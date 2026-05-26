O encontro de Caiado e Zema em meio à crise na campanha de Flávio Bolsonaro

Os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, se encontraram reservadamente em São Paulo, nesta terça-feira, 26.

Diante da crise envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, os demais pré-candidatos ao Planalto passaram a enxergar uma oportunidade de avançar sobre o eleitorado de direita.

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Fora das agendas oficiais, Caiado e Zema conversaram sobre o atual momento da pré-campanha presidencial e não descartaram a possibilidade de uma aliança.