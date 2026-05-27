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Lula ignora encontro de Flávio Bolsonaro com Trump

Aliados governistas fizeram críticas e chacotas nas redes sociais, mas o presidente evitou comentários

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/05/2026 16:53

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Lula ignora encontro de Flávio Bolsonaro com Trump
Lula ignora encontro de Flávio Bolsonaro com Trump crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Enquanto Flávio Bolsonaro se encontrava com Donald Trump na Casa Branca, Lula cumpria agenda em Manaus nessa terça-feira, 26.

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Políticos que acompanharam o presidente ao longo de todo o dia garantem que ele sequer mencionou o fato alardeado pela pré-campanha do adversário.

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“Nada, zero comentários. Ele não passou recibo”, disse à coluna um parlamentar do Amazonas.

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