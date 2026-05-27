Eduardo Bolsonaro mora em mansão avaliada em R$ 6 milhões no Texas

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) vive atualmente em uma mansão de alto padrão em Southlake, no Texas, avaliada em cerca de R$ 6 milhões. É o que aponta levantamento do portal "The Intercept Brasil", feito com base em anúncios imobiliários e registros públicos norte-americanos.

De acordo com a reportagem, o imóvel tem quatro quartos, piscina e 424 metros quadrados de área construída. A residência também oferece acesso a uma estrutura de lazer com lagoa e quadras de tênis. Em anúncios imobiliários, a propriedade é descrita como uma casa com “vida de resort”.

Registros imobiliários consultados pelo "Intercept" indicam que a residência foi alugada em fevereiro de 2026 por cerca de R$ 30 mil mensais. A propriedade pertence ao Bunce Family Trust, um fundo familiar privado registrado nos Estados Unidos.

O endereço da residência foi confirmado pela reportagem por meio de documentos oficiais, bancos de dados comerciais, postagens em redes sociais da família e também por apuração presencial.

Em vídeo gravado pelo repórter Steven Monacelli, a esposa de Eduardo, Heloísa Bolsonaro, atende à porta da residência e confirma que a família mora no local. Ela, no entanto, recusou entrevista e informou que o deputado não estava na casa naquele momento.

A revelação da residência de luxo amplia questionamentos sobre a situação financeira do parlamentar. Publicamente, Eduardo Bolsonaro tem afirmado que vive de aluguel nos Estados Unidos e enfrenta dificuldades econômicas, incluindo problemas para manter um imóvel financiado no Brasil. Apesar disso, ele não detalha de forma transparente quais são suas fontes de renda no exterior.

Em uma transmissão ao lado do aliado Paulo Figueiredo, Eduardo afirmou sobreviver de “renda passiva” e disse ter recebido cerca de R$ 2 milhões enviados por Pix pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A última declaração de bens apresentada por Eduardo Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), durante as eleições de 2022, apontava patrimônio de R$ 1,76 milhão. Entre os bens declarados estavam imóveis e valores mantidos em contas bancárias.