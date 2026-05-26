Sargento Rodrigues, do PL, chama Zema de ‘traidor’ por críticas a Flávio

O deputado estadual Sargento Rodrigues (PL) chamou o ex-governador de Minas Gerais e presidenciável Romeu Zema (Novo) de “traidor”, após declarações do mineiro que questionam a manutenção da candidatura ao Planalto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), depois da revelação de suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Em sua fala, o deputado questionou a postura de Zema, que vem elevando o tom de suas críticas a Flávio, afirmando que o ex-governador estaria adotando uma posição de confronto com aliados. “Nesse gesto de traidor dele, nós temos de estar fechados com Flávio Bolsonaro”, defendeu o deputado em vídeo postado nas redes sociais.





Rodrigues também cobrou explicações sobre doações eleitorais recebidas pelo diretório do Partido Novo em Minas Gerais, nas eleições de 2022, de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, ambos presos sob acusação de fraude contra o sistema financeiro e tentativa de intimidação de desafetos.

“Olha, realmente, com esse escândalo fica muito difícil. Difícil você entender a postura do Romeu Zema, que na primeira oportunidade quer dar uma facada nas costas do nosso candidato à direita, Fábio Bolsonaro. O Romeu Zema só não está explicando para o povo mineiro, para o povo brasileiro, porque que Henrique Vorcaro doou R$ 1 milhão para o Partido Novo, que passou para a sua campanha em 2022”, afirmou.

O deputado também lembrou da aprovação, em 2023, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), de medidas relacionadas à redução de IPVA para locadoras, que beneficiaram, entre elas, a Localiza, maior empresa do setor no estado, cujos sócios doaram R$ 5 milhões para a campanha à reeleição do governador Romeu Zema (Novo), em 2022. “Isso sim, Romeu Zema, é preocupante. Isso que o senhor precisa explicar à população brasileira”, afirmou.

Nessa segunda-feira (25/5), o ex-governador voltou a criticar Flávio Bolsonaro durante evento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), em São Paulo. O mineiro associou o desgaste envolvendo o senador por causa de Vorcaro ao risco de uma nova derrota da direita para o PT nas eleições deste ano.

“É muito preocupante. Se em 2022 já foi difícil para a direita, com esse escândalo agora fica muito mais ainda, porque em 2022 nós não tivemos nada que se assemelhasse a isso. Então, eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda, mais uma vez, essa eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio, muito provavelmente, vai estar entregando a eleição para o Lula”, afirmou Zema.

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A reportagem procurou o ex-governador, mas ele não se manifestou ainda. O espaço segue aberto.