Datafolha revela o maior desafio de Lula: a segurança pública

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Uma recente pesquisa Datafolha acendeu um sinal de alerta para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apontando a segurança pública como sua área de pior avaliação popular. O dado não apenas reflete a crescente preocupação dos brasileiros com a violência, mas também estabelece um campo de batalha crucial para a disputa presidencial de 2026.

A pesquisa, realizada nos dias 12 e 13 de maio com 2.004 eleitores, revela que 16% dos entrevistados apontam a segurança como a área de pior desempenho do governo. O tema aparece numericamente à frente de outros desafios importantes, como saúde (15%), economia (13%) e combate à corrupção (13%). Do outro lado, as áreas mais bem avaliadas foram as políticas de combate à fome e à miséria (13%), o combate ao desemprego (10%) e a educação (10%).

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Um desafio de responsabilidade compartilhada

A complexidade do tema reside, em parte, na divisão de responsabilidades. Embora a segurança pública seja uma atribuição constitucional dos estados, o governo federal desempenha um papel fundamental na coordenação de políticas, no combate ao crime organizado e no controle de fronteiras. A percepção negativa, portanto, recai sobre todos os níveis de poder, mas se torna uma arma política potente contra o Palácio do Planalto.

O impacto nas eleições de 2026

O cenário delineado pelo Datafolha oferece uma narrativa poderosa para a oposição, que historicamente capitaliza sobre a pauta da segurança. Para o governo, o desafio será apresentar resultados concretos e comunicar suas ações de forma eficaz até as próximas eleições. Ignorar essa demanda popular pode custar caro, transformando a segurança no principal vetor de desgaste da atual gestão e no tema central que pode definir o próximo presidente da República.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.