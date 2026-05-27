Deputada leva óleo de peroba para Nikolas ao vivo: 'Cara de pau'
"Entreguei o presente que ele merece por mentir tanto sobre o fim da escala 6x1", afirmou a Sâmia Bomfim (Psol-SP)
compartilheSIGA
A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) interrompeu uma entrevista do companheiro de Câmara Nikolas Ferreira (PL-MG) para apresentar um óleo de peroba, dizendo que o parlamentar mineiro é “cara de pau” por “mentir tanto sobre o fim da escala 6x1”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nikolas concedeu entrevista ao vivo à "Jovem Pan News" depois de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para acabar com a escala 6x1 ser aprovada na comissão especializada. O texto prevê jornada máxima de 40 horas semanais, com pelo menos dois dias de descanso.
Enquanto o deputado falava, apareceu um frasco de óleo de peroba na transmissão. “Espera aí, gente, estamos aqui no jardim de infância”, reagiu Nikolas.
Sâmia explicou: “É um presente para você diante de tudo que você está dizendo." O óleo de peroba é usado para limpar e lustrar superfícies de madeira, e a deputada quis usá-lo para ironizar Nikolas, o chamando de “cara de pau”.
“Quer aparecer? Ela está querendo voto, que ela não tem. Ela precisa de mim para ganhar voto. Ela está desesperada, é ano eleitoral”, provocou o mineiro, que chamou a deputada paulista de “doida por atenção”. “Eu acho que você está passando vergonha aqui, sério mesmo”, emendou.
Leia Mais
Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais de Sâmia, que escreveu: “Cara de pau! Entreguei ao Nikolas o presente que ele merece por mentir tanto sobre o fim da escala 6x1.”
Nikolas e a escala 6x1
O deputado diz ser a favor de acabar com a escala 6x1 para garantir mais tempo de descanso para os trabalhadores. Entretanto, considera que a proposta defendida pelo governo, que pode ser aprovada neste ano, é irresponsável e populista.
Assim, junto com a bancada do Partido Liberal, Nikolas repentinamente passou a apoiar a instituição imediata da escala 4x3, como forma de ironizar o governo Lula (PT).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“A gente não vai apoiar porque concorda com essa medida populista irresponsável. A gente quer mostrar que, quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições vai dar para a população fazer uma escolha diferente. Porque senão fica muito fácil, né? A gente vai contra a medida e nós somos inimigos do povo”, disse.