Eduardo Bolsonaro sobre encontro com Trump: ‘Aconteceu e foi muito bom’

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou o encontro do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em post no X (antigo Twitter), Eduardo ironizou quem não acreditou que o encontro aconteceria: “‘Não está na agenda’, ‘Não é oficial’, ‘Não vai acontecer’. Aconteceu e foi muito bom!”.

Flávio e Trump

Além de Flávio e Eduardo, o blogueiro Paulo Figueiredo também esteve presente.

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Pelas redes sociais, eles divulgaram fotos ao lado de Trump no Salão Oval. O encontro não constou na agenda oficial do presidente americano e foi fechado para a imprensa.

