PL tenta conter fogo amigo, mas não segura Valdemar

O PL montou uma estratégia, após a eclosão da crise envolvendo Daniel Vorcaro, para tentar conter declarações reservadas de aliados de Flávio Bolsonaro.

O próprio pré-candidato demonstrou irritação, nos bastidores, com notas publicadas na imprensa atribuídas ao seu grupo e que relatavam um clima de apreensão.

Deu certo. Nos últimos dias, parlamentares do PL passaram a evitar a imprensa.

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A sigla, porém, não tem conseguido conter o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.