Assine
overlay
Início Política
PRIMEIRA AGENDA EM MINAS

Mercado Central, Megaleite e mais: a agenda de Flávio Bolsonaro em BH

Senador dividirá agendas com outros dois pré-candidatos à Presidência: Romeu Zema e Ronaldo Caiado

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
29/05/2026 19:44

compartilhe

SIGA
×
Flávio bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República crédito: Reprodução/Redes Sociais

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato da oposição à Presidência da República, desembarca em Belo Horizonte na segunda-feira (1º/6) para a primeira agenda em Minas Gerais da pré-campanha. Ele fica na capital até a noite de quarta-feira (3/6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A chegada a BH está marcada para as 14h, no Aeroporto da Pampulha. Às 15h, Flávio vai ao Mercado Central, um dos principais cartões-postais da capital mineira, no Centro da cidade.

Às 16h30, o pré-candidato deve chegar ao Hospital da Baleia, organização filantrópica de saúde em Minas Gerais, localizada no Bairro Saudade, na Região Leste da capital.

À noite, Flávio participa do evento de encerramento do Eloos Itatiaia Agro, que recebe autoridades e especialistas para debater o agronegócio brasileiro. Também pré-candidatos à Presidência, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo) estarão no evento.

Terça-feira

Na manhã de terça-feira (2/6), Flávio, Caiado e Zema voltam a dividir agenda na abertura da 21ª edição da Megaleite, maior feira de pecuária leiteira da América Latina.

O filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda vai receber o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte na Câmara Municipal, em evento marcado para as 16h30.

À noite, Flávio Bolsonaro participa de um encontro do PL Minas, que será realizado no Sesc Palladium, no Centro.

Leia Mais

Quarta-feira

No último dia, o pré-candidato visita Contagem e Betim, na Grande BH. Em Betim, acompanhará as obras do aeroporto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

À noite, Flávio encerra a passagem por Minas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, para comparecer à Festa Nacional do Milho (Fenamilho). No dia, o evento terá show da dupla sertaneja Henrique e Juliano.

Tópicos relacionados:

bh eleicoes-2026 flavio flavio-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay