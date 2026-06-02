Flávio Bolsonaro diz a Caiado e Zema que ainda vão tomar ‘muita pedrada’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta terça-feira (2/6), que o PT “joga sujo” e que os ataques feitos contra ele também devem atingir os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) no cenário da corrida presidencial de 2026. A declaração foi dada durante a abertura da Megaleite, considerada a maior feira de pecuária leiteira da América Latina.

Ao dividir agenda com Zema e Caiado, também pré-candidatos à Presidência da República, Flávio afirmou que os três têm a responsabilidade de “tirar o Brasil das mãos sujas do PT”. O senador também declarou que os governadores devem enfrentar ataques políticos durante a pré-campanha e disse que estará ao lado deles na disputa.



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Em sua fala, o parlamentar relembrou episódios em que, segundo ele, foi alvo de acusações injustas por parte do Partido dos Trabalhadores, sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que Zema e Caiado também passarão por situação semelhante. Em tom de apoio político, Flávio disse que os dois podem contar com ele “na defesa” durante o processo eleitoral. “Vou estar do lado certo, do lado do bem”, cravou.

