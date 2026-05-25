Carlos Bolsonaro para Zema: 'Estou para conhecer sujeito mais baixo'

O ex-vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) voltou a atacar o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo), nesta segunda-feira (25/5), após declarações do mineiro sobre seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também candidato ao Planalto. Zema vem criticando Flávio devido às suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

"Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse”, escreveu Carlos em um post na rede X. Ele afirmou ainda que houve tentativa de aproximação por parte de Zema, "mas na primeira oportunidade vem mais uma facada”.

“E não me venham falar que isto é pontual, pois não é. O que seus satélites fazem são facilmente identificados quando rapidamente pesquisados, seja por inércia, seja por ação direta. Analisem e tirem vocês suas conclusões. Tudo tem muita permissão e casca de palmeira. Este sujeito está cada dia fazendo a chance de seu partido se desintegrar de forma brutal”, acrescentou Carlos Bolsonaro.

A manifestação ocorre após Zema voltar a criticar Flávio durante evento, também nesta segunda, na Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), que reuniu também o ex-governador de Goiás e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD).

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De acordo com Zema, pesquisas recentes indicariam que uma candidatura do senador poderia favorecer a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “É muito preocupante. Se em 2022 já foi difícil para a direita, com esse escândalo agora fica muito mais ainda, porque em 2022 nós não tivemos nada que se assemelhasse a isso. Então, eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio, muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula”, afirmou o ex-governador.