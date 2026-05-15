Ex-governador Cláudio Castro é alvo da PF em operação sobre combustíveis

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (15/5), a Operação Sem Refino, que tem como alvo um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior.

Segundo o g1, entre os alvos da operação está o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL). Agentes da PF cumpriram um dos 17 mandados de busca e apreensão na residência de Castro, localizada em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A decisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como ADPF das Favelas, que investiga a atuação de organizações criminosas e possíveis conexões com agentes públicos no estado.

Segundo a PF, as investigações apontam possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação da Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, vinculada ao grupo investigado.

Além dos mandados de busca, a operação cumpriu sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.

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Ainda de acordo com a PF, um dos investigados teve inclusão determinada na Difusão Vermelha da Interpol. A operação contou com apoio técnico da Receita Federal.

