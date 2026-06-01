De olho no agro, três presidenciáveis da direita cumprem agenda em Minas

Estado-pêndulo das eleições presidenciais, Minas Gerais recebe, a partir desta segunda-feira (1º/6), três dos principais nomes da direita na corrida ao Palácio do Planalto. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo) cumprem agendas simultâneas em Belo Horizonte, Região Metropolitana e no interior, marcadas pela busca de aproximação com o agronegócio.

Os três presidenciáveis participarão de eventos voltados ao setor agropecuário, incluindo o Eloos Itatiaia, na segunda-feira, e a abertura da Megaleite 2026, maior feira de pecuária leiteira da América Latina, na terça (2/6), ambos na capital mineira.

A concentração de agendas ocorre em um momento de reorganização no campo progressista. Após meses apostando no senador Rodrigo Pacheco (PSB) para liderar o palanque para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas, os petistas foram obrigados a recalcular a estratégia depois que o parlamentar oficializou, na última sexta-feira (29/5), sua decisão de não disputar o governo mineiro.

Os três nomes que desembarcam em Minas ocupam posições distintas em prévias da corrida presidencial. Pesquisa BTG/Nexus divulgada na última semana mostrou Lula com 40% das intenções de voto em um cenário estimulado de primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%. Caiado aparece com 5%, enquanto Zema registra 4%. Nas simulações de segundo turno, o petista lidera contra os três adversários testados.

Caiado

O ex-governador de Goiás é quem mais tem investido em passagens por Minas Gerais. Esta será a quarta visita de Caiado ao estado em menos de dois meses. A agenda começa na segunda-feira com participação em um encontro regional do PSD em Muriaé, organizado pelo deputado federal Misael Varella, reunindo lideranças da Zona da Mata. No fim da tarde, ele concede entrevista coletiva em Belo Horizonte e, à noite, participa de evento voltado ao agronegócio.

Na terça-feira, o pré-candidato estará na abertura da Megaleite, onde deverá se encontrar com Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. O evento será ainda uma das raras oportunidades para o ex-governador goiano dividir espaço com seu correligionário, o governador Mateus Simões (PSD), pré-candidato à reeleição e herdeiro político de Zema, a quem reservou o apoio na disputa presidencial. Depois da passagem pela capital, Caiado seguirá para Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, para encontros com lideranças políticas da região. Em todas as agendas, será acompanhado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e pelo presidente estadual da legenda, Cássio Soares.

Embalado pelo ritmo da pré-campanha, a aproximação com o agronegócio marcou todas as passagens de Caiado por Minas. No fim de abril, ele esteve em BH, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), onde participou de encontro e palestra com representantes do setor. No dia seguinte, o goiano seguiu para Uberaba, no Triângulo Mineiro, para um evento com prefeitos, lideranças regionais e deputados estaduais que participavam da Expozebu, a maior feira de gado zebuíno do mundo.

A visita do goiano também ocorre em meio às discussões sobre uma possível composição entre PSD e Novo na disputa presidencial. Nos bastidores, lideranças de ambos os partidos mantêm conversas sobre cenários de aliança envolvendo Caiado e Zema. Ao mesmo tempo, integrantes do PSD defendem que Gilberto Kassab seja o candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-governador de Goiás.

Flávio Bolsonaro

Pela primeira vez em Minas Gerais desde o início da pré-campanha, o senador Flávio Bolsonaro desembarca no segundo maior colégio eleitoral do país dias após a divulgação, pelo site The Intercept Brasil, de um áudio em que solicita R$ 134 milhões ao empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do extinto Banco Master, que é investigado por suspeitas de fraude.

A agenda na capital mineira inclui visita ao Mercado Central e ao Hospital da Baleia nesta segunda-feira, além da participação no Eloos Itatiaia à noite. Na terça-feira, ele estará na Megaleite e, à tarde, receberá o título de cidadão honorário de Belo Horizonte em cerimônia na Câmara Municipal.

A homenagem, proposta pelo vereador Vile Santos (PL), é alvo de mobilizações contrárias. A Força Atleticana Revolucionária convocou manifestação em frente à Câmara durante a cerimônia. O Coletivo Alvorada também anunciou um ato classificado como “pacífico e cultural” de repúdio à homenagem, com concentração marcada para uma hora antes do evento. Os organizadores afirmam que a mobilização contará com a participação de movimentos sociais, coletivos e torcidas antifascistas.

Após a solenidade, Flávio participará do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) ao Senado. Na quarta-feira (3/6), o senador ainda cumprirá agendas em Contagem, visitará as obras do Aeroporto de Betim e participará de atividades ligadas ao Parque Fenamilho de Minas, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro.

O filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não tem um palanque fechado em Minas Gerais. O PL tenta avançar nas negociações para apoiar uma eventual candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao Palácio Tiradentes. O partido pretende indicar o candidato a vice-governador na chapa, mas a definição depende tanto da decisão de Cleitinho quanto do aval de Flávio.

Zema

Ao contrário dos adversários, que veem em Minas um terreno a ser conquistado, Zema aposta na condição de ex-governador do estado para direcionar sua pré-campanha a outras regiões do país. Desde que deixou o cargo, em março, para se dedicar exclusivamente à pré-campanha presidencial, Zema intensificou as viagens pelo país, em uma estratégia voltada a ampliar sua visibilidade nacional.

Aliados avaliam que o ex-governador parte de uma posição relativamente confortável em Minas, após quase oito anos à frente do Executivo estadual, onde encerrou sua gestão com índices de aprovação considerados positivos. Por isso, embora o estado seja prioritário, o esforço de Zema nos últimos meses tem se concentrado principalmente em regiões onde ainda é menos conhecido.

Confira a agenda dos presidenciáveis em Minas:

Romeu Zema (Novo)

Segunda-feira (1º/6)

19h - Participação no Eloos Itatiaia (Belo Horizonte)

Terça-feira (2/6)

10h - Abertura da Megaleite 2026 (Belo Horizonte)

Ronaldo Caiado (PSD)

Segunda-feira (1º/6)

10h - Encontro regional do PSD em Muriaé

17h30 - Entrevista coletiva em Belo Horizonte

19h - Participação no Eloos Itatiaia (Belo Horizonte)

Terça-feira (2/6)

10h - Abertura da Megaleite 2026 (Belo Horizonte)

16h - Compromissos políticos em Governador Valadares

Flávio Bolsonaro (PL)

Segunda-feira (1º/6)

15h - Visita ao Mercado Central (Belo Horizonte)

16h30 - Visita ao Hospital da Baleia (Belo Horizonte)

19h - Participação no Eloos Itatiaia (Belo Horizonte)

Terça-feira (2/6)

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10h - Abertura da Megaleite 2026 (Belo Horizonte)

16h30 - Recebimento do título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte

18h - Lançamento da pré-candidatura de Domingos Sávio ao Senado

Quarta-feira (3/6)