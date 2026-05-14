PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova operação na Grande BH

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (14/5), a sexta fase da operação Compliance Zero, que investiga uma organização criminosa suspeita de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos. Entre os alvos presos está Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, detido em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ao todo, a PF cumpre sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos, além de ordens de sequestro e bloqueio de bens.

Segundo a corporação, os investigados podem responder por crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Miriam Leitão, todos os integrantes da chamada “A Turma” estão entre os alvos da operação desta quinta-feira. O grupo é apontado pelas investigações como uma estrutura privada de coerção e intimidação ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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“A Turma” funcionaria como uma espécie de milícia privada destinada a monitorar, intimidar e ameaçar críticos, autoridades e jornalistas. O cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, já haviam sido presos em fases anteriores da operação e seriam integrantes do grupo.

