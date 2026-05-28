Flávio Bolsonaro vem a BH pela 1ª vez na pré-campanha

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Partido Liberal anunciou, nessa quarta-feira (27/5), que o pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participará de um evento aberto ao público em Belo Horizonte na próxima terça-feira (2/6).

O encontro será realizado às 18h, no Sesc Palladium, na Região Centro-Sul da capital mineira, e contará também com a presença do pré-candidato ao Senado Domingos Sávio (PL).

Esta será a primeira visita de Flávio Bolsonaro a Belo Horizonte desde o início da pré-campanha presidencial.

A expectativa da legenda é usar o encontro para reforçar a articulação política em Minas Gerais, considerado um dos principais colégios eleitorais do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em publicação nas redes sociais, Domingos Sávio afirmou que o evento será um momento de “união, diálogo e fortalecimento” de um projeto político ligado à defesa “do trabalhador, da família, da liberdade econômica e do futuro do país”. As inscrições para participação no encontro ainda serão abertas, segundo o parlamentar.

