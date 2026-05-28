Veja quem votou a favor e contra o fim da escala 6x1
Texto foi aprovado em segundo turno por 461 votos a 19
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A PEC 221/2019, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (27/5). Veja abaixo como votou cada deputado.
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Foram 461 votos a favor e 19 contra. O texto aprovado é de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Erika Hilton (Psol-SP) e Daiana Santos (PCdoB-RS) e prevê que o 5x2 seja instituído 60 dias após a promulgação da PEC, junto com a jornada de 42 horas. Depois de 12 meses, passará a valer a carga de 40 horas semanais.
"A escala 6x1 é desumana, rouba a esperança e dignidade e é ainda mais perversa às mulheres, às mães e à comunidade jovem que se vê completamente massacrada em uma escala de trabalho que não permite que a pessoa tenha vida", discursou Erika Hilton.
Agora, a PEC precisa ser aprovada em segundo turno após o intervalo regimental na Câmara. Se voltar a ter votação favorável, a proposta avança para o Senado Federal, onde pode ser promulgada.
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Os deputados que votaram contra
MDB
- Carlos Chiodini (SC)
- Pezenti (SC)
Missão
- Kim Kataguiri (SP)
Novo
- Marcel van Hattem (RS)
- Gilson Marques (SC)
- Adriana Ventura (SP)
- Ricardo Salles (SP)
PL
- Nicoletti (RR)
- Bibo Nunes (RS)
- Mauricio Marcon (RS)
- Caroline de Toni (SC)
- Daniel Freitas (SC)
- Daniela Reinehr (SC)
- Julia Zanatta (SC)
- Ricardo Guidi (SC)
- Rosangela Moro (SP)
PP
- Sérgio Turra (RS)
PSD
- Lucas Redecker (RS)
União
- Fabio Schiochet (SC)
Como votou cada deputado
O Partido Novo foi o único que orientou voto contrário à PEC. E Santa Catarina foi o único estado em que a maioria dos parlamentares votaram contra, com 10 dos 16 deputados se oponto ao texto.
Avante
- Neto Carletto (BA) - votou Sim
- Pastor Isidório (BA) - votou Sim
- Duarte Jr. (MA) - votou Sim
- Vavá (MG) - votou Sim
- Waldemar Oliveira (PE) - votou Sim
Cidadania
- Alex Manente (SP) - votou Sim
- Arnaldo Jardim (SP) - abstenção
MDB
- Antônia Lúcia (AC) - votou Sim
- Isnaldo Bulhões Jr (AL) - votou Sim
- Rafael Brito (AL) - votou Sim
- Adail Filho (AM) - votou Sim
- Saullo Vianna (AM) - votou Sim
- Acácio Favacho (AP) - votou Sim
- Ricardo Maia (BA) - votou Sim
- Eunício Oliveira (CE) - votou Sim
- Yury do Paredão (CE) - votou Sim
- Rafael Prudente (DF) - votou Sim
- Célio Silveira (GO) - votou Sim
- Dr.Zacharias Calil (GO) - votou Sim
- Flávia Morais (GO) - votou Sim
- Cleber Verde (MA) - votou Sim
- Hildo Rocha (MA) - votou Sim
- Junior Lourenço (MA) - votou Sim
- Hercílio Diniz (MG) - votou Sim
- Newton Cardoso Jr (MG) - abstenção
- Antônio Doido (PA) - votou Sim
- Elcione Barbalho (PA) - votou Sim
- José Priante (PA) - votou Sim
- Keniston Braga (PA) - votou Sim
- Renilce Nicodemos (PA) - votou Sim
- Iza Arruda (PE) - votou Sim
- Luciano Bivar (PE) - votou Sim
- Castro Neto (PI) - votou Sim
- Marcos A. Sampaio (PI) - votou Sim
- Sergio Souza (PR) - abstenção
- Gutemberg Reis (RJ) - votou Sim
- Alceu Moreira (RS) - votou Sim
- Márcio Biolchi (RS) - votou Sim
- Carlos Chiodini (SC) - votou Não
- Cobalchini (SC) - abstenção
- Pezenti (SC) - votou Não
- Baleia Rossi (SP) - votou Sim
- Fábio Teruel (SP) - votou Sim
- João Cury (SP) - votou Sim
- Alexandre Guimarãe (TO) - votou Sim
Missão
- Kim Kataguiri (SP) - votou Não
Novo
- Luiz Lima (RJ) - abstenção
- Marcel van Hattem (RS) - votou Não
- Gilson Marques (SC) - votou Não
- Adriana Ventura (SP) - votou Não
- Ricardo Salles (SP) - votou Não
PCdoB
- Prof Marcivania (AP) - votou Sim
- Alice Portugal (BA) - votou Sim
- Daniel Almeida (BA) - votou Sim
- Inácio Arruda (CE) - votou Sim
- Márcio Jerry (MA) - votou Sim
- Gervásio Maia (PB) - votou Sim
- Renildo Calheiros (PE) - votou Sim
- Enfermeira Rejane (RJ) - votou Sim
- Jandira Feghali (RJ) - votou Sim
- Daiana Santos (RS) - votou Sim
- Orlando Silva (SP) - votou Sim
PDT
- Dorinaldo Malafaia (AP) - votou Sim
- Josenildo (AP) - votou Sim
- Félix Mendonça Jr (BA) - votou Sim
- André Figueiredo (CE) - votou Sim
- Mário Heringer (MG) - votou Sim
- Celso Sabino (PA) - votou Sim
- Marcos Tavares (RJ) - votou Sim
- Afonso Motta (RS) - votou Sim
- Pompeo de Mattos (RS) - votou Sim
PL
- Alfredo Gaspar (AL) - votou Sim
- Cap. Alberto Neto (AM) - votou Sim
- Vinicius Gurgel (AP) - votou Sim
- Capitão Alden (BA) - votou Sim
- JoãoCarlosBacelar (BA) - abstenção
- Roberta Roma (BA) - votou Sim
- André Fernandes (CE) - votou Sim
- Dr. Jaziel (CE) - votou Sim
- Matheus Noronha (CE) - votou Sim
- Alberto Fraga (DF) - votou Sim
- Bia Kicis (DF) - votou Sim
- Gilvan da Federal (ES) - votou Sim
- Gustavo Gayer (GO) - votou Sim
- Magda Mofatto (GO) - votou Sim
- Pastor Gil (MA) - votou Sim
- Paulo Marinho Jr (MA) - abstenção
- Silvio Antonio (MA) - abstenção
- Delegada Ione (MG) - votou Sim
- Domingos Sávio (MG) - votou Sim
- Dr. Frederico (MG) - votou Sim
- Emidinho Madeira (MG) - votou Sim
- Eros Biondini (MG) - votou Sim
- Greyce Elias (MG) - votou Sim
- Junio Amaral (MG) - votou Sim
- Lafayette Andrada (MG) - votou Sim
- Lincoln Portela (MG) - votou Sim
- Marcelo Álvaro (MG) - votou Sim
- Mauricio do Vôlei (MG) - votou Sim
- Nikolas Ferreira (MG) - votou Sim
- Rosângela Reis (MG) - votou Sim
- Zé Vitor (MG) - votou Sim
- Marcos Pollon (MS) - abstenção
- Rodolfo Nogueira (MS) - votou Sim
- Coronel Assis (MT) - votou Sim
- Coronel Fernanda (MT) - votou Sim
- José Medeiros (MT) - votou Sim
- Rodrigo da Zaeli (MT) - votou Sim
- Del. Éder Mauro (PA) - votou Sim
- Delegado Caveira (PA) - votou Sim
- Joaquim Passarinho (PA) - votou Sim
- Cb Gilberto Silva (PB) - votou Sim
- André Ferreira (PE) - votou Sim
- Coronel Meira (PE) - votou Sim
- Mendonça Filho (PE) - votou Sim
- Filipe Barros (PR) - votou Sim
- Itamar Paim (PR) - votou Sim
- Sargento Fahur (PR) - votou Sim
- Vermelho (PR) - votou Sim
- Altineu Côrtes (RJ) - votou Sim
- Carlos Jordy (RJ) - votou Sim
- Chris Tonietto (RJ) - votou Sim
- Dani Cunha (RJ) - votou Sim
- Dr Flávio (RJ) - votou Sim
- General Pazuello (RJ) - votou Sim
- Helio Lopes (RJ) - votou Sim
- Roberto Monteiro (RJ) - abstenção
- Soraya Santos (RJ) - votou Sim
- Sóstenes Cavalcant (RJ) - votou Sim
- Carla Dickson (RN) - votou Sim
- General Girão (RN) - votou Sim
- Sgt. Gonçalves (RN) - votou Sim
- Cel. Chrisóstomo (RO) - votou Sim
- Dr Fernando Máximo (RO) - votou Sim
- Lucio Mosquini (RO) - votou Sim
- Nicoletti (RR) - votou Não
- Bibo Nunes (RS) - votou Não
- Giovani Cherini (RS) - votou Sim
- Marcelo Moraes (RS) - votou Sim
- Mauricio Marcon (RS) - votou Não
- Osmar Terra (RS) - votou Sim
- Sanderson (RS) - votou Sim
- Zucco (RS) - votou Sim
- Caroline de Toni (SC) - votou Não
- Daniel Freitas (SC) - votou Não
- Daniela Reinehr (SC) - votou Não
- Ismael (SC) - votou Sim
- Julia Zanatta (SC) - votou Não
- Ricardo Guidi (SC) - votou Não
- Zé Trovão (SC) - abstenção
- Rodrigo Valadares (SE) - votou Sim
- Adilson Barroso (SP) - votou Sim
- Capitão Augusto (SP) - votou Sim
- Cezinha Madureira (SP) - votou Sim
- Delegado Bilynskyj (SP) - votou Sim
- Jefferson Campos (SP) - votou Sim
- Luiz Carlos Motta (SP) - votou Sim
- Luiz P.O Bragança (SP) - abstenção
- Marcio Alvino (SP) - votou Sim
- Mario Frias (SP) - votou Sim
- Miguel Lombardi (SP) - votou Sim
- Mis. José Olimpio (SP) - votou Sim
- Paulo Freire Costa (SP) - votou Sim
- Pr.Marco Feliciano (SP) - votou Sim
- Rosana Valle (SP) - votou Sim
- Rosangela Moro (SP) - votou Não
- Vinicius Carvalho (SP) - votou Sim
- Filipe Martins (TO) - votou Sim
PP
- Socorro Neri (AC) - votou Sim
- Zé Adriano (AC) - votou Sim
- Zezinho Barbary (AC) - votou Sim
- Arthur Lira (AL) - votou Sim
- Daniel Barbosa (AL) - votou Sim
- Del. Fabio Costa (AL) - votou Sim
- André Abdon (AP) - votou Sim
- Claudio Cajado (BA) - votou Sim
- Jorge Araújo (BA) - abstenção
- AJ Albuquerque (CE) - votou Sim
- Danilo Forte (CE) - votou Sim
- Amaro Neto (ES) - votou Sim
- Da Vitoria (ES) - votou Sim
- Adriano do Baldy (GO) - votou Sim
- Amanda Gentil (MA) - votou Sim
- André Fufuca (MA) - votou Sim
- Ana Paula Leão (MG) - votou Sim
- Dimas Fabiano (MG) - votou Sim
- Pedro A ihara (MG) - votou Sim
- Pinheirinho (MG) - votou Sim
- Dagoberto Nogueira (MS) - votou Sim
- Dr. Luiz Ovando (MS) - votou Sim
- Aguinaldo Ribeiro (PB) - votou Sim
- Clarissa Tércio (PE) - votou Sim
- Eduardo da Fonte (PE) - votou Sim
- Lula da Fonte (PE) - votou Sim
- Átila Lira (PI) - votou Sim
- Julio Arcoverde (PI) - abstenção
- Dilceu Sperafico (PR) - abstenção
- Padovani (PR) - abstenção
- Ricardo Barros (PR) - votou Sim
- Tião Medeiros (PR) - abstenção
- ToninhoWandscheer (PR) - votou Sim
- Bebeto (RJ) - votou Sim
- Doutor Luizinho (RJ) - votou Sim
- Julio Lopes (RJ) - votou Sim
- João Maia (RN) - votou Sim
- Robinson Faria (RN) - votou Sim
- Silvia Cristina (RO) - votou Sim
- Afonso Hamm (RS) - votou Sim
- Any Ortiz (RS) - votou Sim
- Pedro Westphalen (RS) - votou Sim
- Sérgio Turra (RS) - votou Não
- Gustinho Ribeiro (SE) - votou Sim
- Guilherme Derrite (SP) - abstenção
- Mauricio Neves (SP) - votou Sim
- Simone Marquetto (SP) - votou Sim
PRD
- Fred Costa (MG) - votou Sim
- Fernando Rodolfo (PE) - votou Sim
PSB
- Lídice da Mata (BA) - votou Sim
- Mário Negromonte J (BA) - votou Sim
- Idilvan Alencar (CE) - votou Sim
- Júnior Mano (CE) - votou Sim
- Robério Monteiro (CE) - votou Sim
- Rodrigo Rollemberg (DF) - votou Sim
- Dr Victor Linhalis (ES) - votou Sim
- Paulo Folletto (ES) - votou Sim
- Andreia Siqueira (PA) - votou Sim
- Eriberto Medeiros (PE) - abstenção
- Felipe Carreras (PE) - votou Sim
- Lucas Ramos (PE) - votou Sim
- Maria Arraes (PE) - votou Sim
- Pedro Campos (PE) - votou Sim
- Luciano Ducci (PR) - votou Sim
- Jonas Donizette (SP) - votou Sim
- Tabata Amaral (SP) - votou Sim
PSD
- Luciano Amaral (AL) - votou Sim
- Átila Lins (AM) - abstenção
- Sidney Leite (AM) - abstenção
- Antonio Brito (BA) - votou Sim
- Charles Fernandes (BA) - votou Sim
- Gabriel Nunes (BA) - votou Sim
- Paulo Magalhães (BA) - votou Sim
- Raimundo Costa (BA) - votou Sim
- Sérgio Brito (BA) - votou Sim
- Célio Studart (CE) - abstenção
- Domingos Neto (CE) - votou Sim
- Fernanda Pessôa (CE) - votou Sim
- Luiz Gastão (CE) - votou Sim
- Daniel Agrobom (GO) - votou Sim
- Dr. Ismael Alexand (GO) - votou Sim
- Diego Andrade (MG) - abstenção
- Misael Varella (MG) - abstenção
- Stefano Aguiar (MG) - votou Sim
- Weliton Prado (MG) - votou Sim
- Emanuel Pinheiro N (MT) - votou Sim
- Júnior Ferrari (PA) - votou Sim
- Raimundo Santos (PA) - votou Sim
- Mersinho Lucena (PB) - votou Sim
- Wellington Roberto (PB) - votou Sim
- Fernando Monteiro (PE) - votou Sim
- Guilherme Uchoa (PE) - votou Sim
- Túlio Gadêl ha (PE) - votou Sim
- Júlio Cesar (PI) - abstenção
- Beto Preto (PR) - votou Sim
- Leandre (PR) - votou Sim
- Luiz Nishimori (PR) - votou Sim
- Sandro Alex (PR) - votou Sim
- Dr Daniel Soranz (RJ) - votou Sim
- Hugo Leal (RJ) - votou Sim
- Laura Carneiro (RJ) - votou Sim
- Otoni de Paula (RJ) - votou Sim
- Pedro Paulo (RJ) - votou Sim
- Helena Lima (RR) - votou Sim
- Danrlei (RS) - votou Sim
- Heitor Schuch (RS) - votou Sim
- Lucas Redecker (RS) - votou Não
- Delegada Katarina (SE) - votou Sim
- Fabio Reis (SE) - votou Sim
- Carlos Sampaio (SP) - votou Sim
- Paulo A. Barbosa (SP) - votou Sim
- Saulo Pedroso (SP) - votou Sim
- Tiririca (SP) - votou Sim
- Vitor Lippi (SP) - votou Sim
PSDB
- Adolfo Viana (BA) - abstenção
- Jeferson Rodrigues (GO) - votou Sim
- Professor Alcides (GO) - votou Sim
- Juscelino Filho (MA) - votou Sim
- Aécio Neves (MG) - votou Sim
- Glaycon Franco (MG) - votou Sim
- Paulo Abi-Ackel (MG) - votou Sim
- Pastor Eurico (PE) - votou Sim
- Beto Richa (PR) - votou Sim
- Juninho do Pneu (RJ) - votou Sim
- Luciano Vieira (RJ) - abstenção
- Marcelo Queiroz (RJ) - votou Sim
- Marcos Soares (RJ) - votou Sim
- Murillo Gouvea (RJ) - votou Sim
- Ricardo Abrão (RJ) - votou Sim
- Daniel Trzeciak (RS) - votou Sim
- Antonio Andrade (TO) - votou Sim
- Vicentinho Júnior (TO) - votou Sim
PSOL
- Célia Xakriabá (MG) - votou Sim
- Duda Salabert (MG) - votou Sim
- Chico Alencar (RJ) - votou Sim
- Pastor Henrique V. (RJ) - votou Sim
- Talíria Petrone (RJ) - votou Sim
- Tarcísio Motta (RJ) - votou Sim
- FernandaMelchionna (RS) - votou Sim
- Erika Hilton (SP) - votou Sim
- Luiza Erundina (SP) - votou Sim
- Professora Luciene (SP) - votou Sim
- Sâmia Bomfim (SP) - votou Sim
- Sônia Guajajara (SP) - votou Sim
PT
- Paulão (AL) - votou Sim
- Paulo Lemos (AP) - votou Sim
- Afonso Florence (BA) - votou Sim
- Ivoneide Caetano (BA) - votou Sim
- Jorge Solla (BA) - votou Sim
- Joseildo Ramos (BA) - votou Sim
- Valmir Assunção (BA) - votou Sim
- Waldenor Pereira (BA) - votou Sim
- Zé Neto (BA) - votou Sim
- José Airton (CE) - votou Sim
- Erika Kokay (DF) - votou Sim
- Helder Salomão (ES) - votou Sim
- Jack Rocha (ES) - votou Sim
- Del. Adriana A. (GO) - votou Sim
- Rubens Otoni (GO) - votou Sim
- Rubens Pereira Jr. (MA) - votou Sim
- Ana Pimentel (MG) - votou Sim
- Dandara (MG) - votou Sim
- Leonardo Monteiro (MG) - votou Sim
- Miguel Ângelo (MG) - votou Sim
- Padre João (MG) - votou Sim
- Patrus Ananias (MG) - votou Sim
- Paulo Guedes (MG) - votou Sim
- Reginaldo Lopes (MG) - votou Sim
- Rogério Correia (MG) - votou Sim
- Camila Jara (MS) - votou Sim
- Vander Loubet (MS) - votou Sim
- Airton Faleiro (PA) - votou Sim
- Dilvanda Faro (PA) - votou Sim
- Luiz Couto (PB) - votou Sim
- Carlos Veras (PE) - votou Sim
- Dr. Francisco (PI) - votou Sim
- Flávio Nogueira (PI) - votou Sim
- Florentino Neto (PI) - votou Sim
- Merlong Solano (PI) - votou Sim
- Carol Dartora (PR) - votou Sim
- Gleisi Hoffmann (PR) - votou Sim
- Tadeu Veneri (PR) - votou Sim
- Welter (PR) - votou Sim
- Zeca Dirceu (PR) - votou Sim
- Benedita da Silva (RJ) - votou Sim
- Dimas Gadelha (RJ) - votou Sim
- Lindbergh Farias (RJ) - votou Sim
- Reimont (RJ) - votou Sim
- Fernando Mineiro (RN) - votou Sim
- Natália Bonavides (RN) - votou Sim
- Bohn Gass (RS) - votou Sim
- Denise Pessôa (RS) - votou Sim
- Lindenmeyer (RS) - votou Sim
- Marcon (RS) - votou Sim
- Maria do Rosário (RS) - votou Sim
- Paulo Pimenta (RS) - votou Sim
- Ana Paula Lima (SC) - votou Sim
- Pedro Uczai (SC) - votou Sim
- João Daniel (SE) - votou Sim
- Alencar Santana (SP) - votou Sim
- Alfredinho (SP) - votou Sim
- Arlindo Chinaglia (SP) - votou Sim
- Carlos Zarattini (SP) - votou Sim
- Jilmar Tatto (SP) - votou Sim
- Juliana Cardoso (SP) - votou Sim
- Kiko Celeguim (SP) - votou Sim
- Nilto Tatto (SP) - votou Sim
- Paulo Teixeira (SP) - votou Sim
- Rui Falcão (SP) - votou Sim
PV
- Bacelar (BA) - votou Sim
- Eduardo Bismarck (CE) - votou Sim
- Prof. Reginaldo V. (DF) - votou Sim
- Clodoaldo Magalhãe (PE) - votou Sim
- Aliel Machado (PR) - votou Sim
- Bandeira de Mello (RJ) - votou Sim
Podemos
- Gilson Daniel (ES) - votou Sim
- Glaustin da Fokus (GO) - votou Sim
- Fábio Macedo (MA) - votou Sim
- Nely Aquino (MG) - votou Sim
- Nelson Barbudo (MT) - votou Sim
- Dra. Alessandra H. (PA) - votou Sim
- Olival Marques (PA) - votou Sim
- Romero Rodrigues (PB) - votou Sim
- Ruy Carneiro (PB) - votou Sim
- Felipe Francischin (PR) - votou Sim
- Luiz Carlos Hauly (PR) - votou Sim
- Sargento Portugal (RJ) - votou Sim
- Cristiane Lopes (RO) - votou Sim
- Rafael Fera (RO) - votou Sim
- Duda Ramos (RR) - votou Sim
- Antonio Carlos R. (SP) - votou Sim
- Bruno Ganem (SP) - votou Sim
- David Soares (SP) - votou Sim
- Del. Bruno Lima (SP) - votou Sim
- Delegado Palumbo (SP) - votou Sim
- Felipe Becari (SP) - votou Sim
- GilbertoNascimento (SP) - votou Sim
- Marangoni (SP) - votou Sim
- Renata Abreu (SP) - votou Sim
- Ribamar Silva (SP) - votou Sim
- Rodrigo Gambale (SP) - votou Sim
- Tiago Dimas (TO) - votou Sim
Rede
- Luizianne Lins (CE) - votou Sim
- André Janones (MG) - votou Sim
- Heloísa Helena (RJ) - votou Sim
- Marina Silva (SP) - votou Sim
Republicanos
- Roberto Duarte (AC) - votou Sim
- Amom Mandel (AM) - votou Sim
- João Carlos (AM) - votou Sim
- Diego Coronel (BA) - votou Sim
- Leo Prates (BA) - votou Sim
- Marcelo Nilo (BA) - votou Sim
- Márcio Marinho (BA) - votou Sim
- Rogéria Santos (BA) - votou Sim
- Fred Linhares (DF) - votou Sim
- Julio Cesar Ribeir (DF) - votou Sim
- Evair de Melo (ES) - votou Sim
- Lêda Borges (GO) - votou Sim
- Marussa Boldrin (GO) - votou Sim
- Aluisio Mendes (MA) - votou Sim
- Bruno Farias (MG) - votou Sim
- Gilberto Abramo (MG) - votou Sim
- Ilacir Bicalho (MG) - votou Sim
- Beto Pereira (MS) - abstenção
- Juarez Costa (MT) - votou Sim
- Hugo Motta (PB) - votou Sim
- Murilo Galdino (PB) - votou Sim
- Wilson Santiago (PB) - votou Sim
- Augusto Coutinho (PE) - votou Sim
- Silvio Costa Filho (PE) - votou Sim
- Jadyel Alencar (PI) - votou Sim
- Pedro Lupion (PR) - abstenção
- Daniela Waguinho (RJ) - votou Sim
- Jorge Braz (RJ) - votou Sim
- Marcelo Crivella (RJ) - votou Sim
- Rosangela Gomes (RJ) - votou Sim
- Albuquerque (RR) - votou Sim
- Carlos Gomes (RS) - votou Sim
- Franciane Bayer (RS) - votou Sim
- Geovania de Sá (SC) - abstenção
- Jorge Goetten (SC) - votou Sim
- Icaro de Valmir (SE) - votou Sim
- Thiago de Joaldo (SE) - votou Sim
- Celso Russomanno (SP) - votou Sim
- Marcos Pereira (SP) - abstenção
- Maria Rosas (SP) - votou Sim
- Milton Vieira (SP) - votou Sim
- Eli Borges (TO) - votou Sim
- Ricardo Ayres (TO) - votou Sim
Solidariede
- Eduardo Velloso (AC) - votou Sim
- Vanderlan Alves (CE) - votou Sim
- Márcio Honaiser (MA) - votou Sim
- Ribeiro Neto (MA) - votou Sim
- Aureo Ribeiro (RJ) - votou Sim
- Paulinho da Força (SP) - votou Sim
União Brasil
- Coronel Ulysses (AC) - votou Sim
- Meire Serafim (AC) - votou Sim
- Marx Beltrão (AL) - votou Sim
- Fausto Jr. (AM) - votou Sim
- Aline Gurgel (AP) - votou Sim
- Arthur O. Maia (BA) - votou Sim
- Dal Barreto (BA) - votou Sim
- Elmar Nascimento (BA) - votou Sim
- José Rocha (BA) - votou Sim
- Leur Lomanto Jr. (BA) - votou Sim
- Paulo Azi (BA) - votou Sim
- Mauro Benevides Fo. (CE) - votou Sim
- Moses Rodrigues (CE) - votou Sim
- Messias Donato (ES) - votou Sim
- José Nelto (GO) - votou Sim
- Silvye Alves (GO) - votou Sim
- Josivaldo JP (MA) - votou Sim
- Pedro Lucas F. (MA) - votou Sim
- Delegado Marcelo (MG) - votou Sim
- Igor Timo (MG) - votou Sim
- Luiz Fernando (MG) - votou Sim
- Rafael Simoes (MG) - votou Sim
- Rodrigo de Castro (MG) - votou Sim
- Samuel Viana (MG) - votou Sim
- Zé Silva (MG) - votou Sim
- Geraldo Resende (MS) - votou Sim
- Fabio Garcia (MT) - votou Sim
- Henderson Pinto (PA) - votou Sim
- Damião Feliciano (PB) - votou Sim
- Fernando Coelho (PE) - votou Sim
- Del. Matheus L. (PR) - votou Sim
- Diego Garcia (PR) - votou Sim
- Geraldo Mendes (PR) - votou Sim
- Luisa Canziani (PR) - votou Sim
- Paulo Litro (PR) - votou Sim
- Max Lemos (RJ) - votou Sim
- Benes Leocádio (RN) - votou Sim
- Maurício Carva lho (RO) - votou Sim
- Thiago Flores (RO) - votou Sim
- Def. Stélio Dener (RR) - votou Sim
- Gabriel Mota (RR) - votou Sim
- Pastor Diniz (RR) - votou Sim
- ZéHaroldoCathedral (RR) - votou Sim
- Luiz Carlos Busato (RS) - votou Sim
- Fabio Schiochet (SC) - votou Não
- Alexandre Leite (SP) - abstenção
- Delegado da Cunha (SP) - votou Sim
- Fausto Pinato (SP) - votou Sim
- Carlos Gaguim (TO) - votou Sim