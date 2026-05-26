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COMPLIANCE ZERO

Cláudio Castro é alvo da PF por aportes no Banco Master de Vorcaro

Investigação apura aplicações de cerca de R$ 3 bilhões em banco privado; PF cumpre mandados no Rio e em Brasília

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
26/05/2026 07:34

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Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro
Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL-RJ) é alvo da oitava fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (26/5), que investiga suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos públicos do estado em fundos de investimento ligados ao Banco Master, de propriedade de Daniel Vorcaro. Segundo a corporação, o volume sob apuração chega a cerca de R$ 3 bilhões.

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Ao todo, agentes federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília, por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa de Castro informou que acompanharia o cumprimento das buscas na residência do ex-governador.

De acordo com a Polícia Federal, a nova fase é um desdobramento da Operação Barco de Papel, que já havia identificado aportes considerados suspeitos do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) em letras financeiras do banco privado, no valor de aproximadamente R$ 970 milhões, entre outubro de 2023 e julho de 2024.

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Nesta etapa, a investigação se concentra em novas aplicações, de cerca de R$ 2,01 bilhões, realizadas a partir de julho de 2024 em fundos administrados pela mesma instituição financeira. Somados aos valores anteriores, os repasses sob investigação alcançam aproximadamente R$ 3 bilhões.

Segundo informações apresentadas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o Rioprevidência investiu quase R$ 1 bilhão diretamente na instituição financeira e outros R$ 1,6 bilhão em fundos administrados pelo banco. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) também teria realizado aportes de R$ 200 milhões.

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No início do mês, o deputado estadual Flávio Serafini (Psol) anunciou ter reunido assinaturas para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os investimentos do estado na instituição financeira. A comissão, no entanto, ainda não foi instalada.

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