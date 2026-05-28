Assine
overlay
Início Política
PEC 221/2019

Veja quem votou a favor e contra o fim da escala 6x1

Texto foi aprovado em segundo turno por 461 votos a 19

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
28/05/2026 00:06

compartilhe

SIGA
×
Presidente da Casa, Hugo Motta foi criticado por membros da oposição e exaltado por apoiadores da medida pela condução nesta quarta
Presidente da Casa, Hugo Motta foi criticado por membros da oposição e exaltado por apoiadores da medida pela condução nesta quarta crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A PEC 221/2019, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (27/5). Veja abaixo como votou cada deputado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Foram 461 votos a favor e 19 contra. O texto aprovado é de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Erika Hilton (Psol-SP) e Daiana Santos (PCdoB-RS) e prevê que o 5x2 seja instituído 60 dias após a promulgação da PEC, junto com a jornada de 42 horas. Depois de 12 meses, passará a valer a carga de 40 horas semanais.

"A escala 6x1 é desumana, rouba a esperança e dignidade e é ainda mais perversa às mulheres, às mães e à comunidade jovem que se vê completamente massacrada em uma escala de trabalho que não permite que a pessoa tenha vida", discursou Erika Hilton.

Agora, a PEC precisa ser aprovada em segundo turno após o intervalo regimental na Câmara. Se voltar a ter votação favorável, a proposta avança para o Senado Federal, onde pode ser promulgada.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os deputados que votaram contra

MDB

  • Carlos Chiodini (SC)
  • Pezenti (SC)

Missão

  • Kim Kataguiri (SP)

Novo

  • Marcel van Hattem (RS)
  • Gilson Marques (SC)
  • Adriana Ventura (SP)
  • Ricardo Salles (SP)

PL

  • Nicoletti (RR)
  • Bibo Nunes (RS)
  • Mauricio Marcon (RS)
  • Caroline de Toni (SC)
  • Daniel Freitas (SC)
  • Daniela Reinehr (SC)
  • Julia Zanatta (SC)
  • Ricardo Guidi (SC)
  • Rosangela Moro (SP)

PP

  • Sérgio Turra (RS)

PSD

  • Lucas Redecker (RS)

União

  • Fabio Schiochet (SC)

Como votou cada deputado

O Partido Novo foi o único que orientou voto contrário à PEC. E Santa Catarina foi o único estado em que a maioria dos parlamentares votaram contra, com 10 dos 16 deputados se oponto ao texto.

Avante

  • Neto Carletto (BA) - votou Sim
  • Pastor Isidório (BA) - votou Sim
  • Duarte Jr. (MA) - votou Sim
  • Vavá (MG) - votou Sim
  • Waldemar Oliveira (PE) - votou Sim

Cidadania

  • Alex Manente (SP) - votou Sim
  • Arnaldo Jardim (SP) - abstenção

MDB

  • Antônia Lúcia (AC) - votou Sim
  • Isnaldo Bulhões Jr (AL) - votou Sim
  • Rafael Brito (AL) - votou Sim
  • Adail Filho (AM) - votou Sim
  • Saullo Vianna (AM) - votou Sim
  • Acácio Favacho (AP) - votou Sim
  • Ricardo Maia (BA) - votou Sim
  • Eunício Oliveira (CE) - votou Sim
  • Yury do Paredão (CE) - votou Sim
  • Rafael Prudente (DF) - votou Sim
  • Célio Silveira (GO) - votou Sim
  • Dr.Zacharias Calil (GO) - votou Sim
  • Flávia Morais (GO) - votou Sim
  • Cleber Verde (MA) - votou Sim
  • Hildo Rocha (MA) - votou Sim
  • Junior Lourenço (MA) - votou Sim
  • Hercílio Diniz (MG) - votou Sim
  • Newton Cardoso Jr (MG) - abstenção
  • Antônio Doido (PA) - votou Sim
  • Elcione Barbalho (PA) - votou Sim
  • José Priante (PA) - votou Sim
  • Keniston Braga (PA) - votou Sim
  • Renilce Nicodemos (PA) - votou Sim
  • Iza Arruda (PE) - votou Sim
  • Luciano Bivar (PE) - votou Sim
  • Castro Neto (PI) - votou Sim
  • Marcos A. Sampaio (PI) - votou Sim
  • Sergio Souza (PR) - abstenção
  • Gutemberg Reis (RJ) - votou Sim
  • Alceu Moreira (RS) - votou Sim
  • Márcio Biolchi (RS) - votou Sim
  • Carlos Chiodini (SC) - votou Não
  • Cobalchini (SC) - abstenção
  • Pezenti (SC) - votou Não
  • Baleia Rossi (SP) - votou Sim
  • Fábio Teruel (SP) - votou Sim
  • João Cury (SP) - votou Sim
  • Alexandre Guimarãe (TO) - votou Sim

Missão

  • Kim Kataguiri (SP) - votou Não

Novo

  • Luiz Lima (RJ) - abstenção
  • Marcel van Hattem (RS) - votou Não
  • Gilson Marques (SC) - votou Não
  • Adriana Ventura (SP) - votou Não
  • Ricardo Salles (SP) - votou Não

PCdoB

  • Prof Marcivania (AP) - votou Sim
  • Alice Portugal (BA) - votou Sim
  • Daniel Almeida (BA) - votou Sim
  • Inácio Arruda (CE) - votou Sim
  • Márcio Jerry (MA) - votou Sim
  • Gervásio Maia (PB) - votou Sim
  • Renildo Calheiros (PE) - votou Sim
  • Enfermeira Rejane (RJ) - votou Sim
  • Jandira Feghali (RJ) - votou Sim
  • Daiana Santos (RS) - votou Sim
  • Orlando Silva (SP) - votou Sim

PDT

  • Dorinaldo Malafaia (AP) - votou Sim
  • Josenildo (AP) - votou Sim
  • Félix Mendonça Jr (BA) - votou Sim
  • André Figueiredo (CE) - votou Sim
  • Mário Heringer (MG) - votou Sim
  • Celso Sabino (PA) - votou Sim
  • Marcos Tavares (RJ) - votou Sim
  • Afonso Motta (RS) - votou Sim
  • Pompeo de Mattos (RS) - votou Sim

PL

  • Alfredo Gaspar (AL) - votou Sim
  • Cap. Alberto Neto (AM) - votou Sim
  • Vinicius Gurgel (AP) - votou Sim
  • Capitão Alden (BA) - votou Sim
  • JoãoCarlosBacelar (BA) - abstenção
  • Roberta Roma (BA) - votou Sim
  • André Fernandes (CE) - votou Sim
  • Dr. Jaziel (CE) - votou Sim
  • Matheus Noronha (CE) - votou Sim
  • Alberto Fraga (DF) - votou Sim
  • Bia Kicis (DF) - votou Sim
  • Gilvan da Federal (ES) - votou Sim
  • Gustavo Gayer (GO) - votou Sim
  • Magda Mofatto (GO) - votou Sim
  • Pastor Gil (MA) - votou Sim
  • Paulo Marinho Jr (MA) - abstenção
  • Silvio Antonio (MA) - abstenção
  • Delegada Ione (MG) - votou Sim
  • Domingos Sávio (MG) - votou Sim
  • Dr. Frederico (MG) - votou Sim
  • Emidinho Madeira (MG) - votou Sim
  • Eros Biondini (MG) - votou Sim
  • Greyce Elias (MG) - votou Sim
  • Junio Amaral (MG) - votou Sim
  • Lafayette Andrada (MG) - votou Sim
  • Lincoln Portela (MG) - votou Sim
  • Marcelo Álvaro (MG) - votou Sim
  • Mauricio do Vôlei (MG) - votou Sim
  • Nikolas Ferreira (MG) - votou Sim
  • Rosângela Reis (MG) - votou Sim
  • Zé Vitor (MG) - votou Sim
  • Marcos Pollon (MS) - abstenção
  • Rodolfo Nogueira (MS) - votou Sim
  • Coronel Assis (MT) - votou Sim
  • Coronel Fernanda (MT) - votou Sim
  • José Medeiros (MT) - votou Sim
  • Rodrigo da Zaeli (MT) - votou Sim
  • Del. Éder Mauro (PA) - votou Sim
  • Delegado Caveira (PA) - votou Sim
  • Joaquim Passarinho (PA) - votou Sim
  • Cb Gilberto Silva (PB) - votou Sim
  • André Ferreira (PE) - votou Sim
  • Coronel Meira (PE) - votou Sim
  • Mendonça Filho (PE) - votou Sim
  • Filipe Barros (PR) - votou Sim
  • Itamar Paim (PR) - votou Sim
  • Sargento Fahur (PR) - votou Sim
  • Vermelho (PR) - votou Sim
  • Altineu Côrtes (RJ) - votou Sim
  • Carlos Jordy (RJ) - votou Sim
  • Chris Tonietto (RJ) - votou Sim
  • Dani Cunha (RJ) - votou Sim
  • Dr Flávio (RJ) - votou Sim
  • General Pazuello (RJ) - votou Sim
  • Helio Lopes (RJ) - votou Sim
  • Roberto Monteiro (RJ) - abstenção
  • Soraya Santos (RJ) - votou Sim
  • Sóstenes Cavalcant (RJ) - votou Sim
  • Carla Dickson (RN) - votou Sim
  • General Girão (RN) - votou Sim
  • Sgt. Gonçalves (RN) - votou Sim
  • Cel. Chrisóstomo (RO) - votou Sim
  • Dr Fernando Máximo (RO) - votou Sim
  • Lucio Mosquini (RO) - votou Sim
  • Nicoletti (RR) - votou Não
  • Bibo Nunes (RS) - votou Não
  • Giovani Cherini (RS) - votou Sim
  • Marcelo Moraes (RS) - votou Sim
  • Mauricio Marcon (RS) - votou Não
  • Osmar Terra (RS) - votou Sim
  • Sanderson (RS) - votou Sim
  • Zucco (RS) - votou Sim
  • Caroline de Toni (SC) - votou Não
  • Daniel Freitas (SC) - votou Não
  • Daniela Reinehr (SC) - votou Não
  • Ismael (SC) - votou Sim
  • Julia Zanatta (SC) - votou Não
  • Ricardo Guidi (SC) - votou Não
  • Zé Trovão (SC) - abstenção
  • Rodrigo Valadares (SE) - votou Sim
  • Adilson Barroso (SP) - votou Sim
  • Capitão Augusto (SP) - votou Sim
  • Cezinha Madureira (SP) - votou Sim
  • Delegado Bilynskyj (SP) - votou Sim
  • Jefferson Campos (SP) - votou Sim
  • Luiz Carlos Motta (SP) - votou Sim
  • Luiz P.O Bragança (SP) - abstenção
  • Marcio Alvino (SP) - votou Sim
  • Mario Frias (SP) - votou Sim
  • Miguel Lombardi (SP) - votou Sim
  • Mis. José Olimpio (SP) - votou Sim
  • Paulo Freire Costa (SP) - votou Sim
  • Pr.Marco Feliciano (SP) - votou Sim
  • Rosana Valle (SP) - votou Sim
  • Rosangela Moro (SP) - votou Não
  • Vinicius Carvalho (SP) - votou Sim
  • Filipe Martins (TO) - votou Sim

PP

  • Socorro Neri (AC) - votou Sim
  • Zé Adriano (AC) - votou Sim
  • Zezinho Barbary (AC) - votou Sim
  • Arthur Lira (AL) - votou Sim
  • Daniel Barbosa (AL) - votou Sim
  • Del. Fabio Costa (AL) - votou Sim
  • André Abdon (AP) - votou Sim
  • Claudio Cajado (BA) - votou Sim
  • Jorge Araújo (BA) - abstenção
  • AJ Albuquerque (CE) - votou Sim
  • Danilo Forte (CE) - votou Sim
  • Amaro Neto (ES) - votou Sim
  • Da Vitoria (ES) - votou Sim
  • Adriano do Baldy (GO) - votou Sim
  • Amanda Gentil (MA) - votou Sim
  • André Fufuca (MA) - votou Sim
  • Ana Paula Leão (MG) - votou Sim
  • Dimas Fabiano (MG) - votou Sim
  • Pedro A ihara (MG) - votou Sim
  • Pinheirinho (MG) - votou Sim
  • Dagoberto Nogueira (MS) - votou Sim
  • Dr. Luiz Ovando (MS) - votou Sim
  • Aguinaldo Ribeiro (PB) - votou Sim
  • Clarissa Tércio (PE) - votou Sim
  • Eduardo da Fonte (PE) - votou Sim
  • Lula da Fonte (PE) - votou Sim
  • Átila Lira (PI) - votou Sim
  • Julio Arcoverde (PI) - abstenção
  • Dilceu Sperafico (PR) - abstenção
  • Padovani (PR) - abstenção
  • Ricardo Barros (PR) - votou Sim
  • Tião Medeiros (PR) - abstenção
  • ToninhoWandscheer (PR) - votou Sim
  • Bebeto (RJ) - votou Sim
  • Doutor Luizinho (RJ) - votou Sim
  • Julio Lopes (RJ) - votou Sim
  • João Maia (RN) - votou Sim
  • Robinson Faria (RN) - votou Sim
  • Silvia Cristina (RO) - votou Sim
  • Afonso Hamm (RS) - votou Sim
  • Any Ortiz (RS) - votou Sim
  • Pedro Westphalen (RS) - votou Sim
  • Sérgio Turra (RS) - votou Não
  • Gustinho Ribeiro (SE) - votou Sim
  • Guilherme Derrite (SP) - abstenção
  • Mauricio Neves (SP) - votou Sim
  • Simone Marquetto (SP) - votou Sim

PRD

  • Fred Costa (MG) - votou Sim
  • Fernando Rodolfo (PE) - votou Sim

PSB

  • Lídice da Mata (BA) - votou Sim
  • Mário Negromonte J (BA) - votou Sim
  • Idilvan Alencar (CE) - votou Sim
  • Júnior Mano (CE) - votou Sim
  • Robério Monteiro (CE) - votou Sim
  • Rodrigo Rollemberg (DF) - votou Sim
  • Dr Victor Linhalis (ES) - votou Sim
  • Paulo Folletto (ES) - votou Sim
  • Andreia Siqueira (PA) - votou Sim
  • Eriberto Medeiros (PE) - abstenção
  • Felipe Carreras (PE) - votou Sim
  • Lucas Ramos (PE) - votou Sim
  • Maria Arraes (PE) - votou Sim
  • Pedro Campos (PE) - votou Sim
  • Luciano Ducci (PR) - votou Sim
  • Jonas Donizette (SP) - votou Sim
  • Tabata Amaral (SP) - votou Sim

PSD

  • Luciano Amaral (AL) - votou Sim
  • Átila Lins (AM) - abstenção
  • Sidney Leite (AM) - abstenção
  • Antonio Brito (BA) - votou Sim
  • Charles Fernandes (BA) - votou Sim
  • Gabriel Nunes (BA) - votou Sim
  • Paulo Magalhães (BA) - votou Sim
  • Raimundo Costa (BA) - votou Sim
  • Sérgio Brito (BA) - votou Sim
  • Célio Studart (CE) - abstenção
  • Domingos Neto (CE) - votou Sim
  • Fernanda Pessôa (CE) - votou Sim
  • Luiz Gastão (CE) - votou Sim
  • Daniel Agrobom (GO) - votou Sim
  • Dr. Ismael Alexand (GO) - votou Sim
  • Diego Andrade (MG) - abstenção
  • Misael Varella (MG) - abstenção
  • Stefano Aguiar (MG) - votou Sim
  • Weliton Prado (MG) - votou Sim
  • Emanuel Pinheiro N (MT) - votou Sim
  • Júnior Ferrari (PA) - votou Sim
  • Raimundo Santos (PA) - votou Sim
  • Mersinho Lucena (PB) - votou Sim
  • Wellington Roberto (PB) - votou Sim
  • Fernando Monteiro (PE) - votou Sim
  • Guilherme Uchoa (PE) - votou Sim
  • Túlio Gadêl ha (PE) - votou Sim
  • Júlio Cesar (PI) - abstenção
  • Beto Preto (PR) - votou Sim
  • Leandre (PR) - votou Sim
  • Luiz Nishimori (PR) - votou Sim
  • Sandro Alex (PR) - votou Sim
  • Dr Daniel Soranz (RJ) - votou Sim
  • Hugo Leal (RJ) - votou Sim
  • Laura Carneiro (RJ) - votou Sim
  • Otoni de Paula (RJ) - votou Sim
  • Pedro Paulo (RJ) - votou Sim
  • Helena Lima (RR) - votou Sim
  • Danrlei (RS) - votou Sim
  • Heitor Schuch (RS) - votou Sim
  • Lucas Redecker (RS) - votou Não
  • Delegada Katarina (SE) - votou Sim
  • Fabio Reis (SE) - votou Sim
  • Carlos Sampaio (SP) - votou Sim
  • Paulo A. Barbosa (SP) - votou Sim
  • Saulo Pedroso (SP) - votou Sim
  • Tiririca (SP) - votou Sim
  • Vitor Lippi (SP) - votou Sim

PSDB

  • Adolfo Viana (BA) - abstenção
  • Jeferson Rodrigues (GO) - votou Sim
  • Professor Alcides (GO) - votou Sim
  • Juscelino Filho (MA) - votou Sim
  • Aécio Neves (MG) - votou Sim
  • Glaycon Franco (MG) - votou Sim
  • Paulo Abi-Ackel (MG) - votou Sim
  • Pastor Eurico (PE) - votou Sim
  • Beto Richa (PR) - votou Sim
  • Juninho do Pneu (RJ) - votou Sim
  • Luciano Vieira (RJ) - abstenção
  • Marcelo Queiroz (RJ) - votou Sim
  • Marcos Soares (RJ) - votou Sim
  • Murillo Gouvea (RJ) - votou Sim
  • Ricardo Abrão (RJ) - votou Sim
  • Daniel Trzeciak (RS) - votou Sim
  • Antonio Andrade (TO) - votou Sim
  • Vicentinho Júnior (TO) - votou Sim

PSOL

  • Célia Xakriabá (MG) - votou Sim
  • Duda Salabert (MG) - votou Sim
  • Chico Alencar (RJ) - votou Sim
  • Pastor Henrique V. (RJ) - votou Sim
  • Talíria Petrone (RJ) - votou Sim
  • Tarcísio Motta (RJ) - votou Sim
  • FernandaMelchionna (RS) - votou Sim
  • Erika Hilton (SP) - votou Sim
  • Luiza Erundina (SP) - votou Sim
  • Professora Luciene (SP) - votou Sim
  • Sâmia Bomfim (SP) - votou Sim
  • Sônia Guajajara (SP) - votou Sim

PT

  • Paulão (AL) - votou Sim
  • Paulo Lemos (AP) - votou Sim
  • Afonso Florence (BA) - votou Sim
  • Ivoneide Caetano (BA) - votou Sim
  • Jorge Solla (BA) - votou Sim
  • Joseildo Ramos (BA) - votou Sim
  • Valmir Assunção (BA) - votou Sim
  • Waldenor Pereira (BA) - votou Sim
  • Zé Neto (BA) - votou Sim
  • José Airton (CE) - votou Sim
  • Erika Kokay (DF) - votou Sim
  • Helder Salomão (ES) - votou Sim
  • Jack Rocha (ES) - votou Sim
  • Del. Adriana A. (GO) - votou Sim
  • Rubens Otoni (GO) - votou Sim
  • Rubens Pereira Jr. (MA) - votou Sim
  • Ana Pimentel (MG) - votou Sim
  • Dandara (MG) - votou Sim
  • Leonardo Monteiro (MG) - votou Sim
  • Miguel Ângelo (MG) - votou Sim
  • Padre João (MG) - votou Sim
  • Patrus Ananias (MG) - votou Sim
  • Paulo Guedes (MG) - votou Sim
  • Reginaldo Lopes (MG) - votou Sim
  • Rogério Correia (MG) - votou Sim
  • Camila Jara (MS) - votou Sim
  • Vander Loubet (MS) - votou Sim
  • Airton Faleiro (PA) - votou Sim
  • Dilvanda Faro (PA) - votou Sim
  • Luiz Couto (PB) - votou Sim
  • Carlos Veras (PE) - votou Sim
  • Dr. Francisco (PI) - votou Sim
  • Flávio Nogueira (PI) - votou Sim
  • Florentino Neto (PI) - votou Sim
  • Merlong Solano (PI) - votou Sim
  • Carol Dartora (PR) - votou Sim
  • Gleisi Hoffmann (PR) - votou Sim
  • Tadeu Veneri (PR) - votou Sim
  • Welter (PR) - votou Sim
  • Zeca Dirceu (PR) - votou Sim
  • Benedita da Silva (RJ) - votou Sim
  • Dimas Gadelha (RJ) - votou Sim
  • Lindbergh Farias (RJ) - votou Sim
  • Reimont (RJ) - votou Sim
  • Fernando Mineiro (RN) - votou Sim
  • Natália Bonavides (RN) - votou Sim
  • Bohn Gass (RS) - votou Sim
  • Denise Pessôa (RS) - votou Sim
  • Lindenmeyer (RS) - votou Sim
  • Marcon (RS) - votou Sim
  • Maria do Rosário (RS) - votou Sim
  • Paulo Pimenta (RS) - votou Sim
  • Ana Paula Lima (SC) - votou Sim
  • Pedro Uczai (SC) - votou Sim
  • João Daniel (SE) - votou Sim
  • Alencar Santana (SP) - votou Sim
  • Alfredinho (SP) - votou Sim
  • Arlindo Chinaglia (SP) - votou Sim
  • Carlos Zarattini (SP) - votou Sim
  • Jilmar Tatto (SP) - votou Sim
  • Juliana Cardoso (SP) - votou Sim
  • Kiko Celeguim (SP) - votou Sim
  • Nilto Tatto (SP) - votou Sim
  • Paulo Teixeira (SP) - votou Sim
  • Rui Falcão (SP) - votou Sim

PV

  • Bacelar (BA) - votou Sim
  • Eduardo Bismarck (CE) - votou Sim
  • Prof. Reginaldo V. (DF) - votou Sim
  • Clodoaldo Magalhãe (PE) - votou Sim
  • Aliel Machado (PR) - votou Sim
  • Bandeira de Mello (RJ) - votou Sim

Podemos

  • Gilson Daniel (ES) - votou Sim
  • Glaustin da Fokus (GO) - votou Sim
  • Fábio Macedo (MA) - votou Sim
  • Nely Aquino (MG) - votou Sim
  • Nelson Barbudo (MT) - votou Sim
  • Dra. Alessandra H. (PA) - votou Sim
  • Olival Marques (PA) - votou Sim
  • Romero Rodrigues (PB) - votou Sim
  • Ruy Carneiro (PB) - votou Sim
  • Felipe Francischin (PR) - votou Sim
  • Luiz Carlos Hauly (PR) - votou Sim
  • Sargento Portugal (RJ) - votou Sim
  • Cristiane Lopes (RO) - votou Sim
  • Rafael Fera (RO) - votou Sim
  • Duda Ramos (RR) - votou Sim
  • Antonio Carlos R. (SP) - votou Sim
  • Bruno Ganem (SP) - votou Sim
  • David Soares (SP) - votou Sim
  • Del. Bruno Lima (SP) - votou Sim
  • Delegado Palumbo (SP) - votou Sim
  • Felipe Becari (SP) - votou Sim
  • GilbertoNascimento (SP) - votou Sim
  • Marangoni (SP) - votou Sim
  • Renata Abreu (SP) - votou Sim
  • Ribamar Silva (SP) - votou Sim
  • Rodrigo Gambale (SP) - votou Sim
  • Tiago Dimas (TO) - votou Sim

Rede

  • Luizianne Lins (CE) - votou Sim
  • André Janones (MG) - votou Sim
  • Heloísa Helena (RJ) - votou Sim
  • Marina Silva (SP) - votou Sim

Republicanos

  • Roberto Duarte (AC) - votou Sim
  • Amom Mandel (AM) - votou Sim
  • João Carlos (AM) - votou Sim
  • Diego Coronel (BA) - votou Sim
  • Leo Prates (BA) - votou Sim
  • Marcelo Nilo (BA) - votou Sim
  • Márcio Marinho (BA) - votou Sim
  • Rogéria Santos (BA) - votou Sim
  • Fred Linhares (DF) - votou Sim
  • Julio Cesar Ribeir (DF) - votou Sim
  • Evair de Melo (ES) - votou Sim
  • Lêda Borges (GO) - votou Sim
  • Marussa Boldrin (GO) - votou Sim
  • Aluisio Mendes (MA) - votou Sim
  • Bruno Farias (MG) - votou Sim
  • Gilberto Abramo (MG) - votou Sim
  • Ilacir Bicalho (MG) - votou Sim
  • Beto Pereira (MS) - abstenção
  • Juarez Costa (MT) - votou Sim
  • Hugo Motta (PB) - votou Sim
  • Murilo Galdino (PB) - votou Sim
  • Wilson Santiago (PB) - votou Sim
  • Augusto Coutinho (PE) - votou Sim
  • Silvio Costa Filho (PE) - votou Sim
  • Jadyel Alencar (PI) - votou Sim
  • Pedro Lupion (PR) - abstenção
  • Daniela Waguinho (RJ) - votou Sim
  • Jorge Braz (RJ) - votou Sim
  • Marcelo Crivella (RJ) - votou Sim
  • Rosangela Gomes (RJ) - votou Sim
  • Albuquerque (RR) - votou Sim
  • Carlos Gomes (RS) - votou Sim
  • Franciane Bayer (RS) - votou Sim
  • Geovania de Sá (SC) - abstenção
  • Jorge Goetten (SC) - votou Sim
  • Icaro de Valmir (SE) - votou Sim
  • Thiago de Joaldo (SE) - votou Sim
  • Celso Russomanno (SP) - votou Sim
  • Marcos Pereira (SP) - abstenção
  • Maria Rosas (SP) - votou Sim
  • Milton Vieira (SP) - votou Sim
  • Eli Borges (TO) - votou Sim
  • Ricardo Ayres (TO) - votou Sim

Solidariede

  • Eduardo Velloso (AC) - votou Sim
  • Vanderlan Alves (CE) - votou Sim
  • Márcio Honaiser (MA) - votou Sim
  • Ribeiro Neto (MA) - votou Sim
  • Aureo Ribeiro (RJ) - votou Sim
  • Paulinho da Força (SP) - votou Sim

União Brasil

  • Coronel Ulysses (AC) - votou Sim
  • Meire Serafim (AC) - votou Sim
  • Marx Beltrão (AL) - votou Sim
  • Fausto Jr. (AM) - votou Sim
  • Aline Gurgel (AP) - votou Sim
  • Arthur O. Maia (BA) - votou Sim
  • Dal Barreto (BA) - votou Sim
  • Elmar Nascimento (BA) - votou Sim
  • José Rocha (BA) - votou Sim
  • Leur Lomanto Jr. (BA) - votou Sim
  • Paulo Azi (BA) - votou Sim
  • Mauro Benevides Fo. (CE) - votou Sim
  • Moses Rodrigues (CE) - votou Sim
  • Messias Donato (ES) - votou Sim
  • José Nelto (GO) - votou Sim
  • Silvye Alves (GO) - votou Sim
  • Josivaldo JP (MA) - votou Sim
  • Pedro Lucas F. (MA) - votou Sim
  • Delegado Marcelo (MG) - votou Sim
  • Igor Timo (MG) - votou Sim
  • Luiz Fernando (MG) - votou Sim
  • Rafael Simoes (MG) - votou Sim
  • Rodrigo de Castro (MG) - votou Sim
  • Samuel Viana (MG) - votou Sim
  • Zé Silva (MG) - votou Sim
  • Geraldo Resende (MS) - votou Sim
  • Fabio Garcia (MT) - votou Sim
  • Henderson Pinto (PA) - votou Sim
  • Damião Feliciano (PB) - votou Sim
  • Fernando Coelho (PE) - votou Sim
  • Del. Matheus L. (PR) - votou Sim
  • Diego Garcia (PR) - votou Sim
  • Geraldo Mendes (PR) - votou Sim
  • Luisa Canziani (PR) - votou Sim
  • Paulo Litro (PR) - votou Sim
  • Max Lemos (RJ) - votou Sim
  • Benes Leocádio (RN) - votou Sim
  • Maurício Carva lho (RO) - votou Sim
  • Thiago Flores (RO) - votou Sim
  • Def. Stélio Dener (RR) - votou Sim
  • Gabriel Mota (RR) - votou Sim
  • Pastor Diniz (RR) - votou Sim
  • ZéHaroldoCathedral (RR) - votou Sim
  • Luiz Carlos Busato (RS) - votou Sim
  • Fabio Schiochet (SC) - votou Não
  • Alexandre Leite (SP) - abstenção
  • Delegado da Cunha (SP) - votou Sim
  • Fausto Pinato (SP) - votou Sim
  • Carlos Gaguim (TO) - votou Sim

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados deputados fim-da-escala-6x1 pec

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay