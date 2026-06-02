Flávio Bolsonaro: 'Lula está com o diabo, eu estou com Deus'

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (RJ) foi a estrela de um encontro do PL Minas na noite desta terça-feira (2/6), em Belo Horizonte. Ao discursar, afirmou que o presidente Lula (PT) “está com o diabo”, enquanto ele está com Deus.

Flávio falou por cerca de 15 minutos no evento, que ocorreu no Sesc Palladium, no Centro de BH. O principal tema do discurso foi Lula, a quem criticou duramente e buscou estabelecer uma relação maniqueísta, de dualismo radical entre bem e mal.

“Nós vamos resgatar esse Brasil das mãos sujas do PT, e eles vão ficar recolhidos à insignificância, porque já fizeram tanto mal para o nosso Brasil que ninguém aguenta mais”, afirmou.

Lula com diabo, Flávio com Deus

O senador disse que, se eleito, vai transformar o Brasil em um “país de primeiro mundo”, “livre” e com “oportunidades”.

“Quem manda neste país é Deus, e ele [Lula] fala que vai ‘fazer o diabo’ para permanecer no poder. Eu lamento informar que, enquanto ele está com o diabo, nós estamos com Deus!”, completou.

A acusação é imprecisa. Não há registro de Lula dizendo que vai “fazer o diabo” para se reeleger. A fala é associada à ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que, em 2013, afirmou que "nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição".

Flávio Bolsonaro em Minas

Flávio desembarcou em BH no fim da tarde dessa segunda, em que visitou o Mercado Central, ícone da capital mineira e o Hospital da Baleia. À noite, participou do evento Eloos Itatiaia/CNN.

Hoje, ele participou da abertura da Megaleite, principal feira da pecuária leiteira da América Latina, e recebeu o título de cidadão honorário de BH na Câmara Municipal.

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O senador encerra a visita a Minas Gerais na quarta, com agendas em Contagem, Betim e Patos de Minas.

