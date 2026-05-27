Como votaram os deputados mineiros no fim da escala 6x1

Foi aprovado o fim da escala 6x1 por meio da PEC 221/2019 na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (27/5). Veja abaixo como cada deputado mineiro votou.

O texto aprovado é de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Erika Hilton (Psol-SP) e Daiana Santos (PCdoB-RS) e prevê que a 5x2 seja instituída 60 dias após a promulgação da PEC, junto com a jornada de 42 horas. Depois de 12 meses, passará a valer a carga de 40 horas semanais.

"Será a maior entrega para os trabalhadores depois da criação da CLT. Estamos fazendo uma verdadeira revolução democrática e popular. Estamos dizendo para a sociedade brasileira que o país está maduro, a economia está madura e chegou a hora de olhar para os trabalhadores e trabalhadoras", disse Reginaldo Lopes.

Foram 461 votos a favor e 19 contra no segundo turno. Agora, a PEC precisa ser aprovada em segundo turno após o intervalo regimental na Câmara. Se voltar a ter votação favorável, a proposta avança para o Senado Federal, onde pode ser promulgada.

Como votaram os deputados mineiros



Dos 53 deputados mineiros, 50 votaram a favor e apenas três se abstiveram: Diego Andrade (PSD), Misael Varella (PSD) e Newton Cardoso Jr (MDB). Não houve nenhum voto contrário da bancada mineira.

PL

Delegada Ione - votou Sim

Domingos Sávio - votou Sim

Dr. Frederico - votou Sim

Emidinho Madeira - votou Sim

Eros Biondini - votou Sim

Greyce Elias - votou Sim

Junio Amaral - votou Sim

Lafayette Andrada - votou Sim

Lincoln Portela - votou Sim

Marcelo Álvaro - votou Sim

Mauricio do Vôlei - votou Sim

Nikolas Ferreira - votou Sim

Rosângela Reis - votou Sim

Zé Vitor - votou Sim

PT

Ana Pimentel - votou Sim

Dandara - votou Sim

Leonardo Monteiro - votou Sim

Miguel Ângelo - votou Sim

Padre João - votou Sim

Patrus Ananias - votou Sim

Paulo Guedes - votou Sim

Reginaldo Lopes - votou Sim

Rogério Correia - votou Sim

União Brasil

Delegado Marcelo - votou Sim

Igor Timo - votou Sim

Luiz Fernando - votou Sim

Rafael Simões - votou Sim

Rodrigo de Castro - votou Sim

Samuel Viana - votou Sim

Zé Silva - votou Sim

PSD

Diego Andrade - abstenção

Misael Varella - abstenção

Stefano Aguiar - votou Sim

Weliton Prado - votou Sim

PP

Ana Paula Leão - votou Sim

Dimas Fabiano - votou Sim

Pedro Aihara - votou Sim

Pinheirinho - votou Sim

Republicanos

Bruno Farias - votou Sim

Gilberto Abramo - votou Sim

Ilacir Bicalho - votou Sim

PSDB

Aécio Neves - votou Sim

Glaycon Franco - votou Sim

Paulo Abi-Ackel - votou Sim

PSOL

Célia Xakriabá - votou Sim

Duda Salabert - votou Sim

MDB

Hercílio Diniz - votou Sim

Newton Cardoso Jr - abstenção

Rede

André Janones - votou Sim

PDT

Mário Heringer - votou Sim

Podemos

Nely Aquino - votou Sim

PRD

Fred Costa - votou Sim

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Avante

Vavá - votou Sim

