Quaest: segundo turno com Lula e Flávio Bolsonaro divide o país em dois

Uma pesquisa Genial/Quaest sobre as intenções de voto em eventuais cenários de segundo turno nas eleições presidenciais de 2026 mostra a disputa polarizada do atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) em 10 dos maiores estados do Brasil.



Os estados analisados, por região, foram:

Norte: Pará

Nordeste: Pernambuco, Ceará e Bahia

Centro-Oeste: Goiás

Sudeste: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro

Sul: Rio Grande do Sul e Paraná

Ao considerar os resultados, Lula tem vantagem expressiva em intenções de voto em todos os estados do Nordeste e no estado do Norte, com porcentagens de intenções de voto entre 43% e 57%. No Sudeste, está numericamente à frente em Minas Gerais, com 39% sinalizações a favor contra 36% de intenções a Flávio, ao passo que o candidato da direita tem liderança em São Paulo e Rio de Janeiro.

O Sul teve uma intenção de voto mais expressiva para o pré-candidato bolsonarista, com 50% dos entrevistados sinalizando voto no PL contra 30% no PT, no estado do Paraná, e de 57% contra 31% no Rio Grande do Sul. A vantagem de Flávio também foi sinalizada em Goiás, com 47% das intenções de voto para ele, contra 34% para Lula.

Na visão geral, Lula tem liderança em cinco dos maiores estados do Brasil: Minas Gerais, Ceará, Pará, Pernambuco e Bahia. Já Flávio é o líder de intenções de voto em outros cinco: Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.



Veja os números:

Nordeste:

Pernambuco

Lula (PT): 57%

Flávio Bolsonaro (PL): 23%

Branco/Nulo: 14%

Não sei: 6%

Ceará

Lula (PT): 56%

Flávio Bolsonaro (PL): 28%

Branco/Nulo: 11%

Não sei: 5%

Bahia

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 22%

Branco/Nulo: 15%

Não sei: 8%

Norte:

Pará

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Branco/Nulo: 12%

Não sei: 9%

Sudeste

Minas Gerais:

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Branco/Nulo: 20%

Não sei: 5%

São Paulo:

Lula (PT): 35%

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Branco/Nulo: 15%

Não sei: 14%

Rio de Janeiro:

Lula (PT): 32%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Branco/Nulo: 15%

Não sei: 8%

Sul

Paraná

Lula (PT): 30%

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Branco/Nulo: 12%

Não sei: 8%

Rio Grande do Sul

Lula (PT): 31%

Flávio Bolsonaro (PL): 57%

Branco/Nulo: 7%

Não sei: 5%



Centro-Oeste

Goiás

Lula (PT): 34%

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Branco/Nulo: 13%

Não sei: 6%

Comparação Lula x Zema

A pesquisa considerou um cenário de segundo turno com Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo justamente para a disputa presidencial.O levantamento mostra um embate maior entre os pré-candidatos no estado. Isto porque, enquanto Lula conquista 37% das intenções de voto, Zema sai à frente, com 38% delas. Considerada a margem de erro, pré-candidatos também têm empate técnico.

Neste cenário estipulado, o número de abstenções e indecisos é expressivo: 25% dos entrevistados disseram se encaixar nas categorias.

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Lula x Zema em MG

Lula (PT): 37%

Zema (Novo): 38%

Branco/Nulo: 20%

Não sei: 5%

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 28 de abril, com 11.646 entrevistados homens e mulheres de dez estados do país. Por estado, o número de registro e de entrevistados: São Paulo (BR-09928/2026), com 1.650 entrevistas; Minas Gerais (BR-00430/2026) com 1.482; Rio de Janeiro (BR-06207/2026) e Bahia (BR-08703/2026) com 1.200 cada; Paraná (BR-01656/2026), Goiás (BR-01368/2026) e Rio Grande do Sul (BR-06915/2026) com 1.104 cada; Pernambuco (BR-03473/2026) e Pará (BR-01755/2026) com 900 cada e Ceará (BR-01347/2026) com 1.002. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais em São Paulo e 3 pontos nos demais estados. O registro no TSE é BR-00430/2026.