Quaest: segundo turno com Lula e Flávio Bolsonaro divide o país em dois
Pesquisa Quaest indica divisão no eleitorado brasileiro: Lula lidera em 5 estados, enquanto Flávio Bolsonaro vence em outros 5
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Uma pesquisa Genial/Quaest sobre as intenções de voto em eventuais cenários de segundo turno nas eleições presidenciais de 2026 mostra a disputa polarizada do atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) em 10 dos maiores estados do Brasil.
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Os estados analisados, por região, foram:
- Norte: Pará
- Nordeste: Pernambuco, Ceará e Bahia
- Centro-Oeste: Goiás
- Sudeste: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro
- Sul: Rio Grande do Sul e Paraná
Ao considerar os resultados, Lula tem vantagem expressiva em intenções de voto em todos os estados do Nordeste e no estado do Norte, com porcentagens de intenções de voto entre 43% e 57%. No Sudeste, está numericamente à frente em Minas Gerais, com 39% sinalizações a favor contra 36% de intenções a Flávio, ao passo que o candidato da direita tem liderança em São Paulo e Rio de Janeiro.
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O Sul teve uma intenção de voto mais expressiva para o pré-candidato bolsonarista, com 50% dos entrevistados sinalizando voto no PL contra 30% no PT, no estado do Paraná, e de 57% contra 31% no Rio Grande do Sul. A vantagem de Flávio também foi sinalizada em Goiás, com 47% das intenções de voto para ele, contra 34% para Lula.
Na visão geral, Lula tem liderança em cinco dos maiores estados do Brasil: Minas Gerais, Ceará, Pará, Pernambuco e Bahia. Já Flávio é o líder de intenções de voto em outros cinco: Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.
Veja os números:
Nordeste:
Pernambuco
- Lula (PT): 57%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23%
- Branco/Nulo: 14%
- Não sei: 6%
Ceará
- Lula (PT): 56%
- Flávio Bolsonaro (PL): 28%
- Branco/Nulo: 11%
- Não sei: 5%
Bahia
- Lula (PT): 55%
- Flávio Bolsonaro (PL): 22%
- Branco/Nulo: 15%
- Não sei: 8%
Norte:
Pará
- Lula (PT): 43%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Branco/Nulo: 12%
- Não sei: 9%
Sudeste
Minas Gerais:
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Branco/Nulo: 20%
- Não sei: 5%
São Paulo:
- Lula (PT): 35%
- Flávio Bolsonaro (PL): 47%
- Branco/Nulo: 15%
- Não sei: 14%
Rio de Janeiro:
- Lula (PT): 32%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Branco/Nulo: 15%
- Não sei: 8%
Sul
Paraná
- Lula (PT): 30%
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
- Branco/Nulo: 12%
- Não sei: 8%
Rio Grande do Sul
- Lula (PT): 31%
- Flávio Bolsonaro (PL): 57%
- Branco/Nulo: 7%
- Não sei: 5%
Centro-Oeste
Goiás
- Lula (PT): 34%
- Flávio Bolsonaro (PL): 47%
- Branco/Nulo: 13%
- Não sei: 6%
Comparação Lula x Zema
A pesquisa considerou um cenário de segundo turno com Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo justamente para a disputa presidencial.O levantamento mostra um embate maior entre os pré-candidatos no estado. Isto porque, enquanto Lula conquista 37% das intenções de voto, Zema sai à frente, com 38% delas. Considerada a margem de erro, pré-candidatos também têm empate técnico.
Neste cenário estipulado, o número de abstenções e indecisos é expressivo: 25% dos entrevistados disseram se encaixar nas categorias.
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Lula x Zema em MG
- Lula (PT): 37%
- Zema (Novo): 38%
- Branco/Nulo: 20%
- Não sei: 5%
A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 28 de abril, com 11.646 entrevistados homens e mulheres de dez estados do país. Por estado, o número de registro e de entrevistados: São Paulo (BR-09928/2026), com 1.650 entrevistas; Minas Gerais (BR-00430/2026) com 1.482; Rio de Janeiro (BR-06207/2026) e Bahia (BR-08703/2026) com 1.200 cada; Paraná (BR-01656/2026), Goiás (BR-01368/2026) e Rio Grande do Sul (BR-06915/2026) com 1.104 cada; Pernambuco (BR-03473/2026) e Pará (BR-01755/2026) com 900 cada e Ceará (BR-01347/2026) com 1.002. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais em São Paulo e 3 pontos nos demais estados. O registro no TSE é BR-00430/2026.