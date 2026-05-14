Preso pela PF, pai de Vorcaro é sócio de 47 empresas

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Preso pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (14/5), em Nova Lima, na Grande BH, o empresário Henrique Moura Vorcaro é sócio de 47 empresas, cujo capital social soma cerca de R$ 500 milhões. Pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique é apontado pelas investigações da PF como responsável por liderar um grupo responsável por ameaças e intimidações e também como um dos operadores financeiros das fraudes que teriam sido cometidas pelo Banco Master.

A estrutura empresarial gerida por Henrique Vorcaro atua com base em holdings e nos setores financeiro e imobiliário, principalmente, a partir da Multipar Empreendimentos e Participações S.A, sediada em Belo Horizonte. Com capital social de R$ 270 milhões, a empresa, presidida por Henrique, tem participação em outras companhias ligadas ao empresário.

Em sua página oficial, a empresa se apresenta como um grupo fundado há 35 anos, em Belo Horizonte, a partir das empresas Vorcaro Imóveis e Centro Sul Empreendimentos, com atuação inicial voltada ao mercado imobiliário, mas que expandiu sua atuação para áreas como incorporação, construção e investimentos em imóveis residenciais e comerciais.

Além do mercado imobiliário, o grupo comandado por Henrique Vorcaro já atuou em áreas como locação de veículos, serviços funerários, educação, indústria química e mineração.

A principal sócia de Vorcaro é a filha, Natália Bueno Vorcaro Zettel, casada com o pastor Henrique Zettel, ex-líder da Igreja Lagoinha Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Zettel foi preso na fase anterior da operação Compliance Zero, sob suspeita de comandar um esquema de intermediação também de ações de intimidação, ligadas ao Banco Master.

Em nota, a defesa de Henrique Vorcaro afirmou que a prisão foi precipitada e disse que pretende apresentar esclarecimentos e provas.

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