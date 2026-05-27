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Como votaram os deputados mineiros no fim da escala 6x1

Texto prevê mínimo de dois dias de descanso e jornada de 40 horas semanais

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
27/05/2026 23:47

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Deputado federal mais votado da história de Minas, Nikolas Ferreira votou contra o fim da escala 6x1
Deputado federal mais votado da história de Minas, Nikolas Ferreira votou a favor do fim da escala 6x1 crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Foi aprovado o fim da escala 6x1 por meio da PEC 221/2019 na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (27/5). Veja abaixo como cada deputado mineiro votou.

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O texto aprovado é de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Erika Hilton (Psol-SP) e Daiana Santos (PCdoB-RS) e prevê que a 5x2 seja instituída 60 dias após a promulgação da PEC, junto com a jornada de 42 horas. Depois de 12 meses, passará a valer a carga de 40 horas semanais.

"Será a maior entrega para os trabalhadores depois da criação da CLT. Estamos fazendo uma verdadeira revolução democrática e popular. Estamos dizendo para a sociedade brasileira que o país está maduro, a economia está madura e chegou a hora de olhar para os trabalhadores e trabalhadoras", disse Reginaldo Lopes.

Foram 461 votos a favor e 19 contra no segundo turno. Agora, a PEC precisa ser aprovada em segundo turno após o intervalo regimental na Câmara. Se voltar a ter votação favorável, a proposta avança para o Senado Federal, onde pode ser promulgada.

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Como votaram os deputados mineiros

Dos 53 deputados mineiros, 50 votaram a favor e apenas três se abstiveram: Diego Andrade (PSD), Misael Varella (PSD) e Newton Cardoso Jr (MDB). Não houve nenhum voto contrário da bancada mineira.

PL

Delegada Ione - votou Sim
Domingos Sávio - votou Sim
Dr. Frederico - votou Sim
Emidinho Madeira - votou Sim
Eros Biondini - votou Sim
Greyce Elias - votou Sim
Junio Amaral - votou Sim
Lafayette Andrada - votou Sim
Lincoln Portela - votou Sim
Marcelo Álvaro - votou Sim
Mauricio do Vôlei - votou Sim
Nikolas Ferreira - votou Sim
Rosângela Reis - votou Sim
Zé Vitor - votou Sim

PT

Ana Pimentel - votou Sim
Dandara - votou Sim
Leonardo Monteiro - votou Sim
Miguel Ângelo - votou Sim
Padre João - votou Sim
Patrus Ananias - votou Sim
Paulo Guedes - votou Sim
Reginaldo Lopes - votou Sim
Rogério Correia - votou Sim

União Brasil

Delegado Marcelo - votou Sim
Igor Timo - votou Sim
Luiz Fernando - votou Sim
Rafael Simões - votou Sim
Rodrigo de Castro - votou Sim
Samuel Viana - votou Sim
Zé Silva - votou Sim

PSD

Diego Andrade - abstenção
Misael Varella - abstenção
Stefano Aguiar - votou Sim
Weliton Prado - votou Sim

PP

Ana Paula Leão - votou Sim
Dimas Fabiano - votou Sim
Pedro Aihara - votou Sim
Pinheirinho - votou Sim

Republicanos

Bruno Farias - votou Sim
Gilberto Abramo - votou Sim
Ilacir Bicalho - votou Sim

PSDB

Aécio Neves - votou Sim
Glaycon Franco - votou Sim
Paulo Abi-Ackel - votou Sim

PSOL

Célia Xakriabá - votou Sim
Duda Salabert - votou Sim

MDB

Hercílio Diniz - votou Sim
Newton Cardoso Jr - abstenção

Rede

André Janones - votou Sim

PDT

Mário Heringer - votou Sim

Podemos

Nely Aquino - votou Sim

PRD

Fred Costa - votou Sim

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Avante

Vavá - votou Sim

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