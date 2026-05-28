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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro vem a BH pela 1ª vez na pré-campanha

Encontro será realizado às 18h, no Sesc Palladium, na Região Centro-Sul da capital mineira

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
28/05/2026 11:38

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Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante agenda em Campinas, no interior de São Paulo
Esta será a primeira visita de Flávio Bolsonaro a Belo Horizonte desde o início da pré-campanha presidencial crédito: Folhapress

O Partido Liberal anunciou, nessa quarta-feira (27/5), que o pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participará de um evento aberto ao público em Belo Horizonte na próxima terça-feira (2/6).

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O encontro será realizado às 18h, no Sesc Palladium, na Região Centro-Sul da capital mineira, e contará também com a presença do pré-candidato ao Senado Domingos Sávio (PL).

Esta será a primeira visita de Flávio Bolsonaro a Belo Horizonte desde o início da pré-campanha presidencial.

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A expectativa da legenda é usar o encontro para reforçar a articulação política em Minas Gerais, considerado um dos principais colégios eleitorais do país.

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Em publicação nas redes sociais, Domingos Sávio afirmou que o evento será um momento de “união, diálogo e fortalecimento” de um projeto político ligado à defesa “do trabalhador, da família, da liberdade econômica e do futuro do país”. As inscrições para participação no encontro ainda serão abertas, segundo o parlamentar.

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