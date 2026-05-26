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ELEIÇÕES 2026

Eduardo Bolsonaro sobre encontro com Trump: ‘Aconteceu e foi muito bom’

Nas redes sociais, filho "03" de Jair Bolsonaro ironizou quem não acreditou que o encontro de Flávio com o presidente americano ocorreria

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
26/05/2026 18:58

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Flávio, Eduardo e Paulo Nogueira tiraram foto com Donald Trump
Flávio Bolsonaro, Paulo Nogueira e Eduardo tiraram foto com Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca crédito: Divulgação/Flávio Bolsonaro

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou o encontro do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Em post no X (antigo Twitter), Eduardo ironizou quem não acreditou que o encontro aconteceria: “‘Não está na agenda’, ‘Não é oficial’, ‘Não vai acontecer’. Aconteceu e foi muito bom!”.

Flávio e Trump

Além de Flávio e Eduardo, o blogueiro Paulo Figueiredo também esteve presente.

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Pelas redes sociais, eles divulgaram fotos ao lado de Trump no Salão Oval. O encontro não constou na agenda oficial do presidente americano e foi fechado para a imprensa.

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