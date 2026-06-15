Zema é desconvidado de encontro do Novo em Santa Catarina

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República Romeu Zema (Novo-MG) foi desconvidado de um encontro com lideranças do Partido Novo em Santa Catarina, marcado para o início de julho.

Em contato com o Estado de Minas, a diretoria de comunicação da legenda catarinense afirmou que "o convite foi desfeito pelo diretório estadual de SC para o Encontro Estadual". O partido defendeu a união da direita para "tirar o PT do poder" e disse que os posicionamentos recentes do ex-governador "têm sido contra essa posição".

O Novo e o Partido Liberal (PL) são aliados em Santa Catarina, uma vez que formam uma chapa para o governo estadual, com o ex-vice-prefeito de Joinville Adriano Silva (Novo) como pré-candidato a governador e o atual governador, Jorginho Mello (PL), como pré-candidato a vice.

Em uma entrevista ao portal Brasil Paralelo, veiculada na última sexta-feira (12/6), Zema declarou que "quem anda com bandido merece ser visto com cautela" ao comentar sobre a relação entre o senador e também pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Flávio e Vorcaro se encontraram após primeira prisão do banqueiro, em 2025, no âmbito de investigações sobre fraudes bancárias, ao passo que financiou o "Dark horse", filme biográfico do pai do senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), feito em 2024. Mais de R$ 60 milhões foram injetados na produção.

Na entrevista, Zema disse que expressou sua indignação sobre a relação. Ele ainda comentou sobre a doação de R$ 1 milhão recebida pelo Novo do pai de Vorcaro, Henrique, em 2022, e disse acreditar que o PL recebeu "muito mais". "Doou só R$ 1 milhão, mas deveria ter doado mais por ser o partido mais sério do Brasil, que mais combate a corrupção. Acho que ele doou pouco porque ele sabia da nossa postura já", disse.

Como reação, o irmão de Flávio e ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) defendeu um rompimento de alianças do PL com o Novo em todo o país e que não havia motivos para não confiar em Vorcaro em 2024, quando a quantia em dinheiro foi pedida. "Que postura vagabunda, critica o Flávio Bolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim, rompia geral com o partido Novo", escreveu no X (antigo Twitter).

E em 2024 quem sabia quem era Vorcaro?

E qual era a contrapartida que o Flávio poderia oferecer em 2024, além de sofrer perseguição?



Que postura vagabunda, critica @FlavioBolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o @partidonovo30. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) June 13, 2026

Encontro estadual

Zema estava na lista dos participantes confirmados do 7º Encontro Estadual do Novo Santa Catarina, que acontecerá em 4 de julho na cidade de Joinville.

O evento é considerado um dos principais eventos políticos do partido em âmbito nacional, de forma a ser "uma oportunidade para discutir propostas e ideias para Santa Catarina e para o Brasil", com debates sobre liberdade de expressão, segurança jurídica, desenvolvimento econômico, gestão pública e os desafios para o futuro do Brasil.

O encontro terá uma palestra do advogado constitucionalista André Marsiglia, autor do livro "Censura por toda parte", com o tema "Desmascarando a ditadura do Judiciário". Para o presidente estadual do partido em Santa Catarina, Khalil Zattar, essa é uma oportunidade para líderes políticos ampliarem o conhecimento e "qualificar o debate público".

Outros participantes seguem confirmados, como o presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro; o ex-prefeito de Joinville e pré-candidato a vice-governador de Santa Catarina Adriano Silva; o deputado federal Gilson Marques e o estadual Matheus Cadorin. O secretário estadual de Planejamento, Arão Josino, e a prefeita de Joinville, Rejane Gambin, também vão estar presentes.

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Procurada pela reportagem, a assessoria de Romeu Zema divulgou a seguinte nota com declaração do ex-governador: "Sou muito bem recebido pelos catarinenses, tenho um carinho muito especial por eles. Já estive várias vezes no estado e em breve estarei lá novamente".