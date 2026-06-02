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Nikolas diz que a direita é "gente bonita, gente cheirosa"

Deputado federal participou nesta terça-feira (2/6) da entrega do título de cidadão honorário a Flávio Bolsonaro em Belo Horizonte

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
02/06/2026 19:33 - atualizado em 02/06/2026 19:45

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Nikolas diz que direita é mais
Nikolas diz que direita é mais "cheirosa" durante homenagem a Flávio Bolsonaro em BH crédito: Marcos Vieira/EM/D.A/Press

Em discurso durante cerimônia de entrega do título de cidadão honorário ao pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o deputado Nikolas Ferreira (PL) disse que a direita é mais cheirosa. A fala foi uma crítica aos manifestantes que protestavam contra a entrega da honraria ao senador na porta do Legislativo Municipal nesta terça-feira (2/6).

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"A gente não quer vagabundo do nosso lado, a gente não quer pessoas do PCC do nosso lado, então foram (embora) os vagabundos, e nós ficamos, a gente bonita, gente cheirosa”, disse o deputado.

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O deputado seguiu com a provocação e disse que os apoiadores de Flávio são também mais bonitos: “Sabe o quê? Nós somos melhores que eles, sim ou não? Nós somos mais bonitos que eles, sim ou não? Nós somos mais cheirosos que eles, sim ou não?”.

Durante o discurso, Nikolas também fez referência à sua atuação anterior na Câmara Municipal: “eu já estive aqui nessa casa como vereador. E já bati muito em esquerdista aqui de cima”.

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A cerimônia ocorreu sob protestos do lado de fora da Câmara, onde manifestantes se posicionaram contra a concessão do título ao senador, mas não houve tumulto.

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