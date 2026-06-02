Flávio aparece na CMBH usando uma camisa escrita "libertas quae será tamen"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou à cerimônia de entrega do título de cidadão honorário, nesta terça-feira (2/6), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, usando, embaixo do terno, uma camisa verde e amarela escrita "libertas quae será tamen", referência ao lema dos inconfidentes, frase que faz parte também da bandeira de Minas Gerais.



A camiseta é uma provocação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que associou o rival a Joaquim Silvério dos Reis, figura histórica ligada à Inconfidência Mineira e considerada traidora do movimento. As declarações de Lula ocorreram em eventos realizados nas cidades de Catalão (GO) e Osasco (SP).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A crítica é uma referência ao episódio da recomendação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) para a aplicação de tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros em retaliação contra o Pix. Lula associou a taxação ao senador, que, na semana passada, esteve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificada por ele como traição.



Mais cedo, em nota, o senador disse que vai denunciar Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF) por ameaça e incitação ao crime devido às referências sobre o enforcamento de Tiradentes.