Zema sobre doação de pai de Vorcaro: ‘Não entrou na minha campanha’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pré-candidato à Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira (14/5) que a doação de R$ 1 milhão feita por Henrique Vorcaro ao diretório mineiro do Partido Novo nas eleições de 2022 não foi destinada à sua campanha de reeleição ao Palácio Tiradentes.

Em nota encaminhada à reportagem, Zema afirmou que “nenhum centavo entrou” em sua campanha. “O dinheiro doado foi para o partido, não para mim. Nenhum centavo entrou na minha campanha. A doação para o partido foi em 2022, quando não havia nem mesmo suspeita contra Vorcaro. A PF só iniciou as investigações sobre o Banco Master em 2024”, afirmou o ex-governador.

Zema também sustentou que a transferência ocorreu de forma legal e registrada na Justiça Eleitoral. “A doação ao partido foi perfeitamente legal e transparente. Está registrada na Justiça Eleitoral”, disse.

Na manifestação, o ex-governador ainda reagiu às críticas surgidas nas redes sociais após a divulgação do repasse. “Não tenho o rabo preso. Sou o pré-candidato que mais denuncia os intocáveis. Não vou recuar”, completou.

A doação ganhou repercussão política após ser resgatada pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em publicação no X, antigo Twitter, em meio ao embate entre integrantes da família Bolsonaro e Zema.

O registro da transferência consta na prestação de contas eleitoral disponível no Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o sistema, Henrique Vorcaro realizou a doação ao diretório estadual do Novo em 2022, ano em que Zema foi reeleito governador de Minas Gerais no primeiro turno.

Eduardo Bolsonaro utilizou a informação para rebater declarações do ex-governador sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), que também é pré-candidato à Presidência. Zema havia classificado como “imperdoável” o pedido de dinheiro feito por Flávio ao ex-controlador do Banco Master para financiar o filme “Dark Horse”, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso foi revelado pelo portal The Intercept Brasil, nessa quarta-feira.

Alvo da PF

Henrique Vorcaro também passou ao centro do debate político após ser preso nesta quinta-feira durante a sexta fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A investigação apura a atuação de uma organização suspeita de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos.

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Ao todo, a PF cumpriu sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos e bloqueio de bens.