PL foi o partido que mais votou contra o fim da escala 6x1; veja

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o partido com o maior número de votos contrários à Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas. Dos 19 votos contra registrados no segundo turno da proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, nove vieram da legenda.

A Câmara aprovou, em dois turnos, a PEC 221/19, que estabelece jornada de trabalho de 40 horas semanais em cinco dias, com dois dias de descanso remunerado. No segundo turno, o texto recebeu 461 votos favoráveis e 19 contrários. Na primeira votação, foram 472 votos a favor e 22 contra.

Votaram contra pelo PL os deputados Nicoletti (RR), Bibo Nunes (RS), Mauricio Marcon (RS), Caroline de Toni (SC), Daniel Freitas (SC), Daniela Reinehr (SC), Julia Zanatta (SC), Ricardo Guidi (SC) e Rosangela Moro (SP).

Além do PL, parlamentares do Novo, MDB, PP, PSD, União Brasil e Missão também rejeitaram a proposta. O Novo foi o único partido que orientou voto contrário à PEC.

No Novo, votaram contra Marcel van Hattem (RS), Gilson Marques (SC), Adriana Ventura (SP) e Ricardo Salles (SP). Pelo MDB, se posicionaram contra Carlos Chiodini (SC) e Pezenti (SC). O deputado Kim Kataguiri (SP), do Missão, também votou contra o texto.

Completam a lista de votos contrários Sérgio Turra (PP-RS), Lucas Redecker (PSD-RS) e Fabio Schiochet (União-SC).

Santa Catarina foi o único estado em que a maioria da bancada votou contra a proposta. Dos 16 deputados catarinenses, nove se posicionaram contra o texto.

PEC aprovada

A proposta aprovada é um substitutivo do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) para textos apresentados pelos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (Psol-SP). O texto prevê transição gradual até a implementação da jornada de 40 horas semanais sem redução salarial.

Pela PEC, dois meses após a promulgação da emenda constitucional passam a valer dois dias de descanso remunerado por semana, um deles preferencialmente aos domingos, além da redução da carga horária semanal para 42 horas. Após 14 meses, a jornada será fixada em 40 horas semanais.



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Os deputados que votaram contra

MDB

Carlos Chiodini (SC)

Pezenti (SC)

Missão

Kim Kataguiri (SP)

Novo

Marcel van Hattem (RS)

Gilson Marques (SC)

Adriana Ventura (SP)

Ricardo Salles (SP)

PL

Nicoletti (RR)

Bibo Nunes (RS)

Mauricio Marcon (RS)

Caroline de Toni (SC)

Daniel Freitas (SC)

Daniela Reinehr (SC)

Julia Zanatta (SC)

Ricardo Guidi (SC)

Rosangela Moro (SP)

PP

Sérgio Turra (RS)

PSD

Lucas Redecker (RS)

União