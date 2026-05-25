Assine
overlay
Início PlatôBr

Novo marqueteiro de Flávio teve passagem turbulenta pela campanha de Alvaro Dias

Ex-senador pelo Paraná disputou a Presidência da República em 2018

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/05/2026 15:40

compartilhe

SIGA
×
Novo marqueteiro de Flávio teve passagem turbulenta pela campanha de Alvaro Dias
Novo marqueteiro de Flávio teve passagem turbulenta pela campanha de Alvaro Dias crédito: Foto: Fotos Públicas

O novo consultor de comunicação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL), o publicitário Eduardo Fischer, confirmado nesta segunda-feira, 25, tem no currículo uma passagem pela campanha presidencial de Alvaro Dias, em 2018, pelo Podemos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na ocasião, Alvaro terminou a disputa em nono lugar, com 859,6 mil votos, o equivalente a 0,8% dos votos válidos.

Ao fim da campanha, Fischer rompeu com Alvaro após conflitos internos.

Integrantes da equipe relataram atritos com o publicitário, que também foi acusado de atrasar pagamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro motivo de desgaste foi a tentativa de oferecer a candidatura a outros presidenciáveis, entre eles Geraldo Alckmin, na época no PSDB, e o então candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay