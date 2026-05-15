Assine
overlay
Início Política
OPERAÇÃO SEM REFINO

Ex-governador Cláudio Castro é alvo da PF em operação sobre combustíveis

Investigação apura suspeitas de ocultação patrimonial, fraudes fiscais e evasão de recursos ao exterior envolvendo grupo ligado à antiga Refinaria de Manguinhos

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
15/05/2026 07:50 - atualizado em 15/05/2026 07:56

compartilhe

SIGA
×
Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro
Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (15/5), a Operação Sem Refino, que tem como alvo um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o g1, entre os alvos da operação está o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL). Agentes da PF cumpriram um dos 17 mandados de busca e apreensão na residência de Castro, localizada em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Leia Mais

A decisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como ADPF das Favelas, que investiga a atuação de organizações criminosas e possíveis conexões com agentes públicos no estado.

Segundo a PF, as investigações apontam possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação da Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, vinculada ao grupo investigado.

Além dos mandados de busca, a operação cumpriu sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a PF, um dos investigados teve inclusão determinada na Difusão Vermelha da Interpol. A operação contou com apoio técnico da Receita Federal.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes claudio-castro combustivel pf rio-de-janeiro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay