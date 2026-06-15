André Mendonça aguarda parecer da PGR sobre delação e futuro de Vorcaro
A decisão deverá considerar as negociações para um eventual acordo de colaboração premiada e a possibilidade de transferência para um presídio comum
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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) para definir o destino do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso preventivamente desde março no âmbito da Operação Compliance Zero. A decisão deverá considerar o andamento das negociações para um eventual acordo de colaboração premiada e a possibilidade de transferência do investigado para um presídio comum.
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Atualmente custodiado na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, Vorcaro enfrenta resistência da corporação para permanecer na unidade. Após rejeitar uma segunda proposta de delação apresentada pela defesa, a Polícia Federal passou a defender a transferência do ex-banqueiro para o sistema prisional comum, argumentando que não há mais justificativa para sua permanência em dependências da instituição.
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A palavra final, no entanto, dependerá da avaliação da PGR. A equipe do procurador-geral da República, Paulo Gonet, analisa os termos da nova proposta de colaboração e poderá decidir pela continuidade das negociações ou pela rejeição definitiva do acordo. A expectativa é de que o parecer seja apresentado nos próximos dias.
Segundo apurações, a falta de informações consideradas inéditas foi um dos principais motivos para a Polícia Federal recusar novamente a colaboração de Vorcaro. O ex-banqueiro está preso desde 19 de março e é investigado por supostas fraudes no sistema bancário. Desde o início das tratativas, ele recebeu autorização para manter contato frequente com seus advogados para a elaboração das propostas de delação.
A primeira versão do acordo foi rejeitada em maio, mas a PGR demonstrou interesse em aprofundar a análise de alguns elementos apresentados pela defesa e permitiu a complementação do material. Diante disso, Vorcaro reformulou a estratégia jurídica, substituiu sua equipe de advogados e apresentou novos anexos e relatos na tentativa de convencer os investigadores da relevância das informações oferecidas.
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Na nova proposta, o ex-banqueiro detalhou supostos mecanismos de influência política utilizados para viabilizar investimentos bilionários de fundos de previdência de servidores estaduais em ativos ligados ao Banco Master. Caso a PGR rejeite novamente a colaboração, Vorcaro poderá responder às investigações sem os benefícios previstos em acordos de delação. Nesse cenário, a defesa já sinalizou que pretende solicitar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar ou, alternativamente, o monitoramento por tornozeleira eletrônica.