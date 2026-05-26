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CASO MASTER

Vorcaro orientava fraudes em documentos do BRB por WhatsApp

Investigação aponta a confecção de comprovantes de valores bilionários comprados por meio de títulos podres, a fim de enganar o Banco Central

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
26/05/2026 09:28

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CLDF aprova revogação de acordo entre BRB e Master
De acordo com as investigações, o grupo "Info BRB" era usado na produção de comprovantes de valores de carteiras de créditos imprestáveis crédito: Minervino Júnior/CB

A Polícia Federal identificou um grupo de WhatsApp usado por Daniel Vorcaro para orientar a produção de documentos fraudulentos para mascarar fraudes no Banco de Brasília (BRB). De acordo com as investigações, o grupo "Info BRB" era usado na produção de comprovantes de valores de carteiras de créditos imprestáveis.

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Em uma das mensagens, ele se irritou com a produção de documentos falsos de uma carteira de crédito bilionária ligada a Tirreno. “Pessoal. Saldo não pode ser 6.400!!! Era 7.200. Valor da recompra”, escreveu Vorcaro. As diligências apontam que ele estava se referindo a valores de R$ 6,4 bilhões e R$ 7,2 bilhões.

A informação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pelo Correio junto a fontes na Polícia Federal. De acordo com os investigadores, a Tirreno é suspeita de ser uma empresa de fachada e foi a principal origem dos títulos podres comprados pelo BRB do Master.

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Os documentos fraudulentos foram apresentados ao Banco Central. O relatório parcial da investigação aponta que a “manipulação do valor final do extrato relativo ao pagamento da Tirreno pelo pagamento dos créditos originados e posteriormente cedidos ao BRB”.

As conversas no grupo envolviam Vorcaro, Alberto Félix, à época superintendente de tesouraria do Master, e Ângelo Silva, diretor financeiro do banco, antes da empresa ser liquidada pelo Banco Central.

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Os documentos fraudulentos eram registrados em cartório e Vorcaro demonstrava pressa, a fim de repassar com celeridade os títulos imprestáveis ao BRB. A compra destes títulos deixou um rombo bilionário no banco distrital  — que tem até a próxima sexta-feira (29/5) para divulgar o balanço financeiro, apontando o prejuízo causado.

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