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Presidente do Novo crava Zema até o fim, com ‘chance zero’ de ser vice

Eduardo Ribeiro minimiza baixa nas pesquisas e vê o ex-governador de Minas como o "único com experiência" para derrotar Lula em outubro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/06/2026 12:20

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Presidente do Novo crava Zema até o fim, com ‘chance zero’ de ser vice
Presidente do Novo crava Zema até o fim, com ‘chance zero’ de ser vice crédito: Platobr Politica

Em entrevista ao PlatôBR, o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro afirmou ser “zero” a chance de o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema integrar uma chapa presidencial como candidato a vice.

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“Não, nenhuma chance, zero. Zema não é vice. Vai ser cabeça de chapa e candidato até o final”, disse.

Questionado sobre o baixo desempenho de Zema nas pesquisas de intenção de voto divulgadas até agora, apesar da repercussão do embate com Gilmar Mendes, Ribeiro avaliou que o cenário é “muito natural”, já que, segundo ele, “a grande massa da população ainda não está ligada nas eleições”.

Assista à íntegra da entrevista com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro:

O dirigente do Novo defendeu que “o Brasil precisa de um reset” e aposta em Zema como “o único que tem experiência” para derrotar Lula e o PT em outubro. Também lembrou que o pré-candidato do Novo começou atrás nas pesquisas quando venceu a disputa pelo governo de Minas pela primeira vez.

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Na entrevista, Ribeiro comentou ainda a fragmentação da direita e o fato de esta ser a última eleição de Lula. Segundo projeções do Novo, a bancada federal do partido pode saltar dos atuais cinco deputados para algo entre 15 e 20 parlamentares.

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