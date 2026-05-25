Novo marqueteiro de Flávio teve passagem turbulenta pela campanha de Alvaro Dias

O novo consultor de comunicação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL), o publicitário Eduardo Fischer, confirmado nesta segunda-feira, 25, tem no currículo uma passagem pela campanha presidencial de Alvaro Dias, em 2018, pelo Podemos.

Na ocasião, Alvaro terminou a disputa em nono lugar, com 859,6 mil votos, o equivalente a 0,8% dos votos válidos.

Ao fim da campanha, Fischer rompeu com Alvaro após conflitos internos.

Integrantes da equipe relataram atritos com o publicitário, que também foi acusado de atrasar pagamentos.

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Outro motivo de desgaste foi a tentativa de oferecer a candidatura a outros presidenciáveis, entre eles Geraldo Alckmin, na época no PSDB, e o então candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro.