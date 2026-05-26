Valdemar volta atrás em fala sobre Flávio e Vorcaro: ‘Ficou confuso’
Ontem, presidente do PL disse que Flávio se encontrou com o banqueiro para "ver se conseguia o restante do dinheiro" para o filme "Dark Horse"
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, voltou atrás após ter dito que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, se encontrou com o banqueiro Daniel Vorcaro no fim de 2025 para “ver se conseguia o restante do dinheiro” para o filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em post publicado nas redes sociais nesta terça-feira (26/5), Valdemar negou ter ouvido de Flávio sobre o encontro com Vorcaro, dono do Banco Master, e disse ter sido vítima de um recorte mal-intencionado, mas reconheceu que a declaração foi “confusa”.
“Algumas pessoas tiveram o trabalho de recortar um trecho de um raciocínio que dá a entender que estava falando da conversa deles. Aí fui assistir o que tinha dito, e ficou um pouco confuso mesmo", disse.
Em entrevista à Globonews na segunda (25), o presidente do PL havia mencionado o motivo do encontro. “[Flávio] foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. [Vorcaro] estava sendo investigado, não foi condenado a nada”, disse, classificando a visita como "a coisa normal do mudo".
Porém, hoje, Valdemar destacou o trecho seguinte da entrevista, em que a equipe de jornalistas tentou esclarecer o que ele havia dito. Questionado se Flávio Bolsonaro se encontrou com Vorcaro para ver o quanto ainda poderia ser pago, o presidente do PL respondeu: "Não, não, não. [Flávio] Não tocou nesse assunto [do encontro]. Eu só soube depois. Eu não sabia disso. Só soube pela imprensa".
Questionado quanto o senador teria ido cobrar, Valdemar disse: "Não sei, não tenho ideia. Não conversei com ele sobre esse assunto".
O Intercept Brasil revelou que Flávio negociou com o dono do Banco Master um investimento de R$ 134 milhões na produção de Dark Horse. Em áudio, o senador cobrou o pagamento de parcelas atrasadas e chamou o banqueiro de “irmão”. Pelo menos R$ 61 milhões foram pagos à produção do filme.
Depois, o senador admitiu que se encontrou com Vorcaro em São Paulo no final de 2025, após o banqueiro ter sido preso pela primeira vez.
A declaração de Valdemar à Globonews causou surpresa porque contradisse a versão de Flávio Bolsonaro. O pré-candidato havia afirmado que foi encontrar o banqueiro para “botar um ponto final” no financiamento de Dark Horse.