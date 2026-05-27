Como votaram os deputados mineiros no fim da escala 6x1
Texto prevê mínimo de dois dias de descanso e jornada de 40 horas semanais
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Foi aprovado o fim da escala 6x1 por meio da PEC 221/2019 na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (27/5). Veja abaixo como cada deputado mineiro votou.
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O texto aprovado é de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Erika Hilton (Psol-SP) e Daiana Santos (PCdoB-RS) e prevê que a 5x2 seja instituída 60 dias após a promulgação da PEC, junto com a jornada de 42 horas. Depois de 12 meses, passará a valer a carga de 40 horas semanais.
"Será a maior entrega para os trabalhadores depois da criação da CLT. Estamos fazendo uma verdadeira revolução democrática e popular. Estamos dizendo para a sociedade brasileira que o país está maduro, a economia está madura e chegou a hora de olhar para os trabalhadores e trabalhadoras", disse Reginaldo Lopes.
Foram 461 votos a favor e 19 contra no segundo turno. Agora, a PEC precisa ser aprovada em segundo turno após o intervalo regimental na Câmara. Se voltar a ter votação favorável, a proposta avança para o Senado Federal, onde pode ser promulgada.
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Como votaram os deputados mineiros
Dos 53 deputados mineiros, 50 votaram a favor e apenas três se abstiveram: Diego Andrade (PSD), Misael Varella (PSD) e Newton Cardoso Jr (MDB). Não houve nenhum voto contrário da bancada mineira.
PL
Delegada Ione - votou Sim
Domingos Sávio - votou Sim
Dr. Frederico - votou Sim
Emidinho Madeira - votou Sim
Eros Biondini - votou Sim
Greyce Elias - votou Sim
Junio Amaral - votou Sim
Lafayette Andrada - votou Sim
Lincoln Portela - votou Sim
Marcelo Álvaro - votou Sim
Mauricio do Vôlei - votou Sim
Nikolas Ferreira - votou Sim
Rosângela Reis - votou Sim
Zé Vitor - votou Sim
PT
Ana Pimentel - votou Sim
Dandara - votou Sim
Leonardo Monteiro - votou Sim
Miguel Ângelo - votou Sim
Padre João - votou Sim
Patrus Ananias - votou Sim
Paulo Guedes - votou Sim
Reginaldo Lopes - votou Sim
Rogério Correia - votou Sim
União Brasil
Delegado Marcelo - votou Sim
Igor Timo - votou Sim
Luiz Fernando - votou Sim
Rafael Simões - votou Sim
Rodrigo de Castro - votou Sim
Samuel Viana - votou Sim
Zé Silva - votou Sim
PSD
Diego Andrade - abstenção
Misael Varella - abstenção
Stefano Aguiar - votou Sim
Weliton Prado - votou Sim
PP
Ana Paula Leão - votou Sim
Dimas Fabiano - votou Sim
Pedro Aihara - votou Sim
Pinheirinho - votou Sim
Republicanos
Bruno Farias - votou Sim
Gilberto Abramo - votou Sim
Ilacir Bicalho - votou Sim
PSDB
Aécio Neves - votou Sim
Glaycon Franco - votou Sim
Paulo Abi-Ackel - votou Sim
PSOL
Célia Xakriabá - votou Sim
Duda Salabert - votou Sim
MDB
Hercílio Diniz - votou Sim
Newton Cardoso Jr - abstenção
Rede
André Janones - votou Sim
PDT
Mário Heringer - votou Sim
Podemos
Nely Aquino - votou Sim
PRD
Fred Costa - votou Sim
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