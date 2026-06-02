Nikolas rebate crítica de Lula a Flávio: 'Vagabundo e traidor é você'
Deputado do PL reagiu a declarações do presidente sobre Flávio Bolsonaro e afirmou que o petista é o verdadeiro "traidor da pátria"
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebateu uma crítica feita pelo presidente Lula (PT) ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, nesta terça-feira (2/6), e chamou o petista de “vagabundo traidor da pátria”.
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“No fim das contas, quem é traidor da pátria não é o Flávio, não é Jair Bolsonaro, não é a direita”, discursou Nikolas durante evento do PL Minas no Sesc Palladium, no Centro de Belo Horizonte.
O parlamentar defendeu a redução da maioridade penal, “para menor ir para a cadeia”, e criticou a criação do Foro de São Paulo, união de lideranças de esquerda da América Latina, nos anos 90, o aborto e o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
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Nikolas disse que defender posicionamentos opostos aos dele sobre esses temas é trair o país. “Quem é traidor da pátria e vagabundo é você, Lula!”.
A plateia, lotada de apoiadores, políticos e pré-candidatos do PL, ovacionou o discurso e puxou o grito de “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”. “Essa é clássica”, respondeu Nikolas.
Lula chama Flávio de ‘traidor da pátria’
Mais cedo, o presidente reagiu à nova proposta de tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras. Lula criticou Flávio e afirmou que o opositor articulou a taxação junto ao presidente dos EUA, Donald Trump.
Flávio visitou Trump na semana passada, mas diz ter pedido justamente o contrário: que os EUA não taxassem empresas brasileiras.
Flávio Bolsonaro em Minas
Flávio desembarcou em BH no fim da tarde dessa segunda-feira, quando visitou o Mercado Central, ícone da capital mineira, e o Hospital da Baleia. À noite, participou do evento Eloos Itatiaia/CNN.
Hoje, ele participou da abertura da Megaleite, principal feira da pecuária leiteira da América Latina, e recebeu o título de cidadão honorário de BH na Câmara Municipal.
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O senador encerra a visita a Minas Gerais na quarta-feira, com agendas em Contagem, Betim e Patos de Minas.