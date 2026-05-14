Pai de Daniel Vorcaro doou R$ 1 milhão ao Partido Novo, de Romeu Zema

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, realizou uma doação de R$ 1 milhão ao diretório mineiro do Partido Novo nas eleições de 2022, ano em que Romeu Zema foi reeleito governador de Minas Gerais no primeiro turno. O registro consta na prestação de contas eleitoral disponível no Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pai de Daniel Vorcaro doou R$ 1 milhão ao Novo nas eleições de 2022 Reprodução

A doação ganhou repercussão política nesta quinta-feira (14/5), após ser resgatada pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em publicação no X, antigo Twitter. A postagem ocorreu em meio à troca de críticas entre integrantes da família Bolsonaro e Zema.

Isso aqui seria, nas suas palavras, “fazer a mesma coisa que o PT”, Zema?https://t.co/RuUvklK0VI pic.twitter.com/aT1ZkR1Zl8 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) May 14, 2026

Eduardo Bolsonaro utilizou a informação para rebater declarações do ex-governador mineiro sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL). Zema havia classificado como “imperdoável” o pedido de dinheiro feito por Flávio ao ex-controlador do Banco Master para financiar o filme “Dark Horse”, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Henrique Vorcaro também passou ao centro do debate político após ser preso nesta quinta-feira durante a sexta fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF). A investigação apura a atuação de uma organização suspeita de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos.

Ao todo, a PF cumpriu sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos e bloqueio de bens.

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A reportagem entrou em contato com a assessoria de Romeu Zema e aguarda posicionamento.

