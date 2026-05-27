Deputada leva óleo de peroba para Nikolas ao vivo: 'Cara de pau'

A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) interrompeu uma entrevista do companheiro de Câmara Nikolas Ferreira (PL-MG) para apresentar um óleo de peroba, dizendo que o parlamentar mineiro é “cara de pau” por “mentir tanto sobre o fim da escala 6x1”.

Nikolas concedeu entrevista ao vivo à "Jovem Pan News" depois de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para acabar com a escala 6x1 ser aprovada na comissão especializada. O texto prevê jornada máxima de 40 horas semanais, com pelo menos dois dias de descanso.

Enquanto o deputado falava, apareceu um frasco de óleo de peroba na transmissão. “Espera aí, gente, estamos aqui no jardim de infância”, reagiu Nikolas.

Sâmia explicou: “É um presente para você diante de tudo que você está dizendo." O óleo de peroba é usado para limpar e lustrar superfícies de madeira, e a deputada quis usá-lo para ironizar Nikolas, o chamando de “cara de pau”.

“Quer aparecer? Ela está querendo voto, que ela não tem. Ela precisa de mim para ganhar voto. Ela está desesperada, é ano eleitoral”, provocou o mineiro, que chamou a deputada paulista de “doida por atenção”. “Eu acho que você está passando vergonha aqui, sério mesmo”, emendou.

Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais de Sâmia, que escreveu: “Cara de pau! Entreguei ao Nikolas o presente que ele merece por mentir tanto sobre o fim da escala 6x1.”

Nikolas e a escala 6x1

O deputado diz ser a favor de acabar com a escala 6x1 para garantir mais tempo de descanso para os trabalhadores. Entretanto, considera que a proposta defendida pelo governo, que pode ser aprovada neste ano, é irresponsável e populista.

Assim, junto com a bancada do Partido Liberal, Nikolas repentinamente passou a apoiar a instituição imediata da escala 4x3, como forma de ironizar o governo Lula (PT).

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“A gente não vai apoiar porque concorda com essa medida populista irresponsável. A gente quer mostrar que, quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições vai dar para a população fazer uma escolha diferente. Porque senão fica muito fácil, né? A gente vai contra a medida e nós somos inimigos do povo”, disse.

