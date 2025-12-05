Assine
Por que os concursos públicos são essenciais para a saúde no Brasil?

A realização de concursos como o da Sesapi é vital para o SUS; entenda como a contratação de servidores efetivos impacta a qualidade do atendimento

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
05/12/2025 14:39 - atualizado em 05/12/2025 14:39

Por que os concursos públicos são essenciais para a saúde no Brasil?
Cada concurso público na saúde é um investimento na área crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Além de garantir estabilidade e oportunidades de emprego, os concursos públicos são os principais responsáveis por fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir um atendimento de qualidade para a população em todo o Brasil.

A contratação de servidores efetivos por meio de concurso público traz estabilidade para a rede de saúde. Diferente de contratos temporários ou terceirizados, os profissionais concursados tendem a permanecer por mais tempo no cargo, o que pode assegurar a continuidade dos tratamentos.

Qualificação e atendimento mais seguro

O concurso público seleciona os candidatos mais preparados de forma transparente e isonômica, elevando o nível técnico das equipes. Quando um profissional é aprovado, significa que ele demonstrou ter o conhecimento necessário para exercer a função, o que pode refletir diretamente na segurança e na eficácia do atendimento ao paciente.

A ausência de um quadro fixo e qualificado sobrecarrega os profissionais existentes e abre portas para a precarização do trabalho. Equipes incompletas podem ocasionar em um ciclo de longas filas de espera, dificuldade de acesso a consultas e exames, e um sistema que luta para atender às demandas básicas da população.

Em meio a tanta escassez no sistema público de saúde, cada edital de concurso nessa área representa um investimento direto na estrutura do SUS. É a garantia de que o direito constitucional à saúde será assegurado por profissionais capacitados e comprometidos, fortalecendo a principal política pública do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

concurso concurso-publico sistema-unico-de-saude sus

