Assine
overlay
Início Política
Soberania em disputa

Flávio Bolsonaro rebate Lula sobre classificação dos EUA para PCC e CV

Senador foi um dos articuladores junto ao secretário de Estado norte-americano Marco Rúbio para a classificação do PCC e CV como organizações terroristas

Publicidade
Carregando...
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
29/05/2026 21:12 - atualizado em 29/05/2026 22:27

compartilhe

SIGA
×
Mais cedo, Flávio Bolsonaro chegou a agradecer Marco Rúbio pela medida
Mais cedo, Flávio Bolsonaro chegou a agradecer Marco Rúbio pela medida crédito: Sergio Lima / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou, nesta sexta-feira (29/5), sobre as declarações do presidente Lula acerca da decisão da administração Trump sobre as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). O pré-candidato da extrema direita foi um dos articuladores para a medida de Washington.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

“Vocês já viram um presidente da República tratar integrantes do PCC e do CV como ‘nossos criminosos’?”, indaga Flávio nas redes sociais. Ele se refere a uma declaração do líder petista feita durante um evento nesta sexta. 

Durante um evento da Petrobras, Lula afirmou que estava “triste” com a decisão do Departamento de Estado norte-americano. “Estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção”, disse.

Flávio Bolsonaro utilizou este trecho da fala do presidente no vídeo publicado nas redes. “‘Nossos criminosos’, não. Seus criminosos! A soberania que a gente defende é a soberania do povo brasileiro. É a soberania das pessoas, das 50 milhões de pessoas que vivem sob o domínio desses narcoterroristas. Um governo paralelo impondo violência, covardia, medo”, declarou.

O senador concluiu o vídeo afirmando que o tempo do presidente Lula “está acabando”. 

Papel de articulador

Dias antes do anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro visitou a Casa Branca e se reuniu com o secretário Marco Rúbio. A classificação de facções criminosas do Brasil como organizações terroristas já era uma das demandas da ala bolsonarista da direita.

Críticos ao senador afirmam que a viagem aos EUA foi uma forma de desviar o foco das recentes descobertas de conexões com o escândalo do Banco Master, além de uma ameaça à soberania nacional. 

Mais cedo, Flávio chegou a agradecer Rúbio pela medida. “Muito obrigado, Sr. secretário de Estado! O combate aos narco-terroristas precisa ser feito com a união entre os países afetados pela atuação criminosa deles! O povo brasileiro agradece!”, publicou. 

Em 2025, em meio à campanha de bombardeios norte-americanos à embarcações supostamente utilizadas para o transporte de drogas no Caribe, Flávio afirmou ter “inveja” e sugeriu que ataques semelhantes fossem feitos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

bolsonaro cv eua lula pcc politica trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay