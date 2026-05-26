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PL tenta conter fogo amigo, mas não segura Valdemar

O próprio Flávio Bolsonaro deu sinais de que estava revoltado com a atuação de aliados nos bastidores

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/05/2026 12:48

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PL tenta conter fogo amigo, mas não segura Valdemar
PL tenta conter fogo amigo, mas não segura Valdemar crédito: Foto: Beto Barata/ PL

O PL montou uma estratégia, após a eclosão da crise envolvendo Daniel Vorcaro, para tentar conter declarações reservadas de aliados de Flávio Bolsonaro.

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O próprio pré-candidato demonstrou irritação, nos bastidores, com notas publicadas na imprensa atribuídas ao seu grupo e que relatavam um clima de apreensão.

Deu certo. Nos últimos dias, parlamentares do PL passaram a evitar a imprensa.

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A sigla, porém, não tem conseguido conter o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

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