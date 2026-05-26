Flávio Bolsonaro se encontra com Trump na Casa Branca

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (26/5), na Casa Branca. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro Paulo Figueiredo também estiveram presentes.

Pelas redes sociais, eles divulgaram fotos ao lado de Trump no Salão Oval. O encontro não constou na agenda oficial do presidente americano e foi fechado para a imprensa.

Flávio apareceu de terno e gravata verde e amarela, nas cores do Brasil. Ele também usava um broche de senador da República.

Flávio e Trump

Acompanhando o pré-candidato a presidente, Eduardo Bolsonaro e Paulo Nogueira são articuladores do bolsonarismo nos EUA. Eles teriam entrado no Salão Oval apenas para tirar foto com Trump.

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A reunião se dá no momento mais crítico da pré-candidatura de Flávio, após a revelação da relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

