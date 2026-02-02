Saúde e segurança pública são os maiores problemas do Brasil, diz pesquisa

Segurança e saúde pública são considerados os maiores problemas do Brasil, conforme avaliação da população eleitoral. Inflação, educação e geração de emprego e renda também lideram o ranking. Os dados são de um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira (2/2).

Segundo a pesquisa, a segurança foi considerada a pior política pública por 22,2% dos eleitores, seguida por saúde, apontada por 20,1% deles. A inflação e o preço dos produtos foram encarados por 15,9% dos entrevistados, seguidos por educação pública e geração de emprego e renda.

Confira as maiores queixas:

Segurança Pública: 22,2%

Saúde Pública: 20,1%

Inflação/Preço dos produtos: 15,9%

Educação Pública: 13,8%

Geração de emprego e renda: 9,4%

Falta de assistência social/ajuda para os mais pobres: 6%

Saneamento básico: 3,2%

Obras e infraestrutura: 1,9%

Falta de incentivo ao esporte: 1%

Segundo o instituto, 2,1% dos entrevistados apontaram outras queixas como os maiores problemas, mas estas não foram divulgadas. Do total, 3,9% deles não opinaram e 0,4% disseram que nenhum item na lista é o maior problema.

Em um recorte por região do país, o Sudeste levantou as maiores queixas sobre segurança, educação e falta de assistência social. Já o Norte e Centro-Oeste consideraram a saúde como a pior política pública. No Nordeste, o maior problema considerado também foi a segurança e a saúde e, no Sul, a segurança, a inflação e a educação lideram o ranking.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de janeiro, com 2.080 homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos, de todos os estados e Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-08254/2026.

