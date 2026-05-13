Produtora nega ter recebido dinheiro de Vorcaro para filme sobre Bolsonaro

Após o vazamento de um áudio em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobra R$ 134 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a produção do filme “Dark Horse”, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a produtora GOUP Entertainment, responsável pelo longa-metragem, negou que o repasse aconteceu.

Em nota à imprensa, a produtora se resguarda na confidencialidade dos contratos de investidores, mas é firme ao dizer que Vorcaro, nem nenhuma empresa sob o seu controle, investiu na produção do filme sobre Bolsonaro.

“A GOUP Entertainment afirma categoricamente que, dentre os mais de uma dezena de investidores que compõem o quadro de financiadores do longa-metragem Dark Horse, não consta um único centavo proveniente do sr. Daniel Vorcaro, do Banco Master ou de qualquer outra empresa sob o seu controle societário”, diz o texto.

Por outro lado, admite a possibilidade de ter negociado com o banqueiro ao dizer: “Apresentações de projeto ou tratativas eventualmente mantidas com potenciais apoiadores e empresários não configuram, por si só, efetivação de investimento, participação societária ou transferência de recursos”.

O posicionamento também destaca que o filme não captou recursos públicos para a produção e repudia a associação do longa-metragem a Daniel Vorcaro e ao Caso Master.

Vazamento de Flávio e Vorcaro

Conforme revelado pelo Intercept Brasil, em setembro do ano passado, Flávio Bolsonaro enviou um áudio em que pede que Vorcaro faça pagamentos previamente combinados para a produção do filme. Em nota, o senador confirmou a negociação.

A reportagem afirma que R$ 134 milhões seriam investidos pelo banqueiro para a realização do longa-metragem e que pelo menos R$ 61 milhões foram transferidos entre fevereiro e maio de 2025.

Entre o vazamento, há ainda uma mensagem de Flávio enviada em novembro do ano passado, um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal, em que o senador chama o banqueiro de “irmão” e diz que sempre estará com ele.

Nota da produtora

"A GOUP Entertainment esclarece, preliminarmente, que a legislação norte-americana aplicável a operações privadas de captação no setor audiovisual veda a divulgação da identidade de investidores cujos aportes encontrem-se resguardados por acordos de confidencialidade (Non-Disclosure Agreements). Trata-se de prerrogativa contratual e regulatória legítima, assegurada aos financiadores de projetos estruturados sob o regime de investimento privado, e que esta produtora é obrigada a observar.

Sem prejuízo das restrições acima e com o propósito de afastar especulações infundadas, a GOUP Entertainment afirma categoricamente que, dentre os mais de uma dezena de investidores que compõem o quadro de financiadores do longa-metragem Dark Horse, não consta um único centavo proveniente do sr. Daniel Vorcaro, do Banco Master ou de qualquer outra empresa sob o seu controle societário.

A produtora reafirma que o projeto cinematográfico Dark Horse foi estruturado dentro de modelo privado de desenvolvimento audiovisual, por meio de articulações, parcerias e mecanismos legítimos do mercado de entretenimento nacional e internacional, sem utilização de recursos públicos.

Cumpre destacar, ademais, que conversas, apresentações de projeto ou tratativas eventualmente mantidas com potenciais apoiadores e empresários não configuram, por si só, efetivação de investimento, participação societária ou transferência de recursos — sendo improcedente qualquer ilação em sentido contrário.

A GOUP Entertainment repudia, portanto, tentativas de associação indevida entre a produção cinematográfica e fatos externos desprovidos de comprovação documental, financeira ou contratual.

A produtora permanece à disposição das autoridades competentes e da imprensa para os esclarecimentos cabíveis, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e a integridade de suas operações.

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GOUP Entertainment"

