Quaest: Lula lidera em Minas no primeiro turno

A mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (6/5), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto em Minas Gerais no primeiro turno das eleições de 2026. No estado, o petista aparece com 33%, à frente de Flávio Bolsonaro, que soma 27%. O ex-governador Romeu Zema (Novo) surge na terceira posição, com 11%.

Outros nomes têm desempenho residual no levantamento: Ronaldo Caiado registra 2% das intenções de voto, enquanto Renan Santos aparece com 1%. O percentual de eleitores indecisos, brancos e nulos, chega a 23%.

O desempenho de Zema em seu próprio estado chama atenção por ser mais modesto do que o observado no caso do também ex-governador, Ronaldo Caiado, em sua base regional. Em Goiás, Caiado aparece com 31% das intenções de voto no primeiro turno, liderando a disputa local e superando tanto Flávio Bolsonaro (25%) quanto Lula (20%). Nesse cenário goiano, Zema pontua apenas 2%, enquanto indecisos e votos não válidos somam 21%.

A pesquisa também mediu a avaliação do governo federal e identificou um nível elevado de desaprovação em alguns estados. Goiás lidera esse indicador, com 61% de avaliação negativa do governo Lula. Em Minas Gerais, a desaprovação chega a 54%, percentual acima da média nacional, que é de 52%.

Realizado entre os dias 21 e 28 de abril, o levantamento ouviu 11.646 pessoas em dez estados brasileiros. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos nos demais estados pesquisados.

Zema x Lula no segundo turno

No cenário de segundo turno em Minas Gerais, a disputa tende a se acirrar. A simulação entre Lula e Romeu Zema aponta 37% das intenções de voto para o presidente e 38% para o ex-governador. Considerando a margem de erro, o quadro configura empate técnico. Nesse recorte, o número de indecisos, brancos e nulos cresce para 25%.

Outro dado relevante do estudo diz respeito ao grau de conhecimento de Zema fora de Minas. Enquanto no estado o desconhecimento sobre o ex-governador é de 9%, em outras regiões ele é significativamente maior. Em estados como Pará (75%), Ceará e Pernambuco (74%) e Bahia (72%), a maioria dos entrevistados afirma não conhecê-lo. Mesmo em unidades mais populosas, como Rio de Janeiro (60%) e São Paulo (56%), o índice segue elevado.

Entre aqueles que dizem conhecer Zema fora de Minas, a rejeição supera a intenção de voto. Em estados como Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, 29% afirmam conhecer o ex-governador, mas não votariam nele. Em outras regiões, como Paraná e Bahia, esse percentual é de 23%, enquanto no Rio Grande do Sul chega a 20%.

Corrida presidencial

No panorama da disputa presidencial, Lula apresenta vantagem consistente no Nordeste e em parte do Norte, com intenções de voto que variam entre 43% e 57%. Já nas regiões Sul e Centro-Oeste, além de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro aparece em posição mais favorável.

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Em Minas Gerais, o cenário permanece dividido, com leve vantagem numérica para Lula no primeiro turno, mas sem margem confortável diante de possíveis rearranjos. O volume expressivo de indecisos e a competitividade observada em simulações de segundo turno indicam uma disputa ainda aberta, com potencial de mudanças ao longo do processo eleitoral.