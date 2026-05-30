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RESPOSTA À HOMENAGEM AO SENADOR

Torcida organizada do Galo convoca protesto contra Flávio Bolsonaro em BH

Movimento surge como resposta à cerimônia de entrega do título de 'cidadão honorário' ao qual o pré-candidato à Presidência será condecorado na Câmara Municipal

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/05/2026 09:47 - atualizado em 31/05/2026 14:18

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Movimento irá acontecer às 16h30 na porta da Câmara Municipal
Movimento irá acontecer às 16h30 na porta da Câmara Municipal crédito: Força Atleticana Organizada

A Força Atleticana Revolucionária, torcida organizada do Atlético, vai promover um protesto contra o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na terça-feira (2/6). O movimento acontecerá na porta da Câmara Municipal de Belo Horizonte devido à entrega do título ao parlamentar de cidadão honorário da capital.

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A torcida convocou para concentração às 16h30 na avenida dos Andradas, número 3.100, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH. A cerimônia de entrega está prevista para a partir das 17h.

"BH não pode virar palco de homenagem para o bolsonarismo. Querem entregar título de cidadão honorário a Flávio Bolsonaro, símbolo de um projeto político que atacou a democracia, perseguiu trabalhadores, desprezou minorias e tentou transformar o Brasil em propriedade de família", manifestou a organizada em publicação nas redes sociais.

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O autor do Projeto de Decreto Legislativo (PDL), o vereador Vile Santos (PL) justificou que a concessão do título a Flávio Bolsonaro “é uma forma de reconhecer sua trajetória e de receber nosso futuro presidente com as boas-vindas que só o povo mineiro sabe oferecer”.

A cerimônia ocorre em meio a uma crise da pré-campanha do “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve revelado, pelo site The Intercept Brasil, um áudio com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado por esquemas de fraude. 

Essa será a primeira vez que Flávio Bolsonaro vem à capital mineira durante a pré-campanha. Em seguida à homenagem na Câmara, ele também participa de evento público no Sesc Palladium, a partir das 18h, que marcará o lançamento de pré-candidatura do atual deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) ao Senado. 

"Cidade honorária se constrói com respeito ao povo, compromisso com a democracia e defesa da vida. Não com bajulação política, nem com homenagem vergonhosa costurada por vereador alinhado à extrema direita", concluiu a Força Atleticana Revolucionária em comunicado.

Coletivo também convoca ato de repúdio

Além da mobilização da Força Atleticana Revolucionária, o Coletivo Alvorada, grupo formado por militantes de esquerda que se organizou durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e atua em ações contra o avanço da extrema direita, também convocou um protesto em frente à Câmara Municipal.

O grupo chamou apoiadores para um “ato pacífico e cultural de repúdio” à homenagem concedida a Flávio Bolsonaro. A concentração está marcada para às 16h, uma hora antes do início da cerimônia. Em publicação nas redes sociais, o coletivo questiona a concessão do título de cidadão honorário ao senador e afirma que Belo Horizonte é uma “terra de luta e democracia”. A convocação também informa que o ato contará com a participação de movimentos sociais, coletivos e torcidas antifascistas.

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“O cidadão honorário é quem defende BH, não quem se alia a miliciano e banqueiro que lucra com dinheiro roubado de aposentados”, diz trecho da manifestação divulgada pelo grupo. O coletivo ainda pede que os participantes levem faixas e cartazes para um abraço simbólico na sede do Legislativo municipal.

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