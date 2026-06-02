Assine
overlay
Início Política
Eleições 2026

Flávio aparece na CMBH usando uma camisa escrita "libertas quae será tamen"

A camiseta é uma provocação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que associou o rival a Joaquim Silvério dos Reis, figura histórica da Inconfidência Mineira

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
02/06/2026 18:40

compartilhe

SIGA
×
Senador Flávio Bolsonaro usa camisa com escrito
Senador usa camiseta amarela em resposta ao presidente Lula, na Câmara de Belo Horizonte crédito: Silvia Pires/EM/D.A Press

 O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou à cerimônia de entrega do título de cidadão honorário, nesta terça-feira (2/6), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, usando, embaixo do terno, uma camisa verde e amarela escrita "libertas quae será tamen", referência ao lema dos inconfidentes, frase que faz parte também da bandeira de Minas Gerais.

A camiseta é uma provocação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que associou o rival a Joaquim Silvério dos Reis, figura histórica ligada à Inconfidência Mineira e considerada traidora do movimento. As declarações de Lula ocorreram em eventos realizados nas cidades de Catalão (GO) e Osasco (SP).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A crítica é uma referência ao episódio da recomendação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) para a aplicação de tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros em retaliação contra o Pix. Lula associou a taxação ao senador, que, na semana passada, esteve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificada por ele como traição.

Mais cedo, em nota, o senador disse que vai denunciar Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF) por ameaça e incitação ao crime devido às referências sobre o enforcamento de Tiradentes.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay