Nikolas diz que a direita é "gente bonita, gente cheirosa"

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Em discurso durante cerimônia de entrega do título de cidadão honorário ao pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o deputado Nikolas Ferreira (PL) disse que a direita é mais cheirosa. A fala foi uma crítica aos manifestantes que protestavam contra a entrega da honraria ao senador na porta do Legislativo Municipal nesta terça-feira (2/6).

"A gente não quer vagabundo do nosso lado, a gente não quer pessoas do PCC do nosso lado, então foram (embora) os vagabundos, e nós ficamos, a gente bonita, gente cheirosa”, disse o deputado.

O deputado seguiu com a provocação e disse que os apoiadores de Flávio são também mais bonitos: “Sabe o quê? Nós somos melhores que eles, sim ou não? Nós somos mais bonitos que eles, sim ou não? Nós somos mais cheirosos que eles, sim ou não?”.

Durante o discurso, Nikolas também fez referência à sua atuação anterior na Câmara Municipal: “eu já estive aqui nessa casa como vereador. E já bati muito em esquerdista aqui de cima”.

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A cerimônia ocorreu sob protestos do lado de fora da Câmara, onde manifestantes se posicionaram contra a concessão do título ao senador, mas não houve tumulto.