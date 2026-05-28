Veja quem votou a favor e contra o fim da escala 6x1

A PEC 221/2019, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (27/5). Veja abaixo como votou cada deputado.

Foram 461 votos a favor e 19 contra. O texto aprovado é de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Erika Hilton (Psol-SP) e Daiana Santos (PCdoB-RS) e prevê que o 5x2 seja instituído 60 dias após a promulgação da PEC, junto com a jornada de 42 horas. Depois de 12 meses, passará a valer a carga de 40 horas semanais.

"A escala 6x1 é desumana, rouba a esperança e dignidade e é ainda mais perversa às mulheres, às mães e à comunidade jovem que se vê completamente massacrada em uma escala de trabalho que não permite que a pessoa tenha vida", discursou Erika Hilton.

Agora, a PEC precisa ser aprovada em segundo turno após o intervalo regimental na Câmara. Se voltar a ter votação favorável, a proposta avança para o Senado Federal, onde pode ser promulgada.



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Os deputados que votaram contra

MDB

Carlos Chiodini (SC)

Pezenti (SC)

Missão

Kim Kataguiri (SP)

Novo

Marcel van Hattem (RS)

Gilson Marques (SC)

Adriana Ventura (SP)

Ricardo Salles (SP)

PL

Nicoletti (RR)

Bibo Nunes (RS)

Mauricio Marcon (RS)

Caroline de Toni (SC)

Daniel Freitas (SC)

Daniela Reinehr (SC)

Julia Zanatta (SC)

Ricardo Guidi (SC)

Rosangela Moro (SP)

PP

Sérgio Turra (RS)

PSD

Lucas Redecker (RS)

União

Fabio Schiochet (SC)

Como votou cada deputado

O Partido Novo foi o único que orientou voto contrário à PEC. E Santa Catarina foi o único estado em que a maioria dos parlamentares votaram contra, com 10 dos 16 deputados se oponto ao texto.

Avante

Neto Carletto (BA) - votou Sim

Pastor Isidório (BA) - votou Sim

Duarte Jr. (MA) - votou Sim

Vavá (MG) - votou Sim

Waldemar Oliveira (PE) - votou Sim

Cidadania

Alex Manente (SP) - votou Sim

Arnaldo Jardim (SP) - abstenção

MDB

Antônia Lúcia (AC) - votou Sim

Isnaldo Bulhões Jr (AL) - votou Sim

Rafael Brito (AL) - votou Sim

Adail Filho (AM) - votou Sim

Saullo Vianna (AM) - votou Sim

Acácio Favacho (AP) - votou Sim

Ricardo Maia (BA) - votou Sim

Eunício Oliveira (CE) - votou Sim

Yury do Paredão (CE) - votou Sim

Rafael Prudente (DF) - votou Sim

Célio Silveira (GO) - votou Sim

Dr.Zacharias Calil (GO) - votou Sim

Flávia Morais (GO) - votou Sim

Cleber Verde (MA) - votou Sim

Hildo Rocha (MA) - votou Sim

Junior Lourenço (MA) - votou Sim

Hercílio Diniz (MG) - votou Sim

Newton Cardoso Jr (MG) - abstenção

Antônio Doido (PA) - votou Sim

Elcione Barbalho (PA) - votou Sim

José Priante (PA) - votou Sim

Keniston Braga (PA) - votou Sim

Renilce Nicodemos (PA) - votou Sim

Iza Arruda (PE) - votou Sim

Luciano Bivar (PE) - votou Sim

Castro Neto (PI) - votou Sim

Marcos A. Sampaio (PI) - votou Sim

Sergio Souza (PR) - abstenção

Gutemberg Reis (RJ) - votou Sim

Alceu Moreira (RS) - votou Sim

Márcio Biolchi (RS) - votou Sim

Carlos Chiodini (SC) - votou Não

Cobalchini (SC) - abstenção

Pezenti (SC) - votou Não

Baleia Rossi (SP) - votou Sim

Fábio Teruel (SP) - votou Sim

João Cury (SP) - votou Sim

Alexandre Guimarãe (TO) - votou Sim

Missão

Kim Kataguiri (SP) - votou Não

Novo

Luiz Lima (RJ) - abstenção

Marcel van Hattem (RS) - votou Não

Gilson Marques (SC) - votou Não

Adriana Ventura (SP) - votou Não

Ricardo Salles (SP) - votou Não

PCdoB

Prof Marcivania (AP) - votou Sim

Alice Portugal (BA) - votou Sim

Daniel Almeida (BA) - votou Sim

Inácio Arruda (CE) - votou Sim

Márcio Jerry (MA) - votou Sim

Gervásio Maia (PB) - votou Sim

Renildo Calheiros (PE) - votou Sim

Enfermeira Rejane (RJ) - votou Sim

Jandira Feghali (RJ) - votou Sim

Daiana Santos (RS) - votou Sim

Orlando Silva (SP) - votou Sim

PDT

Dorinaldo Malafaia (AP) - votou Sim

Josenildo (AP) - votou Sim

Félix Mendonça Jr (BA) - votou Sim

André Figueiredo (CE) - votou Sim

Mário Heringer (MG) - votou Sim

Celso Sabino (PA) - votou Sim

Marcos Tavares (RJ) - votou Sim

Afonso Motta (RS) - votou Sim

Pompeo de Mattos (RS) - votou Sim

PL

Alfredo Gaspar (AL) - votou Sim

Cap. Alberto Neto (AM) - votou Sim

Vinicius Gurgel (AP) - votou Sim

Capitão Alden (BA) - votou Sim

JoãoCarlosBacelar (BA) - abstenção

Roberta Roma (BA) - votou Sim

André Fernandes (CE) - votou Sim

Dr. Jaziel (CE) - votou Sim

Matheus Noronha (CE) - votou Sim

Alberto Fraga (DF) - votou Sim

Bia Kicis (DF) - votou Sim

Gilvan da Federal (ES) - votou Sim

Gustavo Gayer (GO) - votou Sim

Magda Mofatto (GO) - votou Sim

Pastor Gil (MA) - votou Sim

Paulo Marinho Jr (MA) - abstenção

Silvio Antonio (MA) - abstenção

Delegada Ione (MG) - votou Sim

Domingos Sávio (MG) - votou Sim

Dr. Frederico (MG) - votou Sim

Emidinho Madeira (MG) - votou Sim

Eros Biondini (MG) - votou Sim

Greyce Elias (MG) - votou Sim

Junio Amaral (MG) - votou Sim

Lafayette Andrada (MG) - votou Sim

Lincoln Portela (MG) - votou Sim

Marcelo Álvaro (MG) - votou Sim

Mauricio do Vôlei (MG) - votou Sim

Nikolas Ferreira (MG) - votou Sim

Rosângela Reis (MG) - votou Sim

Zé Vitor (MG) - votou Sim

Marcos Pollon (MS) - abstenção

Rodolfo Nogueira (MS) - votou Sim

Coronel Assis (MT) - votou Sim

Coronel Fernanda (MT) - votou Sim

José Medeiros (MT) - votou Sim

Rodrigo da Zaeli (MT) - votou Sim

Del. Éder Mauro (PA) - votou Sim

Delegado Caveira (PA) - votou Sim

Joaquim Passarinho (PA) - votou Sim

Cb Gilberto Silva (PB) - votou Sim

André Ferreira (PE) - votou Sim

Coronel Meira (PE) - votou Sim

Mendonça Filho (PE) - votou Sim

Filipe Barros (PR) - votou Sim

Itamar Paim (PR) - votou Sim

Sargento Fahur (PR) - votou Sim

Vermelho (PR) - votou Sim

Altineu Côrtes (RJ) - votou Sim

Carlos Jordy (RJ) - votou Sim

Chris Tonietto (RJ) - votou Sim

Dani Cunha (RJ) - votou Sim

Dr Flávio (RJ) - votou Sim

General Pazuello (RJ) - votou Sim

Helio Lopes (RJ) - votou Sim

Roberto Monteiro (RJ) - abstenção

Soraya Santos (RJ) - votou Sim

Sóstenes Cavalcant (RJ) - votou Sim

Carla Dickson (RN) - votou Sim

General Girão (RN) - votou Sim

Sgt. Gonçalves (RN) - votou Sim

Cel. Chrisóstomo (RO) - votou Sim

Dr Fernando Máximo (RO) - votou Sim

Lucio Mosquini (RO) - votou Sim

Nicoletti (RR) - votou Não

Bibo Nunes (RS) - votou Não

Giovani Cherini (RS) - votou Sim

Marcelo Moraes (RS) - votou Sim

Mauricio Marcon (RS) - votou Não

Osmar Terra (RS) - votou Sim

Sanderson (RS) - votou Sim

Zucco (RS) - votou Sim

Caroline de Toni (SC) - votou Não

Daniel Freitas (SC) - votou Não

Daniela Reinehr (SC) - votou Não

Ismael (SC) - votou Sim

Julia Zanatta (SC) - votou Não

Ricardo Guidi (SC) - votou Não

Zé Trovão (SC) - abstenção

Rodrigo Valadares (SE) - votou Sim

Adilson Barroso (SP) - votou Sim

Capitão Augusto (SP) - votou Sim

Cezinha Madureira (SP) - votou Sim

Delegado Bilynskyj (SP) - votou Sim

Jefferson Campos (SP) - votou Sim

Luiz Carlos Motta (SP) - votou Sim

Luiz P.O Bragança (SP) - abstenção

Marcio Alvino (SP) - votou Sim

Mario Frias (SP) - votou Sim

Miguel Lombardi (SP) - votou Sim

Mis. José Olimpio (SP) - votou Sim

Paulo Freire Costa (SP) - votou Sim

Pr.Marco Feliciano (SP) - votou Sim

Rosana Valle (SP) - votou Sim

Rosangela Moro (SP) - votou Não

Vinicius Carvalho (SP) - votou Sim

Filipe Martins (TO) - votou Sim

PP

Socorro Neri (AC) - votou Sim

Zé Adriano (AC) - votou Sim

Zezinho Barbary (AC) - votou Sim

Arthur Lira (AL) - votou Sim

Daniel Barbosa (AL) - votou Sim

Del. Fabio Costa (AL) - votou Sim

André Abdon (AP) - votou Sim

Claudio Cajado (BA) - votou Sim

Jorge Araújo (BA) - abstenção

AJ Albuquerque (CE) - votou Sim

Danilo Forte (CE) - votou Sim

Amaro Neto (ES) - votou Sim

Da Vitoria (ES) - votou Sim

Adriano do Baldy (GO) - votou Sim

Amanda Gentil (MA) - votou Sim

André Fufuca (MA) - votou Sim

Ana Paula Leão (MG) - votou Sim

Dimas Fabiano (MG) - votou Sim

Pedro A ihara (MG) - votou Sim

Pinheirinho (MG) - votou Sim

Dagoberto Nogueira (MS) - votou Sim

Dr. Luiz Ovando (MS) - votou Sim

Aguinaldo Ribeiro (PB) - votou Sim

Clarissa Tércio (PE) - votou Sim

Eduardo da Fonte (PE) - votou Sim

Lula da Fonte (PE) - votou Sim

Átila Lira (PI) - votou Sim

Julio Arcoverde (PI) - abstenção

Dilceu Sperafico (PR) - abstenção

Padovani (PR) - abstenção

Ricardo Barros (PR) - votou Sim

Tião Medeiros (PR) - abstenção

ToninhoWandscheer (PR) - votou Sim

Bebeto (RJ) - votou Sim

Doutor Luizinho (RJ) - votou Sim

Julio Lopes (RJ) - votou Sim

João Maia (RN) - votou Sim

Robinson Faria (RN) - votou Sim

Silvia Cristina (RO) - votou Sim

Afonso Hamm (RS) - votou Sim

Any Ortiz (RS) - votou Sim

Pedro Westphalen (RS) - votou Sim

Sérgio Turra (RS) - votou Não

Gustinho Ribeiro (SE) - votou Sim

Guilherme Derrite (SP) - abstenção

Mauricio Neves (SP) - votou Sim

Simone Marquetto (SP) - votou Sim

PRD

Fred Costa (MG) - votou Sim

Fernando Rodolfo (PE) - votou Sim

PSB

Lídice da Mata (BA) - votou Sim

Mário Negromonte J (BA) - votou Sim

Idilvan Alencar (CE) - votou Sim

Júnior Mano (CE) - votou Sim

Robério Monteiro (CE) - votou Sim

Rodrigo Rollemberg (DF) - votou Sim

Dr Victor Linhalis (ES) - votou Sim

Paulo Folletto (ES) - votou Sim

Andreia Siqueira (PA) - votou Sim

Eriberto Medeiros (PE) - abstenção

Felipe Carreras (PE) - votou Sim

Lucas Ramos (PE) - votou Sim

Maria Arraes (PE) - votou Sim

Pedro Campos (PE) - votou Sim

Luciano Ducci (PR) - votou Sim

Jonas Donizette (SP) - votou Sim

Tabata Amaral (SP) - votou Sim

PSD

Luciano Amaral (AL) - votou Sim

Átila Lins (AM) - abstenção

Sidney Leite (AM) - abstenção

Antonio Brito (BA) - votou Sim

Charles Fernandes (BA) - votou Sim

Gabriel Nunes (BA) - votou Sim

Paulo Magalhães (BA) - votou Sim

Raimundo Costa (BA) - votou Sim

Sérgio Brito (BA) - votou Sim

Célio Studart (CE) - abstenção

Domingos Neto (CE) - votou Sim

Fernanda Pessôa (CE) - votou Sim

Luiz Gastão (CE) - votou Sim

Daniel Agrobom (GO) - votou Sim

Dr. Ismael Alexand (GO) - votou Sim

Diego Andrade (MG) - abstenção

Misael Varella (MG) - abstenção

Stefano Aguiar (MG) - votou Sim

Weliton Prado (MG) - votou Sim

Emanuel Pinheiro N (MT) - votou Sim

Júnior Ferrari (PA) - votou Sim

Raimundo Santos (PA) - votou Sim

Mersinho Lucena (PB) - votou Sim

Wellington Roberto (PB) - votou Sim

Fernando Monteiro (PE) - votou Sim

Guilherme Uchoa (PE) - votou Sim

Túlio Gadêl ha (PE) - votou Sim

Júlio Cesar (PI) - abstenção

Beto Preto (PR) - votou Sim

Leandre (PR) - votou Sim

Luiz Nishimori (PR) - votou Sim

Sandro Alex (PR) - votou Sim

Dr Daniel Soranz (RJ) - votou Sim

Hugo Leal (RJ) - votou Sim

Laura Carneiro (RJ) - votou Sim

Otoni de Paula (RJ) - votou Sim

Pedro Paulo (RJ) - votou Sim

Helena Lima (RR) - votou Sim

Danrlei (RS) - votou Sim

Heitor Schuch (RS) - votou Sim

Lucas Redecker (RS) - votou Não

Delegada Katarina (SE) - votou Sim

Fabio Reis (SE) - votou Sim

Carlos Sampaio (SP) - votou Sim

Paulo A. Barbosa (SP) - votou Sim

Saulo Pedroso (SP) - votou Sim

Tiririca (SP) - votou Sim

Vitor Lippi (SP) - votou Sim

PSDB

Adolfo Viana (BA) - abstenção

Jeferson Rodrigues (GO) - votou Sim

Professor Alcides (GO) - votou Sim

Juscelino Filho (MA) - votou Sim

Aécio Neves (MG) - votou Sim

Glaycon Franco (MG) - votou Sim

Paulo Abi-Ackel (MG) - votou Sim

Pastor Eurico (PE) - votou Sim

Beto Richa (PR) - votou Sim

Juninho do Pneu (RJ) - votou Sim

Luciano Vieira (RJ) - abstenção

Marcelo Queiroz (RJ) - votou Sim

Marcos Soares (RJ) - votou Sim

Murillo Gouvea (RJ) - votou Sim

Ricardo Abrão (RJ) - votou Sim

Daniel Trzeciak (RS) - votou Sim

Antonio Andrade (TO) - votou Sim

Vicentinho Júnior (TO) - votou Sim

PSOL

Célia Xakriabá (MG) - votou Sim

Duda Salabert (MG) - votou Sim

Chico Alencar (RJ) - votou Sim

Pastor Henrique V. (RJ) - votou Sim

Talíria Petrone (RJ) - votou Sim

Tarcísio Motta (RJ) - votou Sim

FernandaMelchionna (RS) - votou Sim

Erika Hilton (SP) - votou Sim

Luiza Erundina (SP) - votou Sim

Professora Luciene (SP) - votou Sim

Sâmia Bomfim (SP) - votou Sim

Sônia Guajajara (SP) - votou Sim

PT

Paulão (AL) - votou Sim

Paulo Lemos (AP) - votou Sim

Afonso Florence (BA) - votou Sim

Ivoneide Caetano (BA) - votou Sim

Jorge Solla (BA) - votou Sim

Joseildo Ramos (BA) - votou Sim

Valmir Assunção (BA) - votou Sim

Waldenor Pereira (BA) - votou Sim

Zé Neto (BA) - votou Sim

José Airton (CE) - votou Sim

Erika Kokay (DF) - votou Sim

Helder Salomão (ES) - votou Sim

Jack Rocha (ES) - votou Sim

Del. Adriana A. (GO) - votou Sim

Rubens Otoni (GO) - votou Sim

Rubens Pereira Jr. (MA) - votou Sim

Ana Pimentel (MG) - votou Sim

Dandara (MG) - votou Sim

Leonardo Monteiro (MG) - votou Sim

Miguel Ângelo (MG) - votou Sim

Padre João (MG) - votou Sim

Patrus Ananias (MG) - votou Sim

Paulo Guedes (MG) - votou Sim

Reginaldo Lopes (MG) - votou Sim

Rogério Correia (MG) - votou Sim

Camila Jara (MS) - votou Sim

Vander Loubet (MS) - votou Sim

Airton Faleiro (PA) - votou Sim

Dilvanda Faro (PA) - votou Sim

Luiz Couto (PB) - votou Sim

Carlos Veras (PE) - votou Sim

Dr. Francisco (PI) - votou Sim

Flávio Nogueira (PI) - votou Sim

Florentino Neto (PI) - votou Sim

Merlong Solano (PI) - votou Sim

Carol Dartora (PR) - votou Sim

Gleisi Hoffmann (PR) - votou Sim

Tadeu Veneri (PR) - votou Sim

Welter (PR) - votou Sim

Zeca Dirceu (PR) - votou Sim

Benedita da Silva (RJ) - votou Sim

Dimas Gadelha (RJ) - votou Sim

Lindbergh Farias (RJ) - votou Sim

Reimont (RJ) - votou Sim

Fernando Mineiro (RN) - votou Sim

Natália Bonavides (RN) - votou Sim

Bohn Gass (RS) - votou Sim

Denise Pessôa (RS) - votou Sim

Lindenmeyer (RS) - votou Sim

Marcon (RS) - votou Sim

Maria do Rosário (RS) - votou Sim

Paulo Pimenta (RS) - votou Sim

Ana Paula Lima (SC) - votou Sim

Pedro Uczai (SC) - votou Sim

João Daniel (SE) - votou Sim

Alencar Santana (SP) - votou Sim

Alfredinho (SP) - votou Sim

Arlindo Chinaglia (SP) - votou Sim

Carlos Zarattini (SP) - votou Sim

Jilmar Tatto (SP) - votou Sim

Juliana Cardoso (SP) - votou Sim

Kiko Celeguim (SP) - votou Sim

Nilto Tatto (SP) - votou Sim

Paulo Teixeira (SP) - votou Sim

Rui Falcão (SP) - votou Sim

PV

Bacelar (BA) - votou Sim

Eduardo Bismarck (CE) - votou Sim

Prof. Reginaldo V. (DF) - votou Sim

Clodoaldo Magalhãe (PE) - votou Sim

Aliel Machado (PR) - votou Sim

Bandeira de Mello (RJ) - votou Sim

Podemos

Gilson Daniel (ES) - votou Sim

Glaustin da Fokus (GO) - votou Sim

Fábio Macedo (MA) - votou Sim

Nely Aquino (MG) - votou Sim

Nelson Barbudo (MT) - votou Sim

Dra. Alessandra H. (PA) - votou Sim

Olival Marques (PA) - votou Sim

Romero Rodrigues (PB) - votou Sim

Ruy Carneiro (PB) - votou Sim

Felipe Francischin (PR) - votou Sim

Luiz Carlos Hauly (PR) - votou Sim

Sargento Portugal (RJ) - votou Sim

Cristiane Lopes (RO) - votou Sim

Rafael Fera (RO) - votou Sim

Duda Ramos (RR) - votou Sim

Antonio Carlos R. (SP) - votou Sim

Bruno Ganem (SP) - votou Sim

David Soares (SP) - votou Sim

Del. Bruno Lima (SP) - votou Sim

Delegado Palumbo (SP) - votou Sim

Felipe Becari (SP) - votou Sim

GilbertoNascimento (SP) - votou Sim

Marangoni (SP) - votou Sim

Renata Abreu (SP) - votou Sim

Ribamar Silva (SP) - votou Sim

Rodrigo Gambale (SP) - votou Sim

Tiago Dimas (TO) - votou Sim

Rede

Luizianne Lins (CE) - votou Sim

André Janones (MG) - votou Sim

Heloísa Helena (RJ) - votou Sim

Marina Silva (SP) - votou Sim

Republicanos

Roberto Duarte (AC) - votou Sim

Amom Mandel (AM) - votou Sim

João Carlos (AM) - votou Sim

Diego Coronel (BA) - votou Sim

Leo Prates (BA) - votou Sim

Marcelo Nilo (BA) - votou Sim

Márcio Marinho (BA) - votou Sim

Rogéria Santos (BA) - votou Sim

Fred Linhares (DF) - votou Sim

Julio Cesar Ribeir (DF) - votou Sim

Evair de Melo (ES) - votou Sim

Lêda Borges (GO) - votou Sim

Marussa Boldrin (GO) - votou Sim

Aluisio Mendes (MA) - votou Sim

Bruno Farias (MG) - votou Sim

Gilberto Abramo (MG) - votou Sim

Ilacir Bicalho (MG) - votou Sim

Beto Pereira (MS) - abstenção

Juarez Costa (MT) - votou Sim

Hugo Motta (PB) - votou Sim

Murilo Galdino (PB) - votou Sim

Wilson Santiago (PB) - votou Sim

Augusto Coutinho (PE) - votou Sim

Silvio Costa Filho (PE) - votou Sim

Jadyel Alencar (PI) - votou Sim

Pedro Lupion (PR) - abstenção

Daniela Waguinho (RJ) - votou Sim

Jorge Braz (RJ) - votou Sim

Marcelo Crivella (RJ) - votou Sim

Rosangela Gomes (RJ) - votou Sim

Albuquerque (RR) - votou Sim

Carlos Gomes (RS) - votou Sim

Franciane Bayer (RS) - votou Sim

Geovania de Sá (SC) - abstenção

Jorge Goetten (SC) - votou Sim

Icaro de Valmir (SE) - votou Sim

Thiago de Joaldo (SE) - votou Sim

Celso Russomanno (SP) - votou Sim

Marcos Pereira (SP) - abstenção

Maria Rosas (SP) - votou Sim

Milton Vieira (SP) - votou Sim

Eli Borges (TO) - votou Sim

Ricardo Ayres (TO) - votou Sim

Solidariede

Eduardo Velloso (AC) - votou Sim

Vanderlan Alves (CE) - votou Sim

Márcio Honaiser (MA) - votou Sim

Ribeiro Neto (MA) - votou Sim

Aureo Ribeiro (RJ) - votou Sim

Paulinho da Força (SP) - votou Sim

União Brasil