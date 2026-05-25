Novo marqueteiro de Flávio teve passagem turbulenta pela campanha de Alvaro Dias
Ex-senador pelo Paraná disputou a Presidência da República em 2018
compartilheSIGA
O novo consultor de comunicação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL), o publicitário Eduardo Fischer, confirmado nesta segunda-feira, 25, tem no currículo uma passagem pela campanha presidencial de Alvaro Dias, em 2018, pelo Podemos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na ocasião, Alvaro terminou a disputa em nono lugar, com 859,6 mil votos, o equivalente a 0,8% dos votos válidos.
Ao fim da campanha, Fischer rompeu com Alvaro após conflitos internos.
Integrantes da equipe relataram atritos com o publicitário, que também foi acusado de atrasar pagamentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Outro motivo de desgaste foi a tentativa de oferecer a candidatura a outros presidenciáveis, entre eles Geraldo Alckmin, na época no PSDB, e o então candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro.