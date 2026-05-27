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JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1 avança na Câmara dos Deputados

Texto deve ser votado em Plenário ainda hoje

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
27/05/2026 17:22 - atualizado em 27/05/2026 18:11

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O clima de ‘já ganhou’ dos governistas para a votação da PEC do fim da 6×1 na Câmara
Comissão especial para análise do fim da escala 6x1 crédito: Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O texto-base da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 foi aprovado pela comissão especial da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (27/5). O projeto é de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e apoiado pelo governo federal.

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O relator, o deputado Léo Prates (Republicanos-BA), apresentou parecer favorável que foi aprovado por 34 votos contra 4. Agora, o texto segue para análise no Plenário da Câmara dos Deputados e deve ser votado ainda hoje.

Fim da escala 6x1

A PEC propõe o prazo máximo de um ano para a redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40, com dois dias de descanso, ou seja, escala de 5x2. Para ironizar, a oposição propôs emenda para instituir a escala 4x3 imediatamente. “A gente quer mostrar que, quando der merda, a culpa é deles”, afirmou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

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Contrários à proposta, membros da oposição afirmam que ela pode ser prejudicial aos empresários por obrigar a reorganização da distribuição de escalas. Nikolas disse que a medida pode "quebrar o Brasil".

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Se for aprovada na Câmara, a PEC ainda precisa passar pelo Senado Federal antes de chegar à mesa do presidente Lula (PT) para sanção.

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