Assine
overlay
Início Política
DARK HORSE

Valdemar volta atrás em fala sobre Flávio e Vorcaro: ‘Ficou confuso’

Ontem, presidente do PL disse que Flávio se encontrou com o banqueiro para "ver se conseguia o restante do dinheiro" para o filme "Dark Horse"

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
26/05/2026 16:56 - atualizado em 26/05/2026 18:29

compartilhe

SIGA
×
Valdemar da Costa Neto
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, voltou atrás após ter dito que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, se encontrou com o banqueiro Daniel Vorcaro no fim de 2025 para “ver se conseguia o restante do dinheiro” para o filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em post publicado nas redes sociais nesta terça-feira (26/5), Valdemar negou ter ouvido de Flávio sobre o encontro com Vorcaro, dono do Banco Master, e disse ter sido vítima de um recorte mal-intencionado, mas reconheceu que a declaração foi “confusa”.

“Algumas pessoas tiveram o trabalho de recortar um trecho de um raciocínio que dá a entender que estava falando da conversa deles. Aí fui assistir o que tinha dito, e ficou um pouco confuso mesmo", disse.

Entrevista

Em entrevista à Globonews na segunda (25), o presidente do PL havia mencionado o motivo do encontro. “[Flávio] foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. [Vorcaro] estava sendo investigado, não foi condenado a nada”, disse, classificando a visita como "a coisa normal do mudo".

Porém, hoje, Valdemar destacou o trecho seguinte da entrevista, em que a equipe de jornalistas tentou esclarecer o que ele havia dito. Questionado se Flávio Bolsonaro se encontrou com Vorcaro para ver o quanto ainda poderia ser pago, o presidente do PL respondeu: "Não, não, não. [Flávio] Não tocou nesse assunto [do encontro]. Eu só soube depois. Eu não sabia disso. Só soube pela imprensa".

Questionado quanto o senador teria ido cobrar, Valdemar disse: "Não sei, não tenho ideia. Não conversei com ele sobre esse assunto".

Leia Mais

Flávio Bolsonaro e Vorcaro

O Intercept Brasil revelou que Flávio negociou com o dono do Banco Master um investimento de R$ 134 milhões na produção de Dark Horse. Em áudio, o senador cobrou o pagamento de parcelas atrasadas e chamou o banqueiro de “irmão”. Pelo menos R$ 61 milhões foram pagos à produção do filme.

Depois, o senador admitiu que se encontrou com Vorcaro em São Paulo no final de 2025, após o banqueiro ter sido preso pela primeira vez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A declaração de Valdemar à Globonews causou surpresa porque contradisse a versão de Flávio Bolsonaro. O pré-candidato havia afirmado que foi encontrar o banqueiro para “botar um ponto final” no financiamento de Dark Horse.

Tópicos relacionados:

daniel-vorcaro flavio-bolsonaro pl valdemar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay