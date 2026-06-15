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ELEIÇÕES 2026

Segurança pública vira tema central da eleição e une Lula e Flávio Bolsonaro

Pela 1ª vez, tema supera corrupção e é a maior preocupação de eleitores dos dois campos políticos, aponta nova pesquisa Nexus/BTG Pactual

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JR
João Renato Faria
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João Renato Faria
Repórter
15/06/2026 14:27 - atualizado em 15/06/2026 14:30

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Segurança pública vira tema central da eleição e une Lula e Flávio Bolsonaro
Viaturas da Polícia Militar em fila ilustram o foco na segurança pública, a principal preocupação dos brasileiros segundo pesquisa crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press.

A segurança pública se tornou o principal problema do Brasil na avaliação do eleitorado, superando a corrupção pela primeira vez na série histórica da pesquisa Nexus/BTG Pactual. O tema foi citado por 33% dos entrevistados como a maior preocupação do país.

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O dado mais revelador é a uniformidade dessa percepção entre diferentes campos políticos. A preocupação com segurança, violência e criminalidade aparece com a mesma intensidade entre eleitores de Lula (32%) e de Flávio Bolsonaro (32%), indicando que o assunto será disputado por ambos na campanha presidencial.

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Essa mudança no ranking de preocupações ocorre após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. O fato é conhecido por 86% dos brasileiros e, segundo a análise da Nexus, provavelmente impulsionou o tema ao topo da lista.

Nas rodadas anteriores da pesquisa, realizadas em março, abril e maio, a segurança pública oscilava entre 23% e 28%. Agora, o tema atingiu seu recorde na série histórica. A corrupção, que liderava nos levantamentos anteriores, caiu de 27% em maio para 23% em junho.

Principais preocupações dos brasileiros

  • Segurança pública/violência/criminalidade: 33%

  • Saúde pública: 25%

  • Corrupção: 23%

  • Educação: 15%

  • Classe política: 15%

  • Desigualdade social/pobreza/miséria: 12%

  • Inflação/custo de vida/preços altos: 11%

  • Desemprego/falta de trabalho: 10%

Embora unidos na preocupação central com a segurança, os eleitorados se dividem nos temas seguintes. Os eleitores de Lula priorizam a saúde pública (28%) e a desigualdade social (15%). Já os apoiadores de Flávio Bolsonaro apontam a corrupção (31%) e a inflação (13%) como seus maiores receios.

Para Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, a discussão sobre a decisão dos EUA fez a segurança pública despontar nos dois lados do espectro político, tornando o tema central na campanha. O debate deve girar entre a narrativa da segurança como um problema do dia a dia e a questão da soberania nacional.

“Provavelmente impulsionada pela discussão a respeito da decisão dos EUA de classificar PCC e CV como organizações terroristas, a segurança pública despontou como o principal problema nos dois lados do espectro político. Isso mostra que o tema será central na campanha presidencial deste ano. Um dos debates será entre a narrativa da segurança como um problema do dia a dia e a questão dos EUA como um risco à soberania do Brasil”, disse Tokarski.

A pesquisa mostra que 37% dos brasileiros acreditam que a classificação das facções como terroristas ameaçará a segurança, podendo ser usada como pretexto para interferência dos EUA. Outros 30% avaliam que a medida vai melhorar a segurança, enquanto 23% acreditam que não haverá impacto.

A pesquisa Nexus/BTG Pactual foi realizada por telefone com 2.017 eleitores entre os dias 12 e 14 de junho de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-06645/2026.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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