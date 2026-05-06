Zema ainda é pouco conhecido fora de Minas, aponta Quaest

Candidato à presidência, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ainda é desconhecido pela maioria dos eleitores em grande parte do país, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (6/5). O levantamento revela que, fora de seu estado de origem, o nome do pré-candidato enfrenta dificuldades tanto de reconhecimento quanto de aceitação.

Em Minas Gerais, o nível de desconhecimento sobre Zema é relativamente baixo, de 9%. Ainda assim, mesmo entre os entrevistados que afirmam conhecê-lo, há divisão: 38% dizem que votariam no ex-governador, enquanto 53% afirmam que não o escolheriam. Realizada entre os dias 21 e 28 de abril, a pesquisa ouviu 11.646 eleitores em dez estados brasileiros. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos nos demais estados.

Nos demais estados pesquisados, o cenário é mais desafiador. No Pará, 75% dos entrevistados dizem não conhecer Zema. Em Pernambuco e no Ceará, esse índice é de 74%, enquanto na Bahia chega a 72%. O desconhecimento também é elevado em estados do Sul e Sudeste, como Rio Grande do Sul (64%), Paraná (61%), Rio de Janeiro (60%) e São Paulo (56%). Em Goiás, o percentual também atinge 56%.

Entre os entrevistados que declaram conhecer o ex-governador fora de Minas, a rejeição tende a superar a intenção de voto. Em Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, 29% afirmam que conhecem Zema, mas não votariam nele. No Paraná e na Bahia, esse índice é de 23%. Já no Rio Grande do Sul, chega a 20%; em Pernambuco, 21%; e no Ceará e no Pará, 19%.

Zema x Lula

No recorte de Minas Gerais, onde é mais conhecido, o ex-governador aparece em terceiro lugar no cenário de primeiro turno da disputa presidencial. Segundo a Quaest, ele tem 11% das intenções de voto, atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera com 33%, e de Flávio Bolsonaro, com 27%. Outros nomes têm desempenho residual: Ronaldo Caiado registra 2% e Renan Santos, 1%. Indecisos, brancos e nulos somam 23%.

O desempenho de Zema em seu próprio estado chama atenção por ser mais modesto do que o observado no caso do ex-governador de Goiás em sua base regional. Ronaldo Caiado aparece com 31% das intenções de voto no primeiro turno, liderando a disputa local e superando tanto Flávio Bolsonaro (25%) quanto Lula (20%). Nesse cenário goiano, Zema pontua apenas 2%, enquanto indecisos e votos não válidos somam 21%.

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Apesar da terceira colocação no primeiro turno, Zema apresenta desempenho mais competitivo em um eventual segundo turno. Na simulação contra Lula em Minas Gerais, o ex-governador aparece com 38% das intenções de voto, contra 37% do presidente. Considerando a margem de erro, o cenário configura empate técnico. Nesse caso, o percentual de indecisos e votos não válidos sobe para 25%.