Lula ignora encontro de Flávio Bolsonaro com Trump
Aliados governistas fizeram críticas e chacotas nas redes sociais, mas o presidente evitou comentários
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Enquanto Flávio Bolsonaro se encontrava com Donald Trump na Casa Branca, Lula cumpria agenda em Manaus nessa terça-feira, 26.
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Políticos que acompanharam o presidente ao longo de todo o dia garantem que ele sequer mencionou o fato alardeado pela pré-campanha do adversário.
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“Nada, zero comentários. Ele não passou recibo”, disse à coluna um parlamentar do Amazonas.