republicanos-BA) à Proposta de Emenda Institucional (PEC) para instituir o máximo de 40 horas de trabalho semanais com dois dias de descanso. Agora, o texto segue para análise no Plenário da Câmara dos Deputados e deve ser votado ainda hoje.

Favorável à proposta, Pastor Sargento Isidório disse ter sido alertado pela sua equipe sobre ter votado acidentalmente contra a PEC.

Votou errado

“Minha assessoria me ligou dizendo que parece que eu votei errado. Pelo amor de Deus, dá uma olhada aí, porque está dizendo que meu voto foi errado”, disse.

O momento inusitado arrancou risos dos presentes. O deputado ainda carregava uma placa que dizia: “Trabalhadores têm família e não são robôs. Escala 5x2 já!”.

Presidente da comissão, o deputado Alencar Santana (PT-SP) consolou Isidório: “Pastor, nós sabemos do seu compromisso.”

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O voto dele, entretanto, sequer tinha contado na votação. O pastor havia marcado presença como suplente da comissão, mas o titular do partido, Duarte Jr. (MA), também estava e votou favoravelmente. Como o Avante só tem uma vaga, apenas o voto de Duarte Jr. contou.

