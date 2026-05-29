Mercado Central, Megaleite e mais: a agenda de Flávio Bolsonaro em BH

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato da oposição à Presidência da República, desembarca em Belo Horizonte na segunda-feira (1º/6) para a primeira agenda em Minas Gerais da pré-campanha. Ele fica na capital até a noite de quarta-feira (3/6).

A chegada a BH está marcada para as 14h, no Aeroporto da Pampulha. Às 15h, Flávio vai ao Mercado Central, um dos principais cartões-postais da capital mineira, no Centro da cidade.

Às 16h30, o pré-candidato deve chegar ao Hospital da Baleia, organização filantrópica de saúde em Minas Gerais, localizada no Bairro Saudade, na Região Leste da capital.

À noite, Flávio participa do evento de encerramento do Eloos Itatiaia Agro, que recebe autoridades e especialistas para debater o agronegócio brasileiro. Também pré-candidatos à Presidência, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo) estarão no evento.

Terça-feira

Na manhã de terça-feira (2/6), Flávio, Caiado e Zema voltam a dividir agenda na abertura da 21ª edição da Megaleite, maior feira de pecuária leiteira da América Latina.

O filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda vai receber o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte na Câmara Municipal, em evento marcado para as 16h30.

À noite, Flávio Bolsonaro participa de um encontro do PL Minas, que será realizado no Sesc Palladium, no Centro.

Quarta-feira

No último dia, o pré-candidato visita Contagem e Betim, na Grande BH. Em Betim, acompanhará as obras do aeroporto.

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À noite, Flávio encerra a passagem por Minas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, para comparecer à Festa Nacional do Milho (Fenamilho). No dia, o evento terá show da dupla sertaneja Henrique e Juliano.

