'Precipitado': ataque de Zema a Flávio Bolsonaro enfureceu aliados no Novo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O diretório do Novo no Paraná classificou como "precipitada" a divulgação de um vídeo do pré-candidato do partido à Presidência, Romeu Zema (Novo), atacando Flávio Bolsonaro (PL) pelo áudio do senador pedindo dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. No estado, o partido é liderado pelo ex-coordenador da força-tarefa da Lava-Jato Deltan Dallagnol, que quer concorrer ao Senado com o apoio do PL.





"A divulgação do vídeo pela equipe de comunicação de Zema foi precipitada e gerou ruídos desnecessários em alianças já estabelecidas. Posicionamentos públicos dessa natureza devem observar alinhamento prévio com a convenção nacional do partido - o que não ocorreu neste caso", afirmou a nota do diretório do Novo no Paraná, divulgada pela equipe de Deltan Dallagnol.

O ex-deputado federal quer disputar o Senado na chapa que tem Sergio Moro (PL) concorrendo ao governo e o deputado federal Filipe Barros (PL) na disputa pela segunda vaga de senador. No grupo, a pré-candidatura de Zema causa preocupações justamente porque o ex-governador de Minas Gerais disputa o mesmo eleitorado de Flávio.

"A aliança entre PL e Novo no Paraná permanece sólida, fundamentada em diálogo, convergência de princípios e compromisso com resultados concretos para os paranaenses. Unidos pela oposição ao PT e ao ideário da esquerda, seguimos confiantes na força desse projeto para o estado", diz a nota divulgada pelo diretório paranaense.

Eles ainda defendem uma "investigação profunda e completa do caso Banco Master pelos órgãos competentes, com atuação firme dos mecanismos de fiscalização e controle" e pedem a instalação imediata da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do Banco Master.

Nessa quarta-feira (13/5), foi divulgado áudio e mensagens de Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.

O ex-banqueiro chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção de Dark Horse (que significa "azarão"), que trata da vida do ex-presidente, e um áudio de setembro de 2025 mostra o senador do PL cobrando mais recursos do ex-banqueiro.

As informações foram reveladas pelo site The Intercept Brasil, e a autenticidade das mensagens trocadas entre eles foi confirmada pela Folha de S.Paulo com duas pessoas ligadas à investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Zema afirmou que se trata de "um tapa na cara dos brasileiros de bem". "Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável", disse o pré-candidato. "Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil", acrescentou.