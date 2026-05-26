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PRÉ-CANDIDATO

Flávio Bolsonaro chega à Casa Branca para encontrar Trump

Encontro não consta na agenda oficial do presidente dos EUA, mas deve ocorrer no Salão Oval e ser fechado para a imprensa

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
26/05/2026 17:09 - atualizado em 26/05/2026 17:10

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Flávio Bolsonaro e Donald Trump
Flávio Bolsonaro e Donald Trump crédito: Reprodução/X e Kevin Dietsch / GETTY IMAGES

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, chegou à Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encontrá-lo nesta terça-feira (26/5).

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De terno e gravata verde e amarela, o parlamentar publicou vídeo nas redes sociais para avisar que estava na Casa Branca para "uma conversa muito bacana", mas manteve o mistério sobre quem iria encontrar.

Flávio e Trump

O encontro não consta na agenda oficial de Trump, mas Flávio deve visitá-lo no Salão Oval em reunião fechada para a imprensa.

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O senador embarcou para Washington D.C., capital dos EUA, no domingo (24/5) à espera de visitar Trump, mas ainda sem uma confirmação. Como segunda opção, se reuniria com o vice-presidente do país, JD Vance.

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A reunião se dá no momento mais crítico da pré-candidatura de Flávio, após a revelação da relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

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