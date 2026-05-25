Valdemar sobre visita de Flávio a Vorcaro: 'Ver se conseguia o restante'

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira (25/5) que a visita do senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, após sua ida para a prisão domiciliar, ocorreu na tentativa de assegurar o restante dos recursos destinados ao filme "Dark horse", produção que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do parlamentar, durante as eleições de 2018.

Em entrevista à "GloboNews", Valdemar afirmou que o encontro ocorreu em meio às tratativas financeiras relacionadas ao longa e minimizou o fato de Vorcaro já estar sendo alvo de investigações. “Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. [Vorcaro] estava sendo investigado, não foi condenado a nada”, disse, classificando a visita como "a coisa normal do mudo".

A justificativa apresentada por Valdemar, no entanto, contrasta com a versão divulgada anteriormente pelo próprio senador. Na semana passada, Flávio reconheceu ter procurado Vorcaro após sua primeira prisão, no fim de 2025, mas afirmou que o encontro ocorreu para “botar um ponto final” no financiamento para o filme “Dark horse”.

“Eu fui, sim, para o encontro dele, para botar um ponto final nessa história. Se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco”, declarou o senador.

Em 13 de maio, o portal "The Intercept Brasil" divulgou mensagens e áudios que mostram negociações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro para financiar o filme. Segundo a publicação, o acordo previa aportes de US$ 24 milhões, o equivalente a cerca de R$ 134 milhões.

Após a divulgação das mensagens, Flávio confirmou ter recebido o dinheiro, mas negou ter sido beneficiado diretamente com os valores milionários. Segundo ele, “o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai”, sem envolvimento de dinheiro público ou utilização da Lei Rouanet. A produtora do filme, Go Up Entertainment Ltda, porém, negou que tenha recebido o dinheiro.

Dias após o caso vir a público, o portal "Metrópoles" revelou que o senador visitou o controlador do Banco Master no fim de 2025, após a primeira prisão de Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero. O encontro ocorreu na residência do banqueiro, em São Paulo, quando ele já havia deixado a unidade prisional e cumpria prisão domiciliar sob medidas restritivas.

A viagem de Flávio também foi posteriormente reembolsada pelo Senado. Registros do Portal da Transparência mostram o ressarcimento de duas passagens aéreas: uma de ida, de Brasília para São Paulo, com embarque às 11h40 no Aeroporto Internacional de Brasília, e outra de retorno, com saída às 21h05 do Aeroporto de Congonhas. Ambas estão datadas em 29 de novembro, um dia após a concessão da prisão domiciliar a Vorcaro. A informação foi publicada inicialmente pelo "ICL Notícias" e confirmada pelo Estado de Minas.

Desgaste não muda pré-candidatura

Ao comentar eventuais questionamentos sobre a origem dos recursos para a produção audiovisual, o dirigente partidário argumentou que não vê problema no uso de capital privado para financiar o projeto e diferenciou essa situação de uma eventual busca por recursos junto a instituições públicas.

Apesar do desgaste político provocado pelas revelações recentes, Valdemar afirmou que o episódio não altera os planos eleitorais do partido. Segundo ele, Flávio segue como o nome apoiado pelo pai Jair Bolsonaro para disputar a Presidência e descartou a possibilidade de candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

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Na entrevista desta segunda, Valdemar afirmou ainda que só tomou conhecimento da aproximação entre Flávio e Vorcaro quando o caso veio a público. Nunca soube; ele nunca falou sobre isso. No dia em que estourou, nós fizemos uma reunião para ver como é que ele ia responder”, afirmou.