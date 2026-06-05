2º turno: Lula vence Flávio Bolsonaro e Aécio e empata com Caiado e Zema

Novo levantamento da Vox Brasil, divulgado nesta sexta-feira (5/6), mostra um cenário de segundo turno das eleições presidenciáveis com vantagem expressiva do atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL), herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa também mostra embate acirrado entre o petista e os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), com os quais empata tecnicamente. Lula lidera com folga contra o também ex-governador Aécio Neves (PSDB).

Segundo o instituto, em um cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente registra 47,8% das intenções de voto dos entrevistados, ao passo que o “filho 01” de Bolsonaro conquistou 41,3% das sinalizações. Nesta simulação, 6,5% das pessoas consultadas disseram que votariam em branco ou nulo, e 4,4% disseram não saber em quem votar ou não opinaram.

Lula tem uma vantagem de 6,5 pontos percentuais. Considerando uma margem de erro de 2,15 pontos, para mais ou para menos, o petista se mantém na liderança.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47,8%

47,8% Flávio Bolsonaro (PL): 41,3%

41,3% Nenhum/Branco/Nulo: 6,5%

6,5% Não sabe/Não opinou: 4,4%

O instituto considerou vários outros cenários de segundo turno com a participação do petista, que é o principal nome da esquerda. Em uma simulação contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, Lula lidera com 46,3% contra 42,5% do ex-governador.

Entre os entrevistados, 6,1% das pessoas disseram que optariam pelo voto nulo ou branco, ao passo que 5,1% disseram não saber ou não opinaram. Levando em consideração a margem de erro de 2,15 pontos, os dois entram em um empate técnico.

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46,3%

46,3% Romeu Zema (Novo): 42,5%

42,5% Nenhum/Branco/Nulo: 6,1%

6,1% Não sabe/Não opinou: 5,1%

Ao considerar outro ex-governador de Minas, Lula abre vantagem de mais de 20 pontos percentuais. Em um cenário contra o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, Lula conquistou 49,1% das intenções contra 24,5% do tucano. No cenário, 12,7% das pessoas disseram optar pelo voto branco ou nulo, enquanto 13,7% não opinaram.

Lula x Aécio Neves

Lula (PT): 49,1%

49,1% Aécio Neves (PSDB): 24,5%

24,5% Nenhum/Branco/Nulo: 12,7%

12,7% Não sabe/Não opinou: 13,7%

Ainda no rol de ex-governadores, em um cenário de embate entre Lula e Ronaldo Caiado, a vantagem de Lula aperta e os dois entram em empate técnico. Dos entrevistados, 46,5% sinalizaram voto ao petista, ao passo que 44,9% disseram que votariam no goiano. Considerando a margem de erro, eles estão em empate técnico.

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Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46,5%

46,5% Ronaldo Caiado (PSD): 44,9%

44,9% Nenhum/Branco/Nulo: 5,9%

5,9% Não sabe/Não opinou: 2,7%

A pesquisa Vox foi realizada entre os dias 1º e 3 de junho de 2026 e ouviu duas mil pessoas. O levantamento tem nível de confiança de 95% e o número de registro no TSE é BR-08016/2026.

